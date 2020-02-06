Политика
Политическая ЭкспертизаЛукашенко проводит совещание по ситуации в энергокомплексе Белоруссии
В ходе выступления на мероприятии Лукашенко заявил, что страна должна преодолеть непростую ситуацию, вызванную переговорами с РФ по поставкам нефти, а также последними событиями в мире. Ранее белорусский лидер допустил возобновление сотрудничества с Россией по поставкам энергоносителей в страну.
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Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 08:26, Ашберн
Транспорт
Трассу М-4 «Дон» закрыли в Ростовской области
Энергетика
Турция в 2019 году сократила закупки газа у «Газпрома» на 40%
Турция в 2019 г. сократила импорт газа на 10%, при этом поставки газа от "Газпрома" в эту страну сократились на 40% на фоне роста поставок из Азербайджана и закупок Турцией газа в сжиженном виде.
Общество
В Минюсте обещали улучшить проект КоАП с учетом мнения общества
Проект нового Кодекса об административных нарушениях РФ (КоАП) не является окончательным вариантом и подлежит доработке с учетом общественного мнения, заявил замминистра юстиции Денис Новак на совещании «Реформирование административно-деликтного законодательства: учет интересов субъектов РФ», прошедшего 6 февраля в Совете Федерации, сообщает Парламентская газета.
Политика
Кремль проанализирует доклад Счетной палаты по правительству Медведева
Доклад Счетной палаты по работе предыдущего состава российского кабмина еще предстоит проанализировать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Спорт
Солдатова опровергла попытку суицида
Общество
Власти Крыма отменили ограничения подачи воды в Симферополе
На сайте кабмина Крыма сообщается, что председатель совета министров республики Юрий Гоцанюк заявил, что за прошедшую ночь ресурсы водохранилищ пополнились более чем на 732 тысячи кубометров воды, из-за чего принятое ранее решение об ограничении подачи воды отменяется.
Общество
Путин поручил дополнительно профинансировать ремонт дорог в Крыму
Президент России Владимир Путин поручил кабмину выделить в 2020-2022 годах дополнительные средства из федерального бюджета для капремонта многоквартирных домов и автодорог в Крыму и Севастополе.
Политика
Клишас: в Конституции может появиться понятие «федеральных территорий»
В Конституцию могут включить понятие "федеральных территорий" с прямым федеральным подчинением, сообщил РИА Новости сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Основной закон Андрей Клишас.
Политика
Путин потребовал ликвидировать вузы-пустышки
Путин выступил против идеи возвращения советской системы «целевого» распределения выпускников ВУЗов на рабочую практику, назвав ее «обязаловкой».
Здоровье
Нарколог называет самый опасный алкогольный напиток для россиян
Специалист-нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский назвал алкогольный напиток, являющийся самым опасным для здоровья человека.
Гаджеты
Huawei анонсирует в два раза больше моделей Huawei P40, чем ожидалось
Бюджетные аппараты могут выйти чуть раньше.
Политика
Сенат США оправдал Трампа по делу об импичменте
Сенат США проголосовал против импичмента президенту Дональду Трампу, передает Reuters.
Общество
Ургант объявил выговор автору шутки про Роскосмос
Армия и оружие
Эрдоган: Турция не хочет обострять отношения с Россией
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар ранее рассказал о нейтрализации 76 сирийских военных в Идлибе в ходе авиационного удара.
Политика
В Раде напомнили о праве на пенсию для жителей Донбасса
Напомним, 5 февраля законопроект о праве на пенсию для жителей Донбасса был отправлен Верховной радой на повторное первое чтение.
Хоккей
Данила Губарев завершил карьеру в 28 лет
Сын Евгения Губарева, экс-генерального менеджера «Трактора», Данила Губарев завершил профессиональную карьеру, сообщает Telegram-канал Igor Zhukov Life.
Общество
В Москве скончался сын первого президента Киргизии
На 44-м году жизни в Москве скончался сын первого президента Киргизии Айдар Акаев, сообщает 6 февраля издание 24. kg со ссылкой на приближенных к семье Акаева.
Общество
Голикова объяснила проверку тепловизором на входе в Кремль
Проверка температуры тепловизором на входе в Кремль никак не связана с коронавирусом, это мера введена из-за эпидемии гриппа, которая постепенно распространяется в регионах, сообщила журналистам вице-премьер России Татьяна Голикова, передает «Интерфакс».
Кино
Появились видео со съемок «Матрицы 4» с Киану Ривзом
На площадке замечены: Киану Ривз в своем привычном бородатом воплощении, Кэрри-Энн Мосс и режиссер Лана Вачовски.
Армия и оружие
В МИД сообщили о гибели российских военных в Идлибе
В Идлибе за минувшие две недели погибли российские и турецкие военные, заявили в МИД.
Гаджеты
Анонсирован смартфон Realme C3 с ёмким аккумулятором
Сегодня, 6 февраля, состоялась презентация смартфона Realme C3.
Футбол
Украинец Каплиенко стал игроком «Тамбова»
«Тамбов» подписал контракт с украинским защитником Александром Каплиенко. Об этом рассказал спортивный директор клуба Павел Худяков.
Кино
В прокат вышел фильм «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн»
Аналитики уверены, что за выходные «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» соберет в американском прокате свыше $50 млн.
Общество
Демьян Кудрявцев сообщил о смене владельца газеты «Ведомости»
Новым владельцем газеты «Ведомости» уже больше года является бизнес-партнер Демьяна Кудрявцева Владимир Воронов.
Армия и оружие
Минобороны показало видео первого полета ракетоносца Ту-160М
Министерство обороны опубликовало на своем канале в YouTube видео первого полета модернизированного Ту-160М.
Экономика
Автомобильный рынок в России упадет
В 2020 году падение автомобильного рынка в России может составить 10 процентов.