Политика

RT на русскомRT на русскомЛукашенко прокомментировал задержание россиянки Богачёвой в Минске

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал задержание россиянки Анны Богачёвой в Минске.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал «накручивание ситуации» вокруг задержания россиянки Анны Богачевой в Минске 13 октября, передает
 БелТА.
РБК06:29

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Лукашенко прокомментировал задержание россиянки Богачёвой в Минске

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Лукашенко - о ситуации с Богачевой: «Мы практически действуем как на территории одного государства»

КП - Беларусь04:18
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