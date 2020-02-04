Здоровье В Китае начались испытания российского препарата от коронавируса Китай протестирует российский противовирусный препарат прямого действия триазавирин для борьбы с коронавирусом 2019-nCov, сообщил журналистам замглавы Минздрава Сергей Краевой.

Общество В Нидерландах предъявлены обвинения фигурантам дела о крушении МН17 Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения и вызвала четырех подозреваемых по делу о крушении малайзийского рейса МН17 на Украине, сообщила РИА Новости адвокат одного из обвиняемых Елена Кутьина.

Общество Минюст изменит правила общения коллекторов с должниками Профессиональные взыскатели – коллекторы и сотрудники банков – смогут представляться при разговорах с должниками с помощью цифровых идентификаторов.