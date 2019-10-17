с чего всё началось

Игры Сооснователь Devolver Digital считает, что сравнения EGS со Steam пора прекратить Epic Games Store запустился в декабре прошлого года, однако в сети до сих пор не утихают споры, в которых новый магазин ругают (или хвалят) за политику эксклюзивов, а также сравнивают со Steam.

Политика Песков назвал необычным письмо Трампа Эрдогану Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил необычный тон письма, которое было написано президентом США Дональдом Трампом турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану в преддверии операции в Сирии.

Армия и оружие Пуски баллистических и крылатых ракет прошли под руководством Путина Минобороны России сообщило о проведении пусков баллистических и крылатых ракет в рамках стратегических учений "Гром-2019", передает РИА "Новости".

Общество «Газпрому» отключили иностранную технику через спутник Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.

Политика США помогли России предотвратить теракты Россия, в свою очередь, помогла американской стороне в расследовании теракта на марафоне в Бостоне в апреле 2013 года.

Экономика Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за нового налога Сенаторы отклонили редакцию законопроекта из-за отсутствия ясности ставок сбора, параметра расчета целевых показателей и из-за того, что он может негативно повлиять на динамику роста экономики страны и привести к росту тарифов ЖКХ для населения.

Общество В Гидрометцентре обещают теплый ноябрь В ноябре на европейской территории России ожидается погода выше температурной нормы, сообщает «Российская газета» со ссылкой на заведующую лаборатории Гидрометцентра Людмилу Паршину.

Шоу-бизнес Муж Лолиты Милявской подал в суд на развод Московский суд зарегистрировал исковое заявление мужа 55-летней певицы Лолиты Милявской, 44-летнего фитнес-тренера Дмитрия Иванова, о расторжении брака.

Религия В Москве собрался внеочередной Священный синод РПЦ По словам Кирилла, синод был экстренно созван в связи с фактическим признанием ПЦУ Элладской православной церковью.

Происшествия Обвиняемые в убийстве девушки в Екатеринбурге частично признали вину Трое обвиняемых в убийстве жительницы Екатеринбурга Ксении Каторгиной признали вину по части обвинений.

Экономика Минфин отказался выделить дополнительные 44 миллиарда рублей на ЦКАД "Автодор" запросил средства в Минтрансе, тот в свою очередь направил просьбу в Минфин для включения дополнительных затрат в проект бюджета на 2020–2022 годы.

Шоу-бизнес Шарлиз Терон рассказала всю правду о романе с Брэдом Питтом Сложность ситуации состояла в том, что о романе Терон с Питтом писали так много, что просто ответить «нет» было невозможно.

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