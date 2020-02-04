Общество
RT на русскомЛукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов страны.
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Общество
Эвакуированных из Китая поместят на карантин в Тюменской области
Граждан РФ и других стран, эвакуированных из Китая, временно разместят в Тюменской области, где они будут находиться под карантином.
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В Китае начались испытания российского препарата от коронавируса
Китай протестирует российский противовирусный препарат прямого действия триазавирин для борьбы с коронавирусом 2019-nCov, сообщил журналистам замглавы Минздрава Сергей Краевой.
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Подтверждена гибель одного из спецназовцев ФСБ в Сирии
Боец центра специального назначения (ЦСН) ФСБ России лейтенант Всеволод Трофимов действительно был среди погибших в Сирии спецназовцев.
Общество
В Нидерландах предъявлены обвинения фигурантам дела о крушении МН17
Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения и вызвала четырех подозреваемых по делу о крушении малайзийского рейса МН17 на Украине, сообщила РИА Новости адвокат одного из обвиняемых Елена Кутьина.
Общество
Минюст изменит правила общения коллекторов с должниками
Профессиональные взыскатели – коллекторы и сотрудники банков – смогут представляться при разговорах с должниками с помощью цифровых идентификаторов.
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Общество
Google впервые обнародовал данные о доходах YouTube
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Рисунок пермской школьницы попал на обложку журнала Vogue
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У сестры Рамзана Кадырова Зулай нашли элитную недвижимость в Москве.
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МВД предложило новые трехзначные комбинации в коды для автономеров
Трёхзначный код региона на автомобильных номерах, начинающийся с цифр от 2 до 9, предлагает установить МВД России.
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Число блокировок в рунете снизилось
Вмешательства в свободу рунета стали более точечными, но общее число блокировок снизилось.
Общество
Нарколог: бокал вина за ужином может привести к алкоголизму
Опасность связана с тем, что у человека может возникнуть привыкание к алкоголю. Врач подчеркнул, что маркер для каждого индивидуален.