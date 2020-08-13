Лукашенко провел совещание по работе энергокомплекса
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел в четверг совещание по работе топливно-энергетического комплекса и заявил, что от надежности работы предприятий энергосистемы зависит национальная безопасность страны. Об этом сообщает агентство БелТА.В источнике
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