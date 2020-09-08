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Ведомости
Ведомости

Лукашенко прокомментировал задержание Колесниковой

Исчезнувшая накануне и задержанная на украинской границе член Координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии Мария Колесникова пыталась сбежать к сестре на Украину, заявил действующий белорусский президент Александр Лукашенко, сообщает «Вести 24».В источнике
Подробнее о событии
Газета.Ru

Лукашенко заметил, что «немного пересидел» у власти

Газета.Ru09:25
РИА Новости

Лукашенко прокомментировал задержание Колесниковой

РИА Новости08:02
Эхо Москвы

Лукашенко назвал задержание Марии Колесниковой правильным в беседе с российскими СМИ

Эхо Москвы06:25
Вести.Ru

Пограничник Лукашенко: Колесникову задержали правильно

Вести.Ru06:36
Коммерсантъ

Лукашенко: Колесникова пыталась бежать на Украину к сестре

Коммерсантъ06:36
Интерфакс

Президент Белоруссии объяснил задержание Колесниковой

Интерфакс07:27
ТАСС

Лукашенко назвал задержание Колесниковой правильным в беседе с российскими СМИ

ТАСС06:24
КП - Беларусь

Лукашенко: Колесникова хотела сбежать в Украину к сестре

КП - Беларусь07:26

Суд признал Михаила Ефремова виновным в ДТП и назначил ему наказание

Судья Елена Абрамова объявила, что суд признал Ефремова виновным в совершении инкриминируемого ему преступления.В ходе судебного процесса было установлено, что Ефремов совершил смертельное ДТП в состоянии опьянения.
Суд признал Михаила Ефремова виновным в ДТП и назначил ему наказание
Страницы Воронежской культуры05:56
1,2K

В Госпогранкомитете Белоруссии подтвердили задержание Колесниковой

Официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский подтвердил, что члены Координационного совета оппозиции Антон Родненков и Иван Кравцов находятся на территории Украины, Мария Колесникова была задержана, сообщает «Интерфакс».
Ведомости03:12
2,3K

Власти пока не нашли 48 млрд рублей на строительство моста через Лену

В феврале 2020 г. Якутия заключила концессионное соглашение сроком на 25 лет о строительстве моста через Лену с «Восьмой концессионной компанией» (66,6% принадлежит группе ВИС, 33,4% – компании «РТ – развитие бизнеса», входящей в «Ростех»).
Ведомостивчера в 16:54
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Меркель заявила, что вердикт по «Северному потоку — 2» будет общеевропейским

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что конечное решение по "Северному потоку - 2" в связи с ситуацией вокруг блогера Алексея Навального не принято, но оно будет носить общеевропейский, а не германский характер, передает РИА "Новости".
Газета.Ru08:50
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Режиссер «Миссии невыполнимой 7» показал Тома Круза у пропасти

Режиссер фильма "Миссия невыполнима 7" Кристофер МакКуорри отметил возобновление съемок публикацией на своей странице в Instagram очередной фотографии, на которой запечатлен один из рабочих моментов, а точнее, Том Круз стоящий на грандиозном трамплине, который обрывается над пропастью.
KinoNews.ruвчера в 02:54
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Брянскому «Динамо» засчитано техническое поражение в матче ФНЛ

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) присудил техническое поражение брянскому "Динамо" за несостоявшийся матч Футбольной национальной лиги (ФНЛ) с московским "Спартаком-2", сообщается на официальном сайте клуба из Брянска.
РИА Новости08:44
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Российский МиГ-29 перехватил самолет ВВС Норвегии над Баренцевым морем

Отмечается, что экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-3С "Орион" ВВС Норвегии и сопроводил его над акваторией Баренцева моря.
РИА Новости09:25
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Легендарный ЗИЛ возродят в виде полноприводного внедорожника

Автомобиль представляет собой армейский внедорожник, адаптированный для спецподразделений США, в основе которого лежит платформа Jeep, а под капотом установлен бензиновый мотор HEMI V8 от Chrysler Group объемом 6,4 литра или дизельный агрегат на 6,0 литра.
Новые автомобили09:07
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Собянин призвал к минимальным ограничениям при росте случаев COVID-19

При повышении заболеваемости коронавирусом власти Москвы должны пройти с минимумом ограничений, но при соблюдении всех эпидемиологических норм, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, выступая на Московском финансовом форуме во вторник.
РИА Новости09:40
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