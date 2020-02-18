Общество

RT на русскомRT на русскомЛукашенко проводит встречу с Сечиным для обсуждения сотрудничества

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 18 февраля, во вторник, встретился с главой «Роснефти» Игорем Сечиным.
Читать в источнике
Комментировать66

Подробнее о событии

«Роснефть» настроена на конструктивную работу с Белоруссией по вопросам поставки нефти

ТАССвчера в 12:56

Лукашенко и Сечин обсудили поставки нефти в Белоруссию

Rambler News Serviceвчера в 12:50

Лукашенко хочет от Сечина «полной ясности» по нефти

REGNUMвчера в 06:29

Сечин приехал в Минск на переговоры с Лукашенко

РБКвчера в 06:08

Лукашенко рассчитывает на дальнейшее сотрудничество с «Роснефтью»

RT на русскомвчера в 05:53

Сечин заявил Лукашенко о готовности к работе по поставкам нефти

Коммерсантъвчера в 06:29

Лукашенко рассчитывает договориться с «Роснефтью» о сотрудничестве

News.ruвчера в 05:53
Показать все источники
Автоматически обработаны 7072 источника, обновлено в 03:00, Ашберн
Политика

Лондон призвал Москву прекратить гумконвои в Донбасс

Британский постпред подчеркнула, что Лондон полностью поддерживает минские соглашения и приветствует обязательства украинского лидера Владимира Зеленского дипломатическим путем закончить конфликт в Донбассе.
Телеканал 360° вчера в 20:01
Политика

В КС прокомментировали слова судьи об СССР

Пресс-служба Конституционного суда прокомментировала позицию судьи Константина Арановского касательно СССР и подчеркнула, что его мнение не является составной частью решения КС России.
РИА Новости 17 февраля в 10:53
Технологии

Mail.ru Group запустит рекомендательный видеосервис

Mail.ru Group планирует запустить видеосервис «Смотри Mail.ru».
News.ru 01:33
Происшествия

В Москве у долгожительницы украли более семи миллионов рублей

В ГУ МВД Москвы сообщили о возбуждении уголовного дела по факту кражи у 98-летней москвички 7,2 миллиона рублей.
Московский Комсомолец 01:56
Шоу-бизнес

Ольга Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал

Во время концерта звезда решила прыгнуть в толпу зрителей, чтобы те на руках пронесли её над танцполом.
Новая Кубань 17 февраля в 07:58
Общество

В топливных баках проблемных Boeing нашли мусор

Американская компания Boeing исследует более 400 проблемных самолетов 737 MAX после того, как в нескольких из них был обнаружен мусор: инструменты или ветошь.
Lenta.ru вчера в 23:47
Армия и оружие

Экс-офицер СБУ рассказал, как Киев может скрыть военные преступления

Строительством баз в Мариуполе и Северодонецке Украина сделает невозможным расследование работы тайных тюрем в этих городах, считает экс-подполковник СБУ Василий Прозоров.
РИА Новости вчера в 19:19
Общество

Гидрометцентр назвал причины теплой зимы в России

«В этом году впервые сформировались условия, когда зимой нет мощного монгольского антициклона над азиатской частью страны, который обеспечивает морозы», — добавил научный руководитель Гидрометцентра.
РБК 02:43
Спорт

Большунов не смог выиграть спринт из-за того, что его сбили норвежцы

Большунов столкнулся с ним и тоже упал, потеряв время, после чего уже не смог добиться результата, позволяющего выйти в финал. https: / / www.instagram.com / p / B8t0R0wFxs8 / Отметим, что победителем гонки стал главный соперник Большунова норвежец Йоханнес Клебо.
REGNUM 00:39
Происшествия

Погиб экс-министр здравоохранения Омской области Юрий Ерофеев

РИА Новости 01:17
Кино

Яковлев рассказал, что седьмой сезон «Сватов» станет последним

NewInform 01:14
Общество

Шнуров посвятил стих загрязнению воздуха в Красноярске

Газета.Ru 02:31
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова родила Джигану сына

Модель Оксана Самойлова и рэпер Джиган стали родителями в четвертый раз.
Shraibikus News 02:03
Гаджеты

