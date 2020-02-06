Политика

Политическая ЭкспертизаПолитическая ЭкспертизаЛукашенко проводит совещание по ситуации в энергокомплексе Белоруссии

В ходе выступления на мероприятии Лукашенко заявил, что страна должна преодолеть непростую ситуацию, вызванную переговорами с РФ по поставкам нефти, а также последними событиями в мире. Ранее белорусский лидер допустил возобновление сотрудничества с Россией по поставкам энергоносителей в страну.
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Александр Григорьевич Лукашенко
Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Белоруссии и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами республики с 20 июля 1994 года. Председатель Совета безопасности Белоруссии.
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