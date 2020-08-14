Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Газета.Ru
Газета.Ru

Лукашенко не считает протесты в Белоруссии катастрофой

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, говоря о протестах в стране во время заседания Совбеза, заявил, что не считает акции катастрофой.В источнике
Подробнее о событии
РБК

Лукашенко заявил о зачинщиках протестов из заграницы

РБКвчера в 13:30
Российская газета

Лукашенко призвал людей успокоиться и дать властям навести порядок

Российская газетавчера в 12:38
BFM.ru

Георгий Бовт: обращение Лукашенко явно неадекватно сложившейся ситуации

BFM.ruвчера в 07:21
Коммерсантъ

Лукашенко призвал успокоиться и «дать время навести порядок»

Коммерсантъвчера в 12:30
Комсомольская правда

«Вышли защитить граждан, а их в спину»: Лукашенко прокомментировал действия силовиков

Комсомольская правдавчера в 12:09
Lenta.ru

Лукашенко прокомментировал акции протеста

Lenta.ruвчера в 12:06
Вести.Ru

Лукашенко хочет «навести порядок»

Вести.Ruвчера в 12:32
КП - Беларусь

Лукашенко высказался о протестах: Вы хотите, чтобы я сидел и ждал, пока Минск вверх перевернут?

КП - Беларусьвчера в 13:03

Нурмагомедов заявил, что после боя с Гэтжи готов биться с Макгрегором

Чемпион UFC россиянин Хабиб Нурмагомедов на пресс-конференции в Москве заявил, что после проведения титульного поединка с американцем Джастином Гэтжи готов снова встретиться с ирландцем Конором Макгрегором.
РИА Новостивчера в 06:00

Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум до 11 468 рублей

Прожиточный минимум в России во втором квартале 2020 года предлагается установить на уровне 11 468 рублей, следует из документа Минтруда, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
РИА Новости13 августа в 14:54
1,5K

Спартак — Ахмат 2:0

Московский "Спартак" одержал победу над грозненским "Ахматом" в матче 2-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ruвчера в 14:57

СБ ООН отклонил резолюцию США по продлению оружейного эмбарго Ирана

Помпео отметил, что совет отклонил «разумную резолюцию по продлению 13-летнего оружейного эмбарго в отношении Ирана», а также открыл путь к тому, чтобы «крупнейшая в мире страна – спонсор терроризма продавала и покупала оружие».
Известия18:48
24

Опрос показал недоверие российских врачей к вакцине от коронавируса

Москва, 14 августа 2020, 06:04 — REGNUM Только четверть российских врачей (24,5%) согласились сделать прививку от коронавируса, созданную в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи.
REGNUMвчера в 23:04
3,5K

В Белоруссии отказались от наград лауреаты стипендии президента

Минск, 15 августа 2020, 04:07 — REGNUM Претендовавшие на получение стипендий специального фонда президента Белоруссии по поддержке талантливой молодежи, одаренных студентов и учащихся отказались от наград, передаёт 14 августа портал Tut.by.
REGNUM21:07
143

Челябинская область подошла ко второму этапу снятия ограничений

Первый вице-губернатор Ирина Гехт сообщила, что ситуация с распространением коронавируса в регионе улучшается, достигнуты и удерживаются показатели первого этапа снятия ограничений.
Эхо Москвы в Челябинске13 августа в 09:59
21