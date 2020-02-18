Энергетика

RT на русскомRT на русскомЛукашенко проводит встречу с Сечиным для обсуждения сотрудничества

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 18 февраля, во вторник, встретился с главой «Роснефти» Игорем Сечиным.
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Лукашенко встретится с руководителем «Роснефти» Сечиным

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