с чего всё началось

В ходе выступления на мероприятии Лукашенко заявил, что страна должна преодолеть непростую ситуацию, вызванную переговорами с РФ по поставкам нефти, а также последними событиями в мире. Ранее белорусский лидер допустил возобновление сотрудничества с Россией по поставкам энергоносителей в страну.

Лукашенко проводит совещание по ситуации в энергокомплексе Белоруссии

Энергетика Турция в 2019 году сократила закупки газа у «Газпрома» на 40% Турция в 2019 г. сократила импорт газа на 10%, при этом поставки газа от "Газпрома" в эту страну сократились на 40% на фоне роста поставок из Азербайджана и закупок Турцией газа в сжиженном виде.

Общество Власти Крыма отменили ограничения подачи воды в Симферополе На сайте кабмина Крыма сообщается, что председатель совета министров республики Юрий Гоцанюк заявил, что за прошедшую ночь ресурсы водохранилищ пополнились более чем на 732 тысячи кубометров воды, из-за чего принятое ранее решение об ограничении подачи воды отменяется.

Футбол «Барселона»: Дембеле будет прооперирован Как сообщает официальный сайт «Барселоны», во вторник, 11 февраля, Дембеле предстоит хирургическое вмешательство.

Происшествия Обвиняемым в госизмене россиянином оказался пенсионер из Владивостока Как сообщает корреспондент РИА Новости из Лефортовского суда Москвы, где в закрытом режиме рассматривается ходатайство, Королев — 69-летний холостой уроженец Приморского края, имеющий высшее образование и зарегистрированный во Владивостоке.

Экономика На рынке элитного жилья в Москве установлен новый рекорд Предыдущий был поставлен в 2018 г. – 77 млрд руб. Общая площадь проданного в 2019 г. жилья премиального сегмента выросла на 17% и составила 142000 кв. м, сказано в отчете.

Футбол В WADA прокомментировали новость о недопуске сборной России на ЧМ-2022 В пресс-службе ФИФА, отвечая на вопрос РИА Новости, отметили, что федерация находится на связи с WADA и не располагает какой-то новой информацией об участии сборной России в ЧМ-2022 по сравнению с той, что была в декабре.

Происшествия Россияне с круизного лайнера Diamond Princess здоровы Стало известно, что еще у десяти пассажиров подтвердили случаи заражения коронавирусом, то есть всего заболевших уже 20, сообщает "Россия 24".

Политика Путин призвал убрать «вузы-пустышки» из России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета и Совета по науке и образованию поручил последовательно закрывать "вузы-пустышки".

Политика Николаев уволил главу Минэкономразвития Чувашии Врио главы Чувашии Олег Николаев освободил Павла Иванова от исполнения обязанностей министра экономики республики.

Культура Скончался легендарный актёр Кирк Дуглас Умер голливудский актёр Кирк Дуглас. Легендарный голливудский актёр Кирк Дуглас ушёл из жизни в возрасте 103 лет.

Общество Умер сын экс-президента Киргизии Айдар Акаев, сын бывшего президента Киргизии Аскара Акаева, скончался в Москве в возрасте 43 лет.

Происшествия Подозреваемый в поджоге Никулинского суда задержан в Москве Ранее сообщалось, что неизвестные пытались поджечь пятиэтажное здание Никулинского суда на Мичуринском проспекте на юго-западе Москвы, бросив бутылку с зажигательной смесью в окно одного из залов заседаний.