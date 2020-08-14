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Деловое.ТВ
Деловое.ТВ

Лукашенко просит дать время навести порядок в Белоруссии

Лукашенко считает, что сейчас надо "остановиться, взять руки в голову и дать навести порядок". Также он отметил, что к организаторам беспорядков относятся люди из-за границы.В источнике
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РБК

Лукашенко заявил о зачинщиках протестов из заграницы

РБКвчера в 13:30
Коммерсантъ

Лукашенко призвал успокоиться и «дать время навести порядок»

Коммерсантъвчера в 12:30
Вести.Ru

Лукашенко хочет «навести порядок»

Вести.Ruвчера в 12:32
Российская газета

Лукашенко призвал людей успокоиться и дать властям навести порядок

Российская газетавчера в 12:38
Комсомольская правда

«Вышли защитить граждан, а их в спину»: Лукашенко прокомментировал действия силовиков

Комсомольская правдавчера в 12:09
Lenta.ru

Лукашенко прокомментировал акции протеста

Lenta.ruвчера в 12:06
BFM.ru

Георгий Бовт: обращение Лукашенко явно неадекватно сложившейся ситуации

BFM.ruвчера в 07:21
КП - Беларусь

Лукашенко высказался о протестах: Вы хотите, чтобы я сидел и ждал, пока Минск вверх перевернут?

КП - Беларусьвчера в 13:03

Доход Путина вырос на 1,1 млн рублей за год

В 2018 году Владимир Путин заработал 8 млн 648 тыс. 353 руб. Годом ранее его задекларированный доход составлял 18 млн 728 тыс. 268 руб. — тогда президент продал земельный участок, средства с продажи были учтены в декларации.
Коммерсантъвчера в 12:10
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СБ ООН отклонил резолюцию США по продлению оружейного эмбарго Ирана

Помпео отметил, что совет отклонил «разумную резолюцию по продлению 13-летнего оружейного эмбарго в отношении Ирана», а также открыл путь к тому, чтобы «крупнейшая в мире страна – спонсор терроризма продавала и покупала оружие».
Известия18:48
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Нурмагомедов заявил, что после боя с Гэтжи готов биться с Макгрегором

Чемпион UFC россиянин Хабиб Нурмагомедов на пресс-конференции в Москве заявил, что после проведения титульного поединка с американцем Джастином Гэтжи готов снова встретиться с ирландцем Конором Макгрегором.
РИА Новостивчера в 06:00

«Нацеливание» С-400 на F-16 в Турции вывело из себя конгресс США

Американские конгрессмены пришли в ярость из-за проведенных Турцией в июле испытаний российской зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 «Триумф» на американском истребителе четвертого поколения F-16 Fighting Falcon, сообщило Defense News.
Известия17:27
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Тихановская призвала мэров организовать митинги по всей Белоруссии

Тихановская, покинувшая страну после выборов, отметила: мирные акции граждан способны показать миру, что белорусы – честные и добрые люди, выступающие против насилия.
Общественная служба новостейвчера в 06:40
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