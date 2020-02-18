Президент Белоруссии Александр Лукашенко 18 февраля, во вторник, встретился с главой «Роснефти» Игорем Сечиным.

Лукашенко проводит встречу с Сечиным для обсуждения сотрудничества

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