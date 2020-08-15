Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
РИА Новости
РИА Новости

Лукашенко прокомментировал забастовки на предприятиях в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил в субботу свое отношение к забастовщикам. "Я на этот счет уже высказался: кто-то хочет бастовать, пусть идут бастовать, но на заводах им делать нечего", - цитирует Лукашенко в субботу агентство Sputnik Беларусь.В источнике
Подробнее о событии
RT на русском

Лукашенко прокомментировал забастовки на предприятиях Белоруссии

RT на русском05:32
РЕН ТВ

«Пресмыкаться мы ни перед кем не собираемся»: Лукашенко о забастовках

РЕН ТВ05:31
Lenta.ru

Лукашенко отреагировал на забастовки белорусских заводов

Lenta.ru05:21
РБК

Лукашенко потребовал разобраться с забастовками на предприятиях

РБК05:24
РИА Новости

Лукашенко прокомментировал забастовки на предприятиях в Белоруссии

РИА Новости05:06
News.ru

Лукашенко назвал работу экономики «наиважнейшим» вопросом

News.ru04:59
Коммерсантъ

Лукашенко пригрозил бастующим потерей работы

Коммерсантъ04:52
КП - Беларусь

Лукашенко: кто-то хочет бастовать, пусть идут бастовать, но на заводах им делать нечего

КП - Беларусь06:22

В Башкирии произошли столкновения экоактивистов с полицейскими

В лагере на шихане Куштау, который был разбит в начале августа и в котором проживали противники разработки горы в интересах Башкирской содовой компании, сегодня начались столкновения экоактивистов с сотрудниками Росгвардии, частного охранного предприятия и молодыми людьми спортивного телосложения.
Коммерсантъ06:34
268

В Польше в честь победы над «империей зла» открыт музей Пилсудскому

Открытием музея польскому маршалу Юзефу Пилсудскому отметили в Польше 100-летие Варшавской битвы с большевиками президент Анджей Дуда с женой, министр культуры Петр Глинский, глава МИД Яцек Чапутович, члены семьи маршала и другие, 14 августа сообщает РАР.
ИА Красная Веснавчера в 14:38
1

В Оренбургской области прошли крупнейшие военные учения года

В течение четырех дней на полигонах Сибири и Поволжья - в Тыве, Новосибирской, Кемеровской и Оренбургской областях – прошли самые крупные военные учения этого года, - сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
АиФ Оренбург03:13
3

Штаб Тихановской начал формировать совет по передаче власти

Штаб кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской приступил к формированию координационного совета для трансфера власти в стране, не все желающие войдут в его основной состав, но "все смогут делиться идеями", сообщила в субботу пресс-служба штаба.
РИА Новости07:59
1,2K

СБ ООН отклонил резолюцию США по продлению оружейного эмбарго Ирана

Совет безопасности ООН отклонил резолюцию американской стороны о продлении на неопределенный срок эмбарго на поставки оружия Ирану, лишь одна из 15 стран присоединилась к позиции США - Доминиканская Республика.
Газета.Ru02:57
243