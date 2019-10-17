Политика

RuNews24.ruRuNews24.ruЛукашенко прокомментировал задержание россиянки Богачевой в Минске

Решается вопрос о прекращении процедуры ее международного розыска на территории Белоруссии. Сегодня, 17 октября, президент республики Александр Лукашенко на встрече с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным прокомментировал данный инцидент.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал «накручивание ситуации» вокруг задержания россиянки Анны Богачевой в Минске 13 октября, передает
 БелТА.
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