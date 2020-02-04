Общество
RT на русскомЛукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов страны.
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Культура
В Белоруссии начались съемки новых «Сватов»
Политика
Первый самолёт ВКС России вылетел за россиянами в Ухань
«Первый самолёт Воздушно-космических сил России вылетел с аэродрома Восточного военного округа для эвакуации российских граждан из города Ухань Китайской Народной Республики», — говорится в сообщении Минобороны.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак выпустит новое шоу на Первом канале
Ксения Собчак выпустит новое шоу на Первом канале.
Происшествия
В Ставрополе женщина родила дома сына и зарезала его ножницами
Жительница Ставрополя дома родила ребенка, а затем зарезала его ножницами.
Армия и оружие
На параде 9 Мая впервые представят новейшие образцы военной техники
В военном параде, который пройдет на Красной площади 9 мая 2020 года, будет задействовано более 20 образцов современной боевой техники.
Общество
Пермская школьница стала автором обложки американского Vogue
Рисунок 16-летней россиянки Анастасии Ковтун из Пермского края, на котором изображена популярная певица Билли Айлиш, стал обложкой мартовского номера американской версии журнала Vogue.
Армия и оружие
Турция заявила о нейтрализации 76 сирийских военных
В Минобороны Турции заявили о ликвидации 76 военных Сирии в ходе обстрела Идлибской зоны деэскалации турецкими военными.
Происшествия
Самолет «Победы» выкатился за пределы взлетной полосы в Уфе
Самолет авиакомпании "Победа" рейса Уфа – Внуково при выруливании на старт в уфимском аэропорту выкатился за пределы взлетной полосы, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиаузла.
Экономика
Богатейшие россияне за месяц потеряли почти восемь миллиардов долларов
Январь оказался неудачным для акционера "Новатэка" Леонида Михельсона: третий в списке богатейших россиян потерял 2,46 миллиарда долларов.
Происшествия
Жительница Екатеринбурга до смерти забила мальчика-сироту
Прокуратура Чкаловского района Екатеринбурга утвердила обвинительное заключение против женщины-опекуна, забившей до смерти взятого из детдома ребенка.
Политика
Путин и Лукашенко встретятся 7 февраля в России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным 7 февраля.
Хоккей
Скончался олимпийский чемпион по хоккею Александр Скворцов
Олимпийский чемпион по хоккею, один из величайших игроков в истории нижегородского «Торпедо» Александр Скворцов скончался на 65-м году жизни.
Общество
Минюст подтвердил, что коллекторам могут разрешить не называть имя
Минюст России объяснил защитой персональных данных инициативу разрешить коллекторам не представляться полным именем при звонке должникам, а использовать специальный идентификационный код.
Происшествия
Российский советник главы Минздрава Южной Осетии найден мертвым
В Цхинвале, в собственном доме, были обнаруженные тела российского советника министра здравоохранения Южной Осетии Игоря Галя и его жены, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Общество
Нидерланды предъявили обвинения фигурантам дела МН17
Прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам дела о катастрофе малайзийского Boeing рейса МН17 в 2014 году на Украине.
Политика
Опубликован разговор заметившего иранскую ракету пилота с диспетчером
Пилот самолета авиакомпании Iran Aseman Airlines заметил попадание ракеты в украинский пассажирский самолет Boeing 737-800 и сообщил об этом диспетчеру.
Наука
Медики нашли способ снизить количество рецидивов аритмии
Ученые из России, США, Польши и Германии выяснили, что ренальная денервация может значительно снизить количество рецидивов аритмии и уменьшить сопутствующую патологии артериальную гипертензию.
Общество
Подтверждена гибель одного из спецназовцев ФСБ в Сирии
Боец центра специального назначения (ЦСН) ФСБ России лейтенант Всеволод Трофимов действительно был среди погибших в Сирии спецназовцев.
Транспорт
«Уральские авиалинии» объяснили отказ провозить граждан СНГ из Китая
«Уральские авиалинии» с февраля имеют право перевозить из Китая только граждан России. Об этом РБК заявили в пресс-службе авиакомпании.
Происшествия
Липецкая прокуратура ищет избивших младшеклассницу школьниц
Политика
Предполагаемого агента ЦРУ приговорили к смертной казни в Иране
В Иране был приговорен к смертной казни вероятный агент Центрального разведывательного управления США.
Здоровье
Китай испытает российский препарат от коронавируса
Китай протестирует российский противовирусный препарат от коронавируса 2019-nCov, сообщил замглавы Минздрава Сергей Краевой.
Хоккей
Умер 18-летний вратарь «Барыса»
View this post on Instagram 3 и 4 февраля все матчи чемпионата Казахстана, МХЛ и ВХЛ начнутся с минуты молчания в память о Вилене Прокофьеве.
Наука
Легкие успешно восстанавливаются после отказа от курения
Политика
Захарова ответила на заявление Эстонии о Тартуском договоре
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила на заявление министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу о Тартуском договоре.
Спорт
Клебо заявил, что прекратил борьбу за победу в общем зачёте Кубка мира
Норвежский лыжник Йоханнес Клебо заявил, что прекратил борьбу за победу в общем зачёте Кубка мира. Об этом сообщает телеканал NRK.
Футбол
Игроки «Манчестер Сити» призвали Гвардиолу отказаться от ротации
Согласно информации издания Daily Mail, после завершения встречи футболисты попросили главного тренера команды Хосепа Гвардиолы воздержаться от постоянной ротации.