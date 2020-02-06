В ходе выступления на мероприятии Лукашенко заявил, что страна должна преодолеть непростую ситуацию, вызванную переговорами с РФ по поставкам нефти, а также последними событиями в мире. Ранее белорусский лидер допустил возобновление сотрудничества с Россией по поставкам энергоносителей в страну.

Лукашенко проводит совещание по ситуации в энергокомплексе Белоруссии

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