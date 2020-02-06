Политика
Политическая ЭкспертизаЛукашенко проводит совещание по ситуации в энергокомплексе Белоруссии
В ходе выступления на мероприятии Лукашенко заявил, что страна должна преодолеть непростую ситуацию, вызванную переговорами с РФ по поставкам нефти, а также последними событиями в мире. Ранее белорусский лидер допустил возобновление сотрудничества с Россией по поставкам энергоносителей в страну.
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с чего всё началось
«Мы собрались для того, чтобы обсудить ряд мер по выполнению прогнозных показателей и, нечего скрывать, преодолению тех негативных тенденций, которые наметились в нашей экономике в связи с последними событиями в мире и прежде всего во взаимоотношениях с Россией», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.RT на русском04:11
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Лукашенко перед встречей с Путиным провел совещание по ситуации в ТЭК Белоруссии
Экономика сегодня08:35
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