Политика

Политическая ЭкспертизаПолитическая ЭкспертизаЛукашенко проводит совещание по ситуации в энергокомплексе Белоруссии

В ходе выступления на мероприятии Лукашенко заявил, что страна должна преодолеть непростую ситуацию, вызванную переговорами с РФ по поставкам нефти, а также последними событиями в мире. Ранее белорусский лидер допустил возобновление сотрудничества с Россией по поставкам энергоносителей в страну.
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