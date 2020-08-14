Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Деловое.ТВ
Деловое.ТВ

Лукашенко просит дать время навести порядок в Белоруссии

Лукашенко считает, что сейчас надо "остановиться, взять руки в голову и дать навести порядок". Также он отметил, что к организаторам беспорядков относятся люди из-за границы.В источнике
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Лукашенко призвал успокоиться и «дать время навести порядок»

Коммерсантъ12:30
Газета.Ru

Лукашенко не считает протесты в Белоруссии катастрофой

Газета.Ru12:43
Российская газета

Лукашенко призвал людей успокоиться и дать властям навести порядок

Российская газета12:38
РБК

Лукашенко заявил о зачинщиках протестов из заграницы

РБК13:30
Московский Комсомолец

Лукашенко заявил об агрессии против страны

Московский Комсомолец12:17
Комсомольская правда

«Вышли защитить граждан, а их в спину»: Лукашенко прокомментировал действия силовиков

Комсомольская правда12:09
Lenta.ru

Лукашенко прокомментировал акции протеста

Lenta.ru12:06

Белоруссия передала России 32 задержанных россиянина

«32 гражданина Российской Федерации, которые были ранее задержаны на территории Белоруссии, пересекли государственную границу Российской Федерации и в настоящее время находятся на территории России», — приводит Интерфакс сообщение российской Генпрокуратуры.
RT на русском12:49
422

В ООН оценили число задержанных на протестных акциях в Белоруссии

В Белоруссии органами правопорядка было задержано около семи тысяч человек за первые четыре дня акций протестов, заявила специальный докладчик ООН по ситуации с правами человека в Белоруссии Анаис Марен 14 августа журналистам.
ИА Красная Весна13:39

Цепкало заявил о возможности Лукашенко баллотироваться на перевыборах

Незарегистрированный кандидат в президенты Белоруссии Валерий Цепкало заявил в эфире «Эха Москвы», что если действующий глава республики Александр Лукашенко согласится провести новые выборы, то сможет полгода оставаться «уходящим президентом», а затем принять участие в новых выборах.
РБК13:12

Умер актёр Сергей Куницкий, сыгравший в фильме «Битва за Севастополь»

Российский актер Сергей Куницкий, снявшийся в фильме "Битва за Севастополь", умер в возрасте 35 лет, сообщает Газета.ru Отмечается, что артист был одним из ведущих актеров труппы Московского Губернского театра.
Общественное телевидение Россиивчера в 13:24
89