Лукашенко просит дать время навести порядок в Белоруссии
Смотрите также
Валентина Легкоступова скончалась в Москве после травмы головы
Светлана Бондарчук покинула пост главреда Hello
Подольская официально подтвердила слухи о беременности
Зеленский оценил решение Минска по передаче России 32 задержанных
Россиян могут полностью обеспечить вакциной от коронавируса за год
Как родилась знаменитая фраза после посадки самолёта A321
Алина Загитова поступила в университет
В Турции опровергли сообщения о давлении при продаже экскурсий
В Хабаровске прошла шестая субботняя акция в поддержку Фургала
Минобороны США подтвердило создание рабочей группы по изучению НЛО
«Сын» Любови Успенской оказался ребенком Миланы Тюльпановой
Новый клип Little Big разочаровал фанатов
Лукашенко заявил о почти завершенном формировании нового правительства
Глава ЦИК Белоруссии объяснила обращение Тихановской в своем кабинете
Трамп сообщил о тяжелом состоянии своего младшего брата Роберта
Близкие погибшего на акции протеста в Минске просят не устраивать митинг на его похоронах
Глава экзархата РПЦ в Белоруссии призвал Лукашенко остановить насилие
Премьер-министр Белоруссии отказался общаться с рабочими МТЗ в Минске
«Газпром» ответил польскому регулятору на запрос о «Северном потоке-2»
Лукашенко заявил об агрессии против Белоруссии из-за рубежа
Лукашенко попросил силовиков не избивать упавших протестующих
Лукашенко считает, что протесты в Белоруссии организовали за рубежом
Лукашенко призвал жителей страны не выходить на улицы
В России запустили производство вакцины от коронавируса
Зеленский оценил решение Минска по передаче России 32 задержанных
Лукашенко заявил о почти завершенном формировании нового правительства
Доход Путина вырос на 1,1 млн рублей за год
Советник Трампа признал поражение США в Совбезе ООН
В Крыму за сутки зафиксировали 51 случай заражения коронавирусом
Близкие погибшего на акции протеста в Минске просят не устраивать митинг на его похоронах
«Спартак» уверенно обыграл «Ахмат» на своем поле
Глава ЦИК Белоруссии объяснила обращение Тихановской в своем кабинете
В Хабаровске прошла шестая субботняя акция в поддержку Фургала
Премьер-министр Белоруссии отказался общаться с рабочими МТЗ в Минске
Лукашенко считает, что сейчас надо "остановиться, взять руки в голову и дать навести порядок". Также он отметил, что к организаторам беспорядков относятся люди из-за границы.В источнике
Подробнее о событии
«Вышли защитить граждан, а их в спину»: Лукашенко прокомментировал действия силовиков
Комсомольская правдавчера в 12:09