Лукашенко прокомментировал забастовки на предприятиях в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил в субботу свое отношение к забастовщикам. "Я на этот счет уже высказался: кто-то хочет бастовать, пусть идут бастовать, но на заводах им делать нечего", - цитирует Лукашенко в субботу агентство Sputnik Беларусь.