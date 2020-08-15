Лукашенко прокомментировал забастовки на предприятиях в Белоруссии
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Лукашенко прокомментировал забастовки на предприятиях в Белоруссии
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил в субботу свое отношение к забастовщикам. "Я на этот счет уже высказался: кто-то хочет бастовать, пусть идут бастовать, но на заводах им делать нечего", - цитирует Лукашенко в субботу агентство Sputnik Беларусь.В источнике
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