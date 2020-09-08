Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что член Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова хотела бежать на Украину к своей сестре, и он как пограничник считает, что её задержали правильно.

С чего всё началось — Он, как пограничник, считает, что ее задержали правильно, — заявил корреспондент «России 1» Евгений Рожков в эфире программы « 60 минут », цитируя белорусского лидера, с которым ему довелось побеседовать. Вечерняя Москва 06:25