На вранье мы политику не построим. Перекрикивая друг друга в СМИ, вопрос не решим. Поэтому если у кого-то есть желание из россиян получить дополнительную информацию, мы всегда открыты. Мы ничего не скрываем, но нам нужна правда.

Минск готов предоставить Москве дополнительную информацию о задержанных россиянах, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Его слова приводятся на сайте главы государства.

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