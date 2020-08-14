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Деловое.ТВ
Деловое.ТВ

Лукашенко просит дать время навести порядок в Белоруссии

Лукашенко считает, что сейчас надо "остановиться, взять руки в голову и дать навести порядок". Также он отметил, что к организаторам беспорядков относятся люди из-за границы.В источнике
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Коммерсантъ

Лукашенко призвал успокоиться и «дать время навести порядок»

Коммерсантъвчера в 12:30
Российская газета

Лукашенко призвал людей успокоиться и дать властям навести порядок

Российская газетавчера в 12:38
Вести.Ru

Лукашенко хочет «навести порядок»

Вести.Ruвчера в 12:32
РБК

Лукашенко заявил о зачинщиках протестов из заграницы

РБКвчера в 13:30
Комсомольская правда

«Вышли защитить граждан, а их в спину»: Лукашенко прокомментировал действия силовиков

Комсомольская правдавчера в 12:09
Lenta.ru

Лукашенко прокомментировал акции протеста

Lenta.ruвчера в 12:06
BFM.ru

Георгий Бовт: обращение Лукашенко явно неадекватно сложившейся ситуации

BFM.ruвчера в 07:21

Россиян могут полностью обеспечить вакциной от коронавируса за год

Первая в мире вакцина от коронавируса, зарегистрированная в России во вторник, получила название "Спутник V". Препарат разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России.
Российская газета03:00
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«Барселона» отправит в отставку тренера Кике Сетьена

Главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен будет отправлен в отставку после того, как его команда проиграла "Баварии" в четвертьфинале Лиги чемпионов с результатом 2:8. Об увольнении Сетьена будет объявлено в субботу.
Вести.Ru01:24

Глава экзархата РПЦ в Белоруссии призвал Лукашенко остановить насилие

Митрополит Минский и Заславский Павел, возглавляющий Белорусский экзархат Русской православной церкви (РПЦ), обратился к президенту Белоруссии Александру Лукашенко с призывом остановить насилие, сообщает ТАСС.
РБКвчера в 07:25
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Премьер-министр Белоруссии отказался общаться с рабочими МТЗ в Минске

Несколько тысяч сотрудников Минского тракторного завода направились на акцию протеста в центр города после того, как премьер-министр Белоруссии Сергей Румас отказался обсуждать с ними условия прекращения забастовки, сообщает ТАСС.
Газета.Ruвчера в 09:28
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