Энергетика
RT на русскомЛукашенко проводит встречу с Сечиным для обсуждения сотрудничества
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 18 февраля, во вторник, встретился с главой «Роснефти» Игорем Сечиным.
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Лукашенко на встрече с Сечиным заявил, что рассчитывает на сотрудничество с «Роснефтью»
Экономика сегодня05:41
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