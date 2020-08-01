Политика
РИА НовостиЛукашенко прокомментировал задержание россиян в Белоруссии
Минск готов предоставить Москве дополнительную информацию о задержанных россиянах, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Его слова приводятся на сайте главы государства.
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На вранье мы политику не построим. Перекрикивая друг друга в СМИ, вопрос не решим. Поэтому если у кого-то есть желание из россиян получить дополнительную информацию, мы всегда открыты. Мы ничего не скрываем, но нам нужна правда.
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Политика
Задержанные в Белоруссии граждане РФ заключены под стражу
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Путин подписал закон о сплошных рубках в районе Байкала
Москва, 31 июля 2020, 15:11 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий сплошные рубки леса в районе Байкала для расширения БАМа и Транссиба.
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В России представили идеальный автомобиль для пенсионеров
Редакция портала «iReactor» совместно с дизайнером Александром Штормом представила идеальный автомобиль для пенсионеров, который сможет удовлетворить все их потребности.
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Полиция в Крыму проведет проверку после жалоб отдыхающих на агрессивных казаков на пляже санатория «Форос».
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Сколько пассажиров направляется на его борту в Стамбул, не сообщается. При этом известно, что он может перевозить до четырехсот пассажиров.
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Римская "Рома" одержала победу над туринским "Ювентусом" в матче заключительного 38-го тура итальянской Серии А. Встреча, прошедшая в Турине на "Альянц Стэдиум", завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.
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Полиция Екатеринбурга составила протоколы на задержанных во время акции в поддержку жителей Хабаровска
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Еще четыре пассажира на заднем сиденье — 40-летняя женщина и трое детей, девочки 4,6 и 8 лет, получили травмы средней тяжести.
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Считаю, что Саша не тренируется. Порядочно, прилично, как настоящий профессионал, он не пашет последние несколько лет.
Sport.ru 10:59
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«Арсенал» одержал волевую победу над «Челси» в финале Кубка Англии
Футболисты "Арсенала" одержали волевую победу над "Челси" в финале Кубка Англии.
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Ситуация с коронавирусом в Москве стабильна, говорить о росте заболеваемости нельзя, заявила РИА Новости главный врач Инфекционной клинической больницы №1 Светлана Сметанина.
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