Политика
РИА НовостиЛукашенко прокомментировал задержание россиян в Белоруссии
Минск готов предоставить Москве дополнительную информацию о задержанных россиянах, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Его слова приводятся на сайте главы государства.
Читать в источнике
Оценить127
На вранье мы политику не построим. Перекрикивая друг друга в СМИ, вопрос не решим. Поэтому если у кого-то есть желание из россиян получить дополнительную информацию, мы всегда открыты. Мы ничего не скрываем, но нам нужна правда.
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 15:21, Ашберн
Происшествия
Адвокат Ефремова назвал его дело «самым легким в практике»
О козыре в рукаве и легком деле Ефремова - Вы не раз говорили, что докажете в суде невиновность актера Михаила Ефремова, несмотря на все факты, свидетельствующие о его вине.
Газета.Ru 14:42
Политика
Задержанных в Белоруссии россиян допросили с участием адвокатов
В Белоруссии с участием адвокатов допросили ранее задержанных россиян. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал ОНТ.
Моя Москва.онлайн 03:23
Игры
Британский магазин: Человек-паук станет эксклюзивом «Мстителей» на PS4
Британский магазин Base на странице «Мстителей» для PS4 объявил о том, что Человек-паук станет эксклюзивным персонажем для консоли Sony.
Игромания.ру 03:50
Футбол
«Арсенал» одержал волевую победу над «Челси» в финале Кубка Англии
Футболисты "Арсенала" одержали волевую победу над "Челси" в финале Кубка Англии.
РИА Новости 14:41
Футбол
Гунько станет главным тренером футбольного клуба «Химки»
Коммерсантъ 06:55
Футбол
«Только порадовался за человека». Евсеев рассказал, как отреагировал на уход Газизова в «Спартак»
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал, как отреагировал на уход спортивного директора Шамиля Газизова в «Спартак».
Спорт-Экспресс 14:42
Футбол
Дзюба назван лучшим игроком чемпионата России по футболу
Интерфакс-Спорт 11:38
Политика
Нарышкин заявил о контроле ситуации с задержанием россиян в Белоруссии
Служба внешней разведки (СВР) РФ следит за событиями, которые развиваются вокруг задержания в Белоруссии группы россиян.
Известия 07:51
Общество
Авиасообщение между Россией и Швейцарией возобновят с 15 августа
С 15 августа Россия возобновит авиасообщение со Швейцарией, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
РИА Новости 07:47
Общество
Хаматова прокомментировала уход Гармаша из театра «Современник»
РИА Новости вчера в 18:12
Фигурное катание
Косторная не поставила Тутберидзе в известность об уходе к Плющенко
Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе прокомментировала переход Алёны Косторной в академию Евгения Плющенко.
Metaratings вчера в 11:15
Хоккей
«Каролина» обыграла «Рейнджерс» в матче плей-офф НХЛ
"Каролина" обыграла "Нью-Йорк Рейнджерс" в матче плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Газета.Ru 14:55
Общество
В Минэкономразвития не обсуждают введение новых налогов в России
Российские власти не обсуждают возможность введения новых налогов, сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития.
РИА Новости 09:53
Общество
Пандемия коронавируса продлится ещё долго, считают в ВОЗ
Женева, Швейцария, 1 августа 2020, 21:24 — REGNUM Пандемия коронавирусной инфекции продлится ещё долго, говорится в заявлении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
REGNUM 14:24
Общество
В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. рублей на детей в августе
В ПФР озвучили условия выплаты 20 000 рублей на детей в августе 2020 года. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 07:59
Общество
Около 20 тысяч человек вышли на акцию против карантина в Берлине
Акция против коронавирусных ограничений в Берлине собрала около 20 тыс. жителей и завершилась только после того, как полиция вывела организаторов со сцены, передает ТАСС.
Газета.Ru 13:54
Футбол
Чертаново — Спартак-2 1:2
RT на русском 09:38
Общество
Число задержанных на акции в Петербурге превысило 20 человек
Акция в Петербурге была заявлена как «кормление голубей». Всего было задержано более 20 человек, ранее сообщалось о 10 задержанных.
Коммерсантъ 09:36
Экономика
Мишустин выделил на детские выплаты дополнительно 18,4 млрд рублей
Речь идет о 5 500 рублей на каждого ребенка в зависимости от региона проживания. Минфин проследит за распределением средств между регионами.
Evo-rus.com 01:14
Общество
Матросский бульвар после реконструкции открыт в Севастополе
Примечания 10:59
Общество
Проценко рассказал о визите Путина в Коммунарку
Главврач больницы №40, расположенной в московском поселке Коммунарка, Денис Проценко в интервью "Российской газете" рассказал о том, как президент России Владимир Путин посещал медучреждение в марте.
Газета.Ru 11:23
Футбол
Ракицкий назвал слова Федуна проявлением слабости
Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий прокомментировал слова владельца «Спартака» Леонида Федуна, сказанные им после поражения от петербуржцев в полуфинале Кубка России (1:2). Федун назвал «Зенит» «дутым чемпионом» и заявил, что команда «огребет в Лиге чемпионов», поскольку у нее не будет в еврокубках поддержки арбитров.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 14:55
Авто
Стоимость ремонта автомобилей в России может подорожать в 10 раз
Согласно оценкам специалистов, из-за приближающихся нововведений средняя стоимость ремонта автомобилей может увеличиться в семь-десять раз.
ToDay News Ufa 12:58
Происшествия
Тела двух детей и двух взрослых обнаружили на турбазе на Алтае
В одном из номеров туристической базы «Глобус» в Алтайском крае в пятниц, 31 июля были обнаружены четыре тела — погиб начальник сектора отдела по взаимодействию с муниципальными СМИ управления печати и массовых коммуникаций региона Иосиф Клеменский с семьей.
Kursk.com 02:03
Общество
Минздрав Украины ухудшил прогноз по коронавирусу
Чиновники ожидают до 4 тыс. смертей и до 400 тыс. случаев инфицирования, заявил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко на брифинге в субботу, 1 августа.
Известия 14:06
Наука
Археологические раскопки выявили причину последнего оледенения
РИА Новости вчера в 14:00
Музыка
Группа Little Big установила абсолютный рекорд «Евровидения»
На официальном интернет-портале конкурса «Евровидение» недавно появилась информация о том, что у новой песни «Uno» знаменитой группы Little Big получилось занять первое место на видеохостинге YouTube, что является рекордом для музыкальной группы.
ToDay News Ufa 14:59
Здоровье
В ГБ-1 не хватает двоих хирургов из-за коронавируса
Сегодня, 1 августа, министр здравоохранения Омской области Ирина Солдатова посетила городскую больницу № 1 и побывала в нескольких отделениях.
НГС55 08:20
Происшествия
Полиция Украины ликвидировала захватившего заложника в Полтаве
На Украине сотрудники правоохранительных органов ликвидировали преступника, который 23 июля взял в Полтаве в заложники полицейского и угрожал взорвать гранату.
Известия 00:47