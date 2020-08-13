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ТАСС
ТАСС

Лукашенко провел совещание по работе энергокомплекса

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел в четверг совещание по работе топливно-энергетического комплекса и заявил, что от надежности работы предприятий энергосистемы зависит национальная безопасность страны. Об этом сообщает агентство БелТА.В источнике
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МИР 24

Лукашенко: Белорусская АЭС – крупнейший инвестиционный проект в истории страны

МИР 2409:28
Союзное Вече

Александр Лукашенко: Наши предприятия имеют тот же технологический уровень, что в Европе

Союзное Вече05:30
REGNUM

Лукашенко провёл совещание по работе топливно-энергетического комплекса

REGNUM05:08
Евразия Daily

Лукашенко продолжает игнорировать акции протеста

Евразия Daily05:02
ТАСС

Лукашенко провел совещание по работе энергокомплекса

ТАСС04:04
КП - Беларусь

Лукашенко 13 августа собрал совещание во Дворце Независимости

КП - Беларусь05:15

В Google не ответили на запрос СПЧ о блокировках YouTube-каналов СМИ

Российский офис Google не стал комментировать запрос Совета по правам человека (СПЧ) о причинах блокировок YouTube-каналов средств массовой информации без возможности восстановления, сославшись на то, что ООО «Гугл» не является представительством компании Google LLC в России, а сама компания не имеет филиалов в стране.
Известия08:47
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СК Белоруссии опроверг обыски в офисах «Яндекса» и Uber

Следственный комитет и департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля Белоруссии опровергли проведение следственных действий их сотрудниками в минских офисах «Яндекс» и Uber, пишет агентство «Sputnik Беларусь».
Ведомости08:54
1,1K

«Газпром» направил Польше ответ на запрос по «Северному потоку-2»

В январе 2020 года Управление защиты конкуренции и потребителей Польши направило «Газпрому» запрос на получение информации в рамках проводимого польским регулятором расследования в отношении проекта «Северный поток-2».
Rambler News Service08:50
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Мэр Жодино в Белоруссии назвал условие вывода ОМОНа из города

На видеозаписи встречи Заблоцкого с горожанами, размещенном на YouTube-канале Euroradio Live, можно увидеть, как мэр говорит, что ОМОН уйдет из города через полчаса после того, как поступит доклад о том, что угрозы захвата административных зданий нет.
РБК08:26
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