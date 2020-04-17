Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксЛукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гродненскую область негативно высказался о тестах на коронавирус российского производства.
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Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус

Lenta.ru15:51

Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус

Интерфакс14:21

Лукашенко подверг критике качество российских тестов на коронавирус

RT на русском15:23

Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус

РИА Новости14:58

«Тесты ни к черту, так что не парьтесь». Лукашенко сказал белорусам, что думает по поводу российских способов выявления коронавируса

Фонтанка.Ру14:47

Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус

РБК14:34

Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус

Газета.Ru15:33
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 17:04, Ашберн
Общество

Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком

«Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс».
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Европейские продажи Lada в марте упали на 60%

По итогам марта 2020 года автомобили LADA нашли в странах Евросоюза 412 покупателей – на 60,2% меньше, чем годом ранее.
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Экс-тренер сборной Канады Питерс возглавил «Автомобилист»

В 2016 году Питерс привёл сборную Канады к победе на чемпионате мира уже в должности главного тренера.
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Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года.
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Политика

Путин: Россия обязательно победит эпидемию коронавируса

Президент России Владимир Путин заявил, что страна обязательно победит эпидемию коронавируса.
Газета.Ru 13:23
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Общество

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В Москве скончались 7 пациентов с диагнозом "пневмония" и положительным тестом на коронавирус, сообщили в Оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в городе.
Москва 24 15 апреля в 15:47
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Общество

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Собака.ru 13:39
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Здоровье

Россияне не доверяют информации блогеров о коронавирусе

По данным экспертов организации, больше половины жителей России не доверяют информации о COVID-19, публикуемой блогерами.
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ИКИ РАН приглашает в виртуальный тур по выставочному залу

В 2020 году ИКИ РАН не сможет провести апрельский День открытых дверей, поэтому коллектив института приглашает всех, кто интересуется космосом в виртуальный тур по выставочному залу.
Коньково вчера в 00:53
Транспорт

В Петербурге могут ввести пропускной режим

«Фонтанка» сообщает, что в Смольном обсуждают сценарий усиления контроля за горожанами. Речь идет о введении пропускного режима.
АиФ Санкт-Петербург 07:28
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Общество

Работающим россиянам старше 65 лет дадут больничные

Работающие россияне старше 65 лет смогут получить электронный больничный с 20 по 30 апреля, сообщил РИА Новости министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
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Шоу-бизнес

Поклонники рассекретили имя невесты Александра Гудкова

Фанаты приложили много усилий, чтобы узнать имя вероятной невесты актера.
OAnews 07:16
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Общество

Заразившихся Covid-19 в Москве может быть больше официальных данных

Согласно официальной статистике, в Москве зафиксировано более 18 тысяч случаев коронавирусной инфекции.
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Здоровье

На Украине назвали главное условие отмены карантина по коронавирусу

Официальные представители Министерства здравоохранения Украины выступили с заявлением, в котором назвали самое главное условие отмены карантина в стране, введенного из-за начала эпидемии коронавируса.
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В Башкирии полицейские задержали двух детей за нарушение самоизоляции

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«Спартак» решил не выкупать Шюррле у «Боруссии»

Vprognoze.ru 16:14
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Президент Владимир Путин перенес на 1 августа срок отчета чиновников о доходах и расходах за 2019 год, а также об имуществе и обязательствах имущественного характера.
РБК 16:05
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Общество

ФНС предложила внести доходы россиян в специальный реестр

Замруководителя Федеральной налоговой службы (ФНС) Витайлий Колесников заявил, что сведение всех официальных данных о человеке в специальный реестр позволит определять доходы каждого домохозяйства.
Парламентская газета 01:40
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Общество

Сбербанк объяснил появление в приложении неактуальных номеров

Сбербанк начал отображать в приложении ранее использовавшиеся номера клиентов, которые уже могут быть неактуальны, подтвердили РИА Новости в пресс-службе кредитного учреждения.
RT на русском 15:10
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Политика

Помпео и Лавров провели телефонный разговор

Госсекретарь США Майк Помпео и министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудили по телефону вопросы стратегической стабильности.
RT на русском 12:17
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Политика

Зеленский поставил Донбассу условие проведения выборов

Киев, 17 апреля 2020, 23:12 — REGNUM Киев не санкционирует выборы в Донбассе, пока не вернёт себе контроль над границей с РФ, заявил 17 апреля украинский президент Владимир Зеленский, передаёт kanalukraina.tv.
REGNUM 16:52
Общество

Росавиация согласовала график вывозных рейсов до 21 апреля

Павел Бедняков / Известия Росавиация в рамках рабочей группы, координирующей возвращение граждан РФ из-за рубежа, сформировала график вывозных рейсов до 21 апреля.
РЕН ТВ 16:54
Авто

Mitsubishi презентует новый Outlander во втором полугодии

Производители японского автомобильного концерна Mitsubishi готовятся представить обновленный кроссовер Outlander во втором полугодии текущего года.
Car.ru 12:24
Общество

Собянин заявил о возможном ужесточении пропускного режима

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в эфире телеканала "Россия-1", что если увеличится количество нарушений режима самоизоляции со стороны москвичей, власти могут ужесточить его.
Газета.Ru 16:41
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Общество

Губернатор Краснодарского края продлил карантин до 30 апреля

Карантин на Кубани будет продлен до 30 апреля, потому что количество инфицированных коронавирусом растёт, несмотря на принимаемые властями меры, заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
РИА Новости 07:51
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Экономика

ЦБ не собирается вводить мораторий на вклады населения

Банк России не собирается вводить мораторий на вклады населения, это не нужно и невозможно юридически, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции.
ТАСС 05:10
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Общество

Астронавты о возвращении с МКС: вернулись «на другую планету»

На Земле астронавтов НАСА Джессику Меир, Эндрю Моргана и космонавта Олега Скрипочку встретили спасатели и врачи в противоэпидемическом снаряжении.
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Происшествия

Нижегородский журналист задержан по обвинению в распространении фейка

Нижний Новгород, 17 апреля 2020, 16:27 — REGNUM Известный Нижегородский журналист, директор ИА «Открытый Нижний», учредитель ИА Newsroom24, главный редактор «Репортер НН» Александр Пичугин задержан правоохранительными органами по подозрению в распространении заведомо ложной информации, представляющей угрозу жизни и безопасности граждан.
REGNUM 09:27
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Здоровье

Онколог назвал опасную реакцию на инфекцию коронавируса иммунитета

Российский хирург-онколог Андрей Атрощенко рассказал об опасной реакции иммунитета на новый тип коронавируса.
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Александр Григорьевич Лукашенко
Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Республики Беларусь и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами республики с 20 июля 1994 года. Председатель Совета безопасности Белоруссии.
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