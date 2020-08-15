Политика
РИА НовостиЛукашенко прокомментировал забастовки на предприятиях в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил в субботу свое отношение к забастовщикам. "Я на этот счет уже высказался: кто-то хочет бастовать, пусть идут бастовать, но на заводах им делать нечего", - цитирует Лукашенко в субботу агентство Sputnik Беларусь.
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Автоматически обработаны 7382 источника, обновлено в 11:16, Ашберн
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После завершения сессии Квят был вызван к стюардам из-за возможной блокировки Кевина Магнуссена в первом сегменте квалификации.
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Штаб Тихановской объявил о создании совета для передачи власти
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«Нацеливание» С-400 на F-16 в Турции вывело из себя конгресс США
Американские конгрессмены пришли в ярость из-за проведенных Турцией в июле испытаний российской зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 «Триумф» на американском истребителе четвертого поколения F-16 Fighting Falcon, сообщило Defense News.
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Лукашенко оценил внутриполитическую ситуацию в Белоруссии
Белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе совещания в Центре стратегического управления в Министерстве обороны Белоруссии оценил внутриполитическую ситуацию в стране.
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Подольская официально подтвердила слухи о беременности
В подписи Наталья шутливо написала, что Пресняковых должно быть много.
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Первые изображения новой Lada Vesta Facelift опубликованы в Сети
Первые рендерные изображения LADA Vesta Facelift, созданные дизайнерами Никитой Орловым и Иваном Десятниченко, опубликовала «Российская газета».
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Презентация новой линейки iPhone 12 задержится до октября
Часы Watch и планшеты iPad, как сообщил инсайдер, будут показаны 7 сентября, а 12 октября уже пойдет презентация новой линейки iPhone 12.
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Схожими с человеческими оказались слёзы у птиц и рептилий
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Посвященная Курильским островам пятирублевая монета возмутила японцев
Японское издание Hokkaido Shimbun опубликовало новость о выходе в России новой пятирублевой монеты, посвященной Курильской десантной операции, прошедшей в августе-сентябре 1945 года.
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Зеленский оценил решение Белоруссии передать России 32 задержанных
Зеленский подчеркнул, что решение Минска выглядит странным и несправедливым, а также не соответствует духу дружеских отношений между Белоруссией и Украиной.
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СМИ Запада высоко оценили новейшую российскую экипировку «Сотник»
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У большинства россиян размер пенсионных коэффициентов зависит от стажа работы и зарплаты, однако есть отдельные категории граждан со "сверхвысокими" пенсиями, которые получают процент от оклада, рассказали "Московскому комсомольцу" опрошенные эксперты.
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ЦСКА согласовал переход защитника «Интернасионаля»
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