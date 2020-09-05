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REGNUM
REGNUM

Лукашенко провел совещание с членами Совета безопасности Белоруссии

Лукашенко отметил, что в стране делается немало для нормализации функционирования экономики. Он также подчеркнул, что положительный результат также имеют договоренности с Российской Федерацией.В источнике
Подробнее о событии
Lenta.ru

Лукашенко назвал главную задачу и проблему Белоруссии

Lenta.ru07:46
RT на русском

Лукашенко провёл совещание с членами Совета безопасности Белоруссии

RT на русском08:47
РИА Новости

Лукашенко назвал главную проблему Белоруссии

РИА Новости08:09
ТАСС

Лукашенко назвал стабильность экономики главной задачей и проблемой властей Белоруссии

ТАСС08:07
Коммерсантъ

Лукашенко связал обстановку в стране с состоянием экономики

Коммерсантъ09:22
РБК

Лукашенко заявил о положительных результатах по договоренностям с Россией

РБК08:35
Газета.Ru

Лукашенко заявил, что договоренности с РФ положительно сказываются на экономике

Газета.Ru08:35

ФСБ задержала 13 человек, готовивших массовые убийства в школах

Подозрения ФСБ подтвердились после проведенных обысков: дома у задержанных силовики обнаружили четыре готовых самодельных бомбы с поражающими элементами, компоненты для их сборки, а также охотничье, травматическое и холодное оружие.
ФСБ задержала 13 человек, готовивших массовые убийства в школах
Городовойвчера в 04:49
2,2K

Эксперт оценил опасность заражения коронавирусом от летучих мышей

Ученым из Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора удалось собрать большую коллекцию биопроб от летучих мышей разных видов, обитающих в Подмосковье, Воронежской и Волгоградской областях, на побережье Черного моря.
РИА Новости06:10

Bloomberg: Германия не хочет отказываться от «Северного потока - 2»

Коалиция канцлера Германии Ангелы Меркель не хочет отказываться от строительства российского газопровода "Северный поток – 2" на фоне ситуации с Алексеем Навальным, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в Бундестаге.
Газета.Ru11:12
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МИД РФ назвал Запад и НАТО причастными к производству «Новичка»

В комментарии департамента информации и печати МИД РФ говорится, что на протяжении ряда лет над входящими в эту обширную группу химвеществ соединениями работали "специалисты многих западных стран и специализированных структур НАТО".
Интерфакс08:32
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В Калининграде предположительно найдены следы Янтарной комнаты

Историк считает, что бункер, построенный в 1945 для защиты от налетов авиации, был соединен подземным ходом с Королевским замком, именно по этому ходу немецкие солдаты могли тайно вынести ящики с панелями Янтарной комнаты (в последний раз панели видели в замке, после чего следы сокровища затерялись).
Российская газета09:30
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Глава ДНР приказал уничтожить объекты ВСУ у линии разграничения

Украинские власти должны были предоставить руководству самопровозглашенной Донецкой народной республики документы, подтверждающие ликвидацию новых траншей и других инженерных объектов ВСУ около линии разграничения в Донбассе, но не сделали этого – заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Газета.Ru05:23
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