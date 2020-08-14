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РИА Новости
РИА Новости

Лукашенко заявил, что протесты в Белоруссии организовали за рубежом

Заводилами уличных протестов в Минске являются люди из-за рубежа, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, слова которого приводит агентство Белта.В источнике
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РБК

Лукашенко заявил о зачинщиках протестов из заграницы

РБКвчера в 13:30
РИА Новости

Лукашенко заявил, что протесты в Белоруссии организовали за рубежом

РИА Новостивчера в 12:55
BFM.ru

Георгий Бовт: обращение Лукашенко явно неадекватно сложившейся ситуации

BFM.ruвчера в 07:21
Коммерсантъ

Лукашенко призвал успокоиться и «дать время навести порядок»

Коммерсантъвчера в 12:30
Комсомольская правда

«Вышли защитить граждан, а их в спину»: Лукашенко прокомментировал действия силовиков

Комсомольская правдавчера в 12:09
Lenta.ru

Лукашенко прокомментировал акции протеста

Lenta.ruвчера в 12:06
RT на русском

Лукашенко рассказал о заводилах уличных протестов

RT на русскомвчера в 12:46

СК Белоруссии открыл уголовные дела о беспорядках в Брестской области

Управление Следственного комитета по Брестской области открыло уголовные дела по фактам массовых беспорядков, хулиганства и применения насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел в Бресте и Пинске в ночь на 11 августа, передает пресс-служба СК республики.
Газета.Ru17:55
28

Умер актёр Сергей Куницкий, сыгравший в фильме «Битва за Севастополь»

Российский актер Сергей Куницкий, снявшийся в фильме "Битва за Севастополь", умер в возрасте 35 лет, сообщает Газета.ru Отмечается, что артист был одним из ведущих актеров труппы Московского Губернского театра.
Общественное телевидение России13 августа в 13:24
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Россиян могут полностью обеспечить вакциной от коронавируса за год

"Три предприятия, которые продолжают выпускать моноклональные антитела (а технология выпуска моноклональных антител очень совпадает с технологией выпуска этой вакцины), эти предприятия с нашей помощью адаптировали и перенесли на свою площадку нашу технологию", - сказал Гинцбург.
ТАСС01:01
97

«Нацеливание» С-400 на F-16 в Турции вывело из себя конгресс США

Американские конгрессмены пришли в ярость из-за проведенных Турцией в июле испытаний российской зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 «Триумф» на американском истребителе четвертого поколения F-16 Fighting Falcon, сообщило Defense News.
Известия17:27
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Суд арестовал 11 сотрудников вуза МВД на Ставрополье

По информации осведомленного источника, сотрудники ставропольского филиала Краснодарского университета МВД России с января 2019 года по июль 2020 получали крупные взятки от студентов-заочников вуза за допуск к экзаменам и сдаче зачетов.
АТВмедиавчера в 03:30
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96 случаев коронавируса выявили за сутки в Кузбассе

Новые случаи инфицирования зафиксированы в Кемерове (41), Новокузнецке (27), Междуреченске (12), Прокопьевске (9), Гурьевском МО (2), Кемеровском МО (2), Новокузнецком МР (1), Таштагольском МР (1), Яшкинском МО (1). На 14 августа в Кузбассе у 4 926 человек подтверждено заражения коронавирусом.
Kursk.comвчера в 01:39
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Израиль атаковал объекты ХАМАС в ответ на запуск шаров со взрывчаткой

Иерусалим, 15 августа 2020, 01:32 — REGNUM Армия обороны Израиля в очередной раз — пятый за последние дни — атаковала военные объекты палестинского движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск в сторону израильской территории воздушных шаров с зажигательной смесью и взрывчаткой.
REGNUM18:32
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В Новокузнецке начали опечатывать торговые объекты, где не соблюдают масочный режим

Глава Новокузнецка Сергей Кузнецов в своём аккаунте ВК обратился к горожанам и призвал строго соблюдать меры безопасности для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции.
Город новостей01:06