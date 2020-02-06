Политика
Политическая ЭкспертизаЛукашенко проводит совещание по ситуации в энергокомплексе Белоруссии
В ходе выступления на мероприятии Лукашенко заявил, что страна должна преодолеть непростую ситуацию, вызванную переговорами с РФ по поставкам нефти, а также последними событиями в мире. Ранее белорусский лидер допустил возобновление сотрудничества с Россией по поставкам энергоносителей в страну.
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Лукашенко перед встречей с Путиным провел совещание по ситуации в ТЭК Белоруссии
Экономика сегодня08:35
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 11:42, Ашберн
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