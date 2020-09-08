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РИА Новости
РИА Новости

Лукашенко прокомментировал задержание Колесниковой

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что член Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова хотела бежать на Украину к своей сестре, и он как пограничник считает, что её задержали правильно.В источнике
С чего всё началось
— Он, как пограничник, считает, что ее задержали правильно, — заявил корреспондент «России 1» Евгений Рожков в эфире программы «60 минут
», цитируя белорусского лидера, с которым ему довелось побеседовать.
Вечерняя Москва06:25
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Вести.Ru

Пограничник Лукашенко: Колесникову задержали правильно

Вести.Ru06:36
Интерфакс

Президент Белоруссии объяснил задержание Колесниковой

Интерфакс07:27
Газета.Ru

Отец Колесниковой опроверг, что она собиралась бежать к сестре на Украину

Газета.Ru07:59
РИА Новости

Лукашенко прокомментировал задержание Колесниковой

РИА Новости08:02
Коммерсантъ

Лукашенко: Колесникова пыталась бежать на Украину к сестре

Коммерсантъ06:36
Эхо Москвы

Лукашенко назвал задержание Марии Колесниковой правильным в беседе с российскими СМИ

Эхо Москвы06:25
ТАСС

Лукашенко назвал задержание Колесниковой правильным в беседе с российскими СМИ

ТАСС06:24
КП - Беларусь

Лукашенко: Колесникова хотела сбежать в Украину к сестре

КП - Беларусь07:26

Глава ПАСЕ призвал Минск перестать задерживать участников протестов

Париж, 8 сентября 2020, 12:38 — REGNUM С призывом о прекращении задержания участников несанкционированных протестных акций обратился к властям Белоруссии представитель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
REGNUM05:38

В Госпогранкомитете Белоруссии подтвердили задержание Колесниковой

Официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский подтвердил, что члены Координационного совета оппозиции Антон Родненков и Иван Кравцов находятся на территории Украины, Мария Колесникова была задержана, сообщает «Интерфакс».
Ведомости03:12
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Страны НАТО проведут морскую операцию на Крайнем Севере

В коммюнике британского королевского флота обратили внимание, что Великобритания, США, Дания и Норвегия работают вместе ради повышения готовности НАТО к действиям на Крайнем Севере и устойчивости в зоне, которая имеет жизненно важное значение для интересов Великобритании.
Газета.Ru02:33
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Адвокат Ефремова прокомментировал обращение Охлобыстина к Путину

Адвокат Эльман Пашаев прокомментировал обращение актера Ивана Охлобыстина на имя президента Владимира Путина с просьбой помиловать Михаила Ефремова, обвиняемого по делу о смертельном ДТП.
РИА Новостивчера в 10:10
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«Айлендерс» потерпели худшее поражение в истории клуба в плей-офф НХЛ

Как сообщает "Чемпионат", до этого момента "островитяне" еще не проигрывали в Кубке Стэнли со счетом 2:8. Во встрече с канадским клубом "Айлендерс" потерпели худшее поражение в истории клуба в плей-офф НХЛ.
Газета.Ru07:01

Цена нефти Brent упала ниже $41 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2020 года на бирже ICE в Лондоне опустилась на 2,57% к уровню закрытия предыдущих торгов и достигла отметки в $40,93 за баррель, свидетельствуют данные площадки на 13:40 мск.
ТАСС06:40
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Разговор без галстуков: Путин научил продвижению по карьерной лестнице

Сегодня во время видеовстречи глава государства вышел на связь с победителями конкурса "Лидеры России" без галстука, поприветствовав их при этом неформально и в некоторой степени просто, по-дружески: "Здорово!"
Царьград07:20
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Китайский многоразовый космический корабль успешно вернулся на Землю

Местные СМИ с гордостью заявляют, что китайский космический корабль успешно завершил эксперимент и позволил ученым КНР совершить прорыв в исследовании технологий многоразового использования космических аппаратов в космосе.
Evo-rus.comвчера в 05:48
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