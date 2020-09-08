Лукашенко прокомментировал задержание Колесниковой
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Исчезнувшая накануне и задержанная на украинской границе член Координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии Мария Колесникова пыталась сбежать к сестре на Украину, заявил действующий белорусский президент Александр Лукашенко, сообщает «Вести 24».В источнике
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