Deepcool Matrexx 30 SI: корпус для компактного игрового компьютера

Компания Deepcool анонсировала компьютерный корпус Matrexx 30 SI формата Mini Tower, выполненный в лаконичном стиле и чёрном цвете.
3DNews 02:17
Происшествия

Две россиянки покинули лайнер Diamond Princess в Японии

Две россиянки покинули борт круизного лайнера Diamond Princess, который находится у японского порта Иокогама.
RT на русском вчера в 23:45
Шоу-бизнес

Догилева кардинально сменила имидж для съемок в сериале про вампиров

Российская актриса Татьяна Догилева кардинально сменила имидж для съемок в сериале Антона Маслова «Вампиры средней полосы».
ФАН вчера в 17:27
Общество

Названы самые популярные подарки мужчинам на 23 февраля

Самыми популярными подарками мужчинам к Дню защитника Отечества от российских женщин оказались предметы гардероба.
Lenta.ru 02:17
Армия и оружие

Ополченцы ЛНР и ВСУ обвинили друг друга в обстрелах в Донбассе

Известия вчера в 03:17
Общество

Россия проиграла спор с акционерами ЮКОСа на $50 млрд

Суд по делу ЮКОСа В июле 2014 года третейский суд в Гааге единогласно удовлетворил иск бывших акционеров ЮКОСа и обязал Россию выплатить им 50 миллиардов долларов.
РИА Новости вчера в 07:34
Гаджеты

Microsoft создала единое приложение для Word, Excel и PowerPoint

Помимо возможности редактировать документы в Word, Excel и PowerPoint в приложении есть «карманный сканер» Office Lens, который может создавать цифровые копии печатных документов.
Sostav.ru вчера в 08:25
Шоу-бизнес

Анна Банщикова покрасилась и визуально постарела

Uznayvse.ru вчера в 10:00
Политика

Путин подписал закон о присвоении званий ветеранов военным в Крыму

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий возможность присвоения звания ветерана для военнослужащих, проходивших службу в вооруженных силах, дислоцированных на территориях в Крыму и Севастополе на день принятия их в состав России, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 14:39
Энергетика

Киев согласился поставлять нефть белорусским НПЗ

«Если будет заявка на транзит нефти по [нефтепроводу] "Одесса-Броды", мы готовы ее рассмотреть, и это было заявлено во время комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в декабре», — отметил посол.
Украина.ру 02:32
Космос

В России создают сверхлегкую ракету для бюджетных запусков

О ракете, ориентированной на бюджетные запуски, пишет издание "Известия".
Planet Today 01:33
Общество

Число ипотечных сделок в Москве выросло в январе на 14%

Число ипотечных сделок с жильем в Москве выросло в январе 2020 года по сравнению с январем прошлого года на 14% - до 6,3 тысячи, сообщила пресс-служба столичного управления Росреестра.
РИА Новости 01:36
Музыка

Путин поздравил Юрия Антонова с 75-летним юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста РФ Юрия Антонова с 75-летним юбилеем, который артист отмечает в среду, 19 февраля.
Политика Сегодня 02:29
Экономика

Венесуэла заказала российскому Гознаку печать 300 млн купюр

Правительство Венесуэлы заказало российскому Гознаку печать 300 млн купюр, сообщает Bloomberg со ссылкой на копию контракта, подписанного еще в ноябре прошлого года.
Ведомости 01:56
Авто

Jaguar Land Rover представил беспилотник

Изначально будет разработано 20 единиц JLR Project Vector. Тем временем опубликованы фото тестовых заездов нового Range Rover Sport.
ГЛАС.RU 00:32
Политика

В Конституции предложено закрепить неприкосновенность экс-президентов

В действующей редакции Конституции (статья 91) говорится о том, что "президент РФ обладает неприкосновенностью".
Российская газета вчера в 03:53
Шоу-бизнес

Кристина Асмус показала фото, на котором полностью обнажена

Например, вчера Кристина разместила очень пикантный снимок. На фото Асмус совершенно голая стоит под водой.
Paparazzi.ru 01:30
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Игорь Иванович Сечин
Российский государственный деятель и топ-менеджер, главный исполнительный директор (президент) нефтегазовой компании ПАО «НК „Роснефть“», председатель совета директоров компании «Роснефть». Ранее заместитель руководителя администрации президента России, заместитель председателя правительства Российской Федерации.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное