Культура Дженнифер Лопес спела с дочерью в перерыве Супербоула Дочь американской певицы Дженнифер Лопес по имени Эмма Муньис поддержала свою маму во время выступления в перерыве Супербоула.

Политика Лукашенко анонсировал встречу с Путиным Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о запланированной на конец текущей недели встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

Общество В России коллекторам предоставят больше прав Сотрудникам банков, микрофинансовых организаций и коллекторских агентств предлагают предоставить право не раскрывать свое имя должникам.

Политика Эрдоган в Киеве произнёс бандеровское приветствие Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время официальной церемонии встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве поздоровался с почётным караулом приветствием «Слава Украине!», сообщило 3 февраля информационное агентство УНИАН.

Шоу-бизнес Игорь Крутой предложил обнажённой Ирине Дубцовой одеться Певица Ирина Дубцова недавно поделилась в Instagram новой откровенной фотографией, мимо которой пройти без комментария не смог даже Игорь Крутой.

Общество Google раскрыла доходы от YouTube Google купила видеосервис в 2006 году за $1,65 млрд и с тех пор ни разу не публиковала данные о доходах YouTube с рекламы.

Футбол Александр Григорян: За счет характера Соболев может далеко пойти Напомним, на прошлой неделе Спартак объявил о подписании контракта с 22-летним Соболевым, который до конца сезона будет играть за команду на правах аренды, после чего красно-белые могут выкупить его трансфер.

Общество В Сибири школьникам выделили на питание по пять рублей в день «Определить размер денежных средств, выделяемых из областного бюджета, бюджетам муниципальных образований Омской области на организацию горячего питания (обеспечение готовой к употреблению пищевой продукцией) на одного обучающегося в день — 5 рублей», — гласит документ.

Политика Россияне негативно оценили годы работы правительства Медведева Более 70% участников социологического исследования не увидели улучшений в стране во время работы правительства Дмитрия Медведева, сообщило издание NEWS.ru со ссылкой на данные опроса «Левада-Центра».

Общество Число блокировок в рунете снизилось Вмешательства в свободу рунета стали более точечными, но общее число блокировок снизилось.

Здоровье Российские онкологи попросили Минздрав закупить оригинальные лекарства Новый Калининград Российские онкологи и гематологи написали коллективное письмо в Министерство здравоохранения с просьбой закупить оригинальные лекарства вместо дженериков для лечения детей с профильными заболеваниями.

Авто Показали новый Mitsubishi Outlander В Сети появились первые реалистичные изображения Mitsubishi Outlander нового поколения.

Футбол Хабенский стал послом Санкт-Петербурга на Евро-2020 Константин Хабенский — посол Санкт-Петербурга на #EURO2020! pic.twitter.com/Y5rOj9Vuk2 — ЕВРО-2020 в Санкт-Петербурге (@euro2020spb) February 4, 2020 В финальной стадии чемпионата Европы примут участие 24 команды.

Хоккей Гретцки: Овечкин не промахивается Легендарный канадский хоккеист Уэйн Гретцки прокомментировал игру российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Алекандра Овечкина, который занимает восьмое место в списке лучших снайперов Национальной хоккейной лиги (НХЛ).