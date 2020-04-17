Коронавирус
ИнтерфаксЛукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гродненскую область негативно высказался о тестах на коронавирус российского производства.
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Общество
Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень
Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года.
Газета.Ru 05:46
Происшествия
В Абакане задержали исполняющего обязанности замглавы Хакасии
Исполняющий обязанности заместителя главы Хакасии - министр строительства и ЖКХ региона Сергей Новиков задержан по подозрению в получении взятки.
ТАСС 22:44
Армия и оружие
The National Interest рассказал о четырех мощнейших самолетах ВВС РФ
Американский журнал The National Interest рассказал о четырех мощнейших самолетах ВВС России. Ими стали бомбардировщики Туполев.
Политическая Экспертиза 07:03
Общество
Депутаты Москвы и Петербурга инициировали выплаты всему населению
Депутат Мосгордумы от "Справедливой России" Михаил Тимонов заявил, что группа депутатов Москвы и Петербурга предложила организовать выплаты всем гражданам страны в связи с коронавирусом.
Газета.Ru 10:10
Общество
В МЧС рассказали, какие респираторы следует носить при коронавирусе
В МЧС России рекомендует использовать при появлении симптомов коронавирусной инфекции COVID-19 респираторы и фильтрующие полумаски без клапана выдоха, что позволит не заразить других людей.
RT на русском 22:13
Общество
Воробьев рассказал о поддержке строительной отрасли Подмосковья
Андрей Воробьев призвал строительные компании подготовиться к возобновлению работы в Подмосковье.
ГлобалМСК.ру 17:53
Общество
В зоопарке Берлина возмущены предложением убивать животных из-за COVID-19
В зоопарке Берлина возмущены предложением убивать животных для экономии из-за COVID-19, несмотря на то что, как и другие подобные учреждения в ФРГ, зоопарк испытывает финансовые трудности из-за мер, принятых для борьбы с распространением инфекции, заявила РИА Новости официальный представитель организации Катарина Шперлинг.
РИА Новости 20:44
Происшествия
Два работника Роскосмоса с коронавирусом умерли в больнице
Три специалиста Роскосмоса умерли в больнице, у двоих из них был подтвержден коронавирус, пишет ТАСС со ссылкой на заместителя гендиректора госкорпорации Олега Фролова.
Газета.Ru 10:47
Политика
Трамп спрогнозировал число жертв коронавируса в США
Вашингтон, 18 апреля 2020, 02:21 — REGNUM От болезней, вызванных коронавирусом SARS-CoV-2, в Соединенных Штатах могут умереть 60−65 тысяч человек, заявил американский лидер Дональд Трамп на брифинге в Белом доме.
REGNUM 20:07
Шоу-бизнес
Галкин припомнил Собчак катафалк и свадебный танец
Ведущая возмутилась публикациями коллег по шоу-бизнесу Звезда Первого канала Максим Галкин ответил экс-кандидату в президенты РФ Ксении Собчак в соцсети по поводу ее критики в адрес развлекательного контента российских знаменитостей в период карантина.
WomanHit.ru 11:48
Общество
Химический анализ показал ошибку следствия Нидерландов по делу MH-17
Как сообщает ToDay News Ufa, по результатам многочисленных экспертиз было установлено, что в образцах, взятых с места авиакатастрофы, нашли разный процент легирующих добавок.
ToDay News Ufa 17:34
Здоровье
Россияне не доверяют информации блогеров о коронавирусе
По данным экспертов организации, больше половины жителей России не доверяют информации о COVID-19, публикуемой блогерами.
OAnews 12:49
Технологии
Возвращение на улицы: Streets of Rage 4 выйдет 30 апреля
Streets of Rage 4 — первая значимая игра в знаменитой старой серии Sega за последние 25 лет.
3DNews 15:09
Политика
Госдума упростила получение гражданства РФ для граждан четырех стран
Москва, 17 апреля 2020, 10:59 — REGNUM Госдума во втором чтении и в третьем приняла закон, упрощающий получение гражданства РФ для граждан Белоруссии, Казахстана, Украины и Молдавии, передает корреспондент ИА REGNUM 17 апреля.
REGNUM 03:59
Армия и оружие
США назвали преимущества российской торпеды «Физик»
NewInform вчера в 01:46
Общество
В мобильном приложении Сбербанка пользователи обнаружили чужие номера
Клиенты Сбербанка пожаловались в социальных сетях на появление в приложении «Сбербанк онлайн» дополнительных номеров телефонов, к которым привязана карта.
Ведомости 11:01
Технологии
TechCrunch: Google готовится выпустить собственную банковскую карту
Google работает над собственной банковской картой, интегрированной в платежный сервис Google Pay, сообщает издание TechCrunch.
Ведомости 14:58
Политика
Зеленский раскрыл план возвращения Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл план возвращения Донбасса в эфире программы «Свобода слова с Савиком Шустером».
Lenta.ru 18:40
Общество
В мире может возникнуть дефицит кофе из-за пандемии коронавируса
Нью-Йорк, США, 17 апреля 2020, 23:46 — REGNUM Дефицит кофе может возникнуть в мире из-за пандемии коронавируса нового типа в странах Южной Америки.
REGNUM 16:46
Здоровье
Создали петицию с требованием уволить главврача РКБ
В интернете начинает набирать оборот созданная активистами петиция с требованием уволить главного врача РКБ имени Куватова Эльзу Сыртланову.
Evo-rus.com 12:10
Религия
Что разрешено делать тулякам в день Страстной субботы перед Пасхой
Завтра, 18 апреля, для верующих туляков наступает последний День Великого поста и последний день Великой Пасхой - Страстная суббота.
Центр 71 07:13
Общество
Экономисты: «Новое и ужасное» ждёт всех после пандемии
Профессор экономики Колумбийского университета, лауреат Нобелевской премии по экономике Джозеф Стиглиц добавил, что после окончания пандемии государствам придётся создавать новую глобальную финансовую систему.
Smolnarod.ru 23:06
Здоровье
Главный врач Англии назвал три смертельно опасных фактора при COVID-19
Преклонный возраст, сопутствующие заболевания и принадлежность к мужскому полу являются факторами, которые повышают риск заражения коронавирусом и смерти от этой инфекции, сообщил главный врач Англии Крис Уитти.
РБК 19:03
Общество
В Москве скончался 21 пациент с коронавирусом
В Москве умер еще 21 пациент с коронавирусом, сообщает оперштаб в Telegram. Отмечается, что среди умерших - люди от 34 до 91 лет.
Газета.Ru 16:37
Хоккей
Эмиль Галимов может покинуть «Ак Барс»
Спорт БИЗНЕС Online 09:52
Футбол
Слуцкий сравнил Думбия с 70-летним человеком
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий во время совместного эфира в Youtube «Спорт-Экспресса» со «Сколтехом» высказался относительно бывшего нападающего ЦСКА Сейду Думбья.
Спорт-Экспресс 06:20
Транспорт
МАДИ потребовала от агрегаторов не работать с таксистами, перевозящими людей без пропуска
Московская административная дорожная инспекция (МАДИ) направила агрегаторам такси, работающим в Москве, списки водителей, перевозящих пассажиров без цифровых пропусков, и просит отключить их от своих сервисов.
ТАСС 14:54
Наука
Биохимики смогли пронаблюдать за «неуловимыми» метаболонами
Исследователи из Университета штата Пенсильвания использовали новую технологию визуализации в сочетании с масс-спектрометрией и смогли впервые непосредственно наблюдать комплексы метаболитов — метаболоны.
Индикатор 12:49