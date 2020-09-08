Лукашенко прокомментировал задержание Колесниковой
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что член Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова хотела бежать на Украину к своей сестре, и он как пограничник считает, что её задержали правильно.В источнике
С чего всё началось
— Он, как пограничник, считает, что ее задержали правильно, — заявил корреспондент «России 1» Евгений Рожков в эфире программы «60 минут
», цитируя белорусского лидера, с которым ему довелось побеседовать.
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