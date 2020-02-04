Общество
RT на русскомЛукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов страны.
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Общество
Семья главы ВГТРК владеет недвижимостью на Рублевке на 1,7 млрд рублей
Общая стоимость недвижимости достигает 1,7 миллиарда рублей, сообщил «Проект».
Культура
Дженнифер Лопес спела с дочерью в перерыве Супербоула
Дочь американской певицы Дженнифер Лопес по имени Эмма Муньис поддержала свою маму во время выступления в перерыве Супербоула.
Политика
Лукашенко анонсировал встречу с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о запланированной на конец текущей недели встречи с российским лидером Владимиром Путиным.
Общество
В России коллекторам предоставят больше прав
Сотрудникам банков, микрофинансовых организаций и коллекторских агентств предлагают предоставить право не раскрывать свое имя должникам.
Политика
Путин заявил, что поправки к Конституции продиктованы жизнью
Поправки к Конституции, предложенные в послании Федеральному собранию, продиктованы жизнью, заявил президент России Владимир Путин.
Экономика
Вступили в силу новые правила провоза денег через границу
В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вступили в силу новые правила провоза наличных денег через границу.
Политика
Эрдоган в Киеве произнёс бандеровское приветствие
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время официальной церемонии встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве поздоровался с почётным караулом приветствием «Слава Украине!», сообщило 3 февраля информационное агентство УНИАН.
Общество
Нидерланды предъявили обвинения по делу о крушении MH17
Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе.
Шоу-бизнес
Мать Прохора Шаляпина засветила его 40-летнюю любовницу-миллионершу
Мать певца Прохора Шаляпина Елена Колесникова в Instagram опубликовала снимок его новой возлюбленной.
Шоу-бизнес
Игорь Крутой предложил обнажённой Ирине Дубцовой одеться
Певица Ирина Дубцова недавно поделилась в Instagram новой откровенной фотографией, мимо которой пройти без комментария не смог даже Игорь Крутой.
Общество
Google раскрыла доходы от YouTube
Google купила видеосервис в 2006 году за $1,65 млрд и с тех пор ни разу не публиковала данные о доходах YouTube с рекламы.
Футбол
Александр Григорян: За счет характера Соболев может далеко пойти
Напомним, на прошлой неделе Спартак объявил о подписании контракта с 22-летним Соболевым, который до конца сезона будет играть за команду на правах аренды, после чего красно-белые могут выкупить его трансфер.
Происшествия
Подтверждена гибель одного из спецназовцев ФСБ в Сирии
Боец центра специального назначения (ЦСН) ФСБ России лейтенант Всеволод Трофимов действительно был среди погибших в Сирии спецназовцев.
Общество
В Норвегии не пустили на фестиваль ансамбль Северного флота РФ
Власти Норвегии не разрешили въезд на территорию страны членам Ансамбля песни и пляски Северного флота РФ, сообщают во вторник норвежские СМИ.
Политика
Польшу не приглашали на 75-летие Победы в Москву
Руководство Польши не приглашали в Москву на 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.
Общество
В Сибири школьникам выделили на питание по пять рублей в день
«Определить размер денежных средств, выделяемых из областного бюджета, бюджетам муниципальных образований Омской области на организацию горячего питания (обеспечение готовой к употреблению пищевой продукцией) на одного обучающегося в день — 5 рублей», — гласит документ.
Политика
Россияне негативно оценили годы работы правительства Медведева
Более 70% участников социологического исследования не увидели улучшений в стране во время работы правительства Дмитрия Медведева, сообщило издание NEWS.ru со ссылкой на данные опроса «Левада-Центра».
Общество
Число блокировок в рунете снизилось
Вмешательства в свободу рунета стали более точечными, но общее число блокировок снизилось.
Здоровье
Минздрав определил место, куда будут эвакуировать россиян из Китая
Определено место, куда будут вывозить граждан России из Китая для проведения карантинных мероприятий, заявил заместитель министра здравоохранения России Сергей Краевой.
Здоровье
Российские онкологи попросили Минздрав закупить оригинальные лекарства
Новый Калининград Российские онкологи и гематологи написали коллективное письмо в Министерство здравоохранения с просьбой закупить оригинальные лекарства вместо дженериков для лечения детей с профильными заболеваниями.
Общество
Украинцам дадут субсидии на оплату газа — министр энергетики Оржель
Несмотря на обещания Зеленского о снижении тарифов на газ для населения, украинцы обнаружили в платежках дополнительную строчку — доставки газа.
Происшествия
В Зеленограде ловцы бродячих собак попали дротиком с ядом в прохожего
Ловцы бродячих собак попали дротиком с усыпляющим веществом в человека в Зеленограде.
Авто
Показали новый Mitsubishi Outlander
В Сети появились первые реалистичные изображения Mitsubishi Outlander нового поколения.
Спорт
Вяльбе стала главой Ассоциации лыжных видов спорта России
Глава ФЛГР Елена Вяльбе стала главой Ассоциации лыжных видов спорта России.
Футбол
Хабенский стал послом Санкт-Петербурга на Евро-2020
Константин Хабенский — посол Санкт-Петербурга на #EURO2020! pic.twitter.com/Y5rOj9Vuk2 — ЕВРО-2020 в Санкт-Петербурге (@euro2020spb) February 4, 2020 В финальной стадии чемпионата Европы примут участие 24 команды.
Экономика
Россия оказалась в тройке лидеров по дешевизне бензина в Европе
Россия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина.
Хоккей
Гретцки: Овечкин не промахивается
Легендарный канадский хоккеист Уэйн Гретцки прокомментировал игру российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Алекандра Овечкина, который занимает восьмое место в списке лучших снайперов Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Общество
Александр Емельяненко замечен в странном состоянии
Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко был запечатлён на камеру в состоянии, похожем на алкогольное опьянение.