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Деловое.ТВ
Деловое.ТВ

Лукашенко просит дать время навести порядок в Белоруссии

Лукашенко считает, что сейчас надо "остановиться, взять руки в голову и дать навести порядок". Также он отметил, что к организаторам беспорядков относятся люди из-за границы.В источнике
Подробнее о событии
РБК

Лукашенко заявил о зачинщиках протестов из заграницы

РБК13:30
Газета.Ru

Лукашенко не считает протесты в Белоруссии катастрофой

Газета.Ru12:43
Вести.Ru

Лукашенко хочет «навести порядок»

Вести.Ru12:32
Российская газета

Лукашенко призвал людей успокоиться и дать властям навести порядок

Российская газета12:38
Коммерсантъ

Лукашенко призвал успокоиться и «дать время навести порядок»

Коммерсантъ12:30
Комсомольская правда

«Вышли защитить граждан, а их в спину»: Лукашенко прокомментировал действия силовиков

Комсомольская правда12:09
Lenta.ru

Лукашенко прокомментировал акции протеста

Lenta.ru12:06
КП - Беларусь

Лукашенко высказался о протестах: Вы хотите, чтобы я сидел и ждал, пока Минск вверх перевернут?

КП - Беларусь13:03

Киев отреагировал на выдачу задержанных в Белоруссии россиян Москве

Передача задержанных в Белоруссии россиян Москве означает, что «предмет дальнейшего диалога» по этой теме между Минском и Киевом «пропадает сам по себе», заявил замглавы МИД Украины Евгений Енин.
Киев отреагировал на выдачу задержанных в Белоруссии россиян Москве
Взгляд.ру13:33
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Футбольных арбитров призвали бойкотировать матчи 2-го тура РПЛ

Мать футбольного арбитра Василия Казарцева Зинаида возмутилась фактом давления общественности на рефери в Российской премьер-лиге после судейского скандала на матче 1-го тура чемпионата "Спартак" - "Сочи".
Газета.Ru13:35

ГИБДД РФ начала взимать штрафы с водителей за багажники на крыше авто

По последним данным стало известно, что в соответствии с новыми требованиями Техрегламента Таможенного союза, автовладельцы теперь обязаны согласовывать в ГИБДД все конструктивные доработки своего транспорта.
32CARS.ru15:02
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Умер актёр Сергей Куницкий, сыгравший в фильме «Битва за Севастополь»

Российский актер Сергей Куницкий, снявшийся в фильме "Битва за Севастополь", умер в возрасте 35 лет, сообщает Газета.ru Отмечается, что артист был одним из ведущих актеров труппы Московского Губернского театра.
Общественное телевидение Россиивчера в 13:24
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В квартире с расчлененным телом женщины на юге Москвы был ребенок

Как сообщила ранее ТАСС представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова, днем 13 августа в квартире жилого дома по Ореховому бульвару обнаружено тело женщины 1979 года рождения, останки которой были скрыты в пакетах, по данному факту возбуждено дело об убийстве.
ТАССвчера в 13:18
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Минобороны предложило засекретить все данные об оборонной сфере России

Москва, 14 августа 2020, 15:15 — REGNUM Министерство обороны России выступило с предложением о том, что вся информация об оборонной сфере, которая не является государственной тайной, должна быть отнесена к конфиденциальной.
REGNUM08:15
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В июле в Москве от коронавируса умерли 742 человека

От коронавируса как основной причины смерти в июле в Москве умерло 742 человека, что в два раза меньше, чем в июне, и почти в 4 раза меньше, чем в мае, сообщается на официальном сайте столичного департамента здравоохранения.
РИА Новости13:30
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