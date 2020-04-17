Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гродненскую область негативно высказался о тестах на коронавирус российского производства.

Общество Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком «Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс». 2,2K

Авто Европейские продажи Lada в марте упали на 60% По итогам марта 2020 года автомобили LADA нашли в странах Евросоюза 412 покупателей – на 60,2% меньше, чем годом ранее.

Хоккей Экс-тренер сборной Канады Питерс возглавил «Автомобилист» В 2016 году Питерс привёл сборную Канады к победе на чемпионате мира уже в должности главного тренера.

Общество Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года. 511

Общество В Москве скончались 7 пациентов с коронавирусом В Москве скончались 7 пациентов с диагнозом "пневмония" и положительным тестом на коронавирус, сообщили в Оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в городе.

Общество В МЧС рассказали, чем обернется введение режима ЧС в Петербурге Заместитель начальника управления МЧС России по Петербургу Игорь Титенок рассказал сегодня, 17 апреля, что введение режима ЧС, о котором говорят жители города в последнее время все чаще, приведет только к нагнетанию обстановки, а вот от новой коронавирусной инфекции может и не спасти. 201

Космос ИКИ РАН приглашает в виртуальный тур по выставочному залу В 2020 году ИКИ РАН не сможет провести апрельский День открытых дверей, поэтому коллектив института приглашает всех, кто интересуется космосом в виртуальный тур по выставочному залу.

Транспорт В Петербурге могут ввести пропускной режим «Фонтанка» сообщает, что в Смольном обсуждают сценарий усиления контроля за горожанами. Речь идет о введении пропускного режима. 881

Общество Работающим россиянам старше 65 лет дадут больничные Работающие россияне старше 65 лет смогут получить электронный больничный с 20 по 30 апреля, сообщил РИА Новости министр труда и социальной защиты Антон Котяков. 699

Здоровье На Украине назвали главное условие отмены карантина по коронавирусу Официальные представители Министерства здравоохранения Украины выступили с заявлением, в котором назвали самое главное условие отмены карантина в стране, введенного из-за начала эпидемии коронавируса.

Политика Путин перенес срок предоставления деклараций о доходах чиновников Президент Владимир Путин перенес на 1 августа срок отчета чиновников о доходах и расходах за 2019 год, а также об имуществе и обязательствах имущественного характера. 100

Общество ФНС предложила внести доходы россиян в специальный реестр Замруководителя Федеральной налоговой службы (ФНС) Витайлий Колесников заявил, что сведение всех официальных данных о человеке в специальный реестр позволит определять доходы каждого домохозяйства. 2,1K

Общество Сбербанк объяснил появление в приложении неактуальных номеров Сбербанк начал отображать в приложении ранее использовавшиеся номера клиентов, которые уже могут быть неактуальны, подтвердили РИА Новости в пресс-службе кредитного учреждения. 330

Политика Помпео и Лавров провели телефонный разговор Госсекретарь США Майк Помпео и министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудили по телефону вопросы стратегической стабильности. 1

Политика Зеленский поставил Донбассу условие проведения выборов Киев, 17 апреля 2020, 23:12 — REGNUM Киев не санкционирует выборы в Донбассе, пока не вернёт себе контроль над границей с РФ, заявил 17 апреля украинский президент Владимир Зеленский, передаёт kanalukraina.tv.

Общество Росавиация согласовала график вывозных рейсов до 21 апреля Павел Бедняков / Известия Росавиация в рамках рабочей группы, координирующей возвращение граждан РФ из-за рубежа, сформировала график вывозных рейсов до 21 апреля.

Авто Mitsubishi презентует новый Outlander во втором полугодии Производители японского автомобильного концерна Mitsubishi готовятся представить обновленный кроссовер Outlander во втором полугодии текущего года.

Общество Собянин заявил о возможном ужесточении пропускного режима Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в эфире телеканала "Россия-1", что если увеличится количество нарушений режима самоизоляции со стороны москвичей, власти могут ужесточить его. 1,5K

Общество Губернатор Краснодарского края продлил карантин до 30 апреля Карантин на Кубани будет продлен до 30 апреля, потому что количество инфицированных коронавирусом растёт, несмотря на принимаемые властями меры, заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. 990

Экономика ЦБ не собирается вводить мораторий на вклады населения Банк России не собирается вводить мораторий на вклады населения, это не нужно и невозможно юридически, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции. 802