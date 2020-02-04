Общество

RT на русскомRT на русскомЛукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов страны.
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