Лукашенко просит дать время навести порядок в Белоруссии
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Лукашенко считает, что сейчас надо "остановиться, взять руки в голову и дать навести порядок". Также он отметил, что к организаторам беспорядков относятся люди из-за границы.В источнике
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«Вышли защитить граждан, а их в спину»: Лукашенко прокомментировал действия силовиков
Комсомольская правда12:09