Энергетика

RT на русскомRT на русскомЛукашенко проводит встречу с Сечиным для обсуждения сотрудничества

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 18 февраля, во вторник, встретился с главой «Роснефти» Игорем Сечиным.
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Лукашенко на встрече с Сечиным заявил, что рассчитывает на сотрудничество с «Роснефтью»

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Лукашенко проводит встречу с Сечиным для обсуждения сотрудничества

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ТАСС05:34
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