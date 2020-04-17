Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксЛукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гродненскую область негативно высказался о тестах на коронавирус российского производства.
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Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус

РИА Новости14:58

Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус

Lenta.ru15:51

Лукашенко подверг критике качество российских тестов на коронавирус

RT на русском15:23

Президент Белоруссии выразил недовольство качеством российских тестов на коронавирус

Эхо Москвы22:10

«Тесты ни к черту, так что не парьтесь». Лукашенко сказал белорусам, что думает по поводу российских способов выявления коронавируса

Фонтанка.Ру14:47

Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус

РБК14:34

Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус

Интерфакс14:21
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 23:14, Ашберн
Общество

Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень

Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года.
Газета.Ru 05:46
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Происшествия

В Абакане задержали исполняющего обязанности замглавы Хакасии

Исполняющий обязанности заместителя главы Хакасии - министр строительства и ЖКХ региона Сергей Новиков задержан по подозрению в получении взятки.
ТАСС 22:44
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Армия и оружие

The National Interest рассказал о четырех мощнейших самолетах ВВС РФ

Американский журнал The National Interest рассказал о четырех мощнейших самолетах ВВС России. Ими стали бомбардировщики Туполев.
Политическая Экспертиза 07:03
Общество

Депутаты Москвы и Петербурга инициировали выплаты всему населению

Депутат Мосгордумы от "Справедливой России" Михаил Тимонов заявил, что группа депутатов Москвы и Петербурга предложила организовать выплаты всем гражданам страны в связи с коронавирусом.
Газета.Ru 10:10
2,1K
Общество

В МЧС рассказали, какие респираторы следует носить при коронавирусе

В МЧС России рекомендует использовать при появлении симптомов коронавирусной инфекции COVID-19 респираторы и фильтрующие полумаски без клапана выдоха, что позволит не заразить других людей.
RT на русском 22:13
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Происшествия

МВД Башкирии объяснило инцидент с задержанием детей

Известия 05:50
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Общество

Воробьев рассказал о поддержке строительной отрасли Подмосковья

Андрей Воробьев призвал строительные компании подготовиться к возобновлению работы в Подмосковье.
ГлобалМСК.ру 17:53
47
Общество

В зоопарке Берлина возмущены предложением убивать животных из-за COVID-19

В зоопарке Берлина возмущены предложением убивать животных для экономии из-за COVID-19, несмотря на то что, как и другие подобные учреждения в ФРГ, зоопарк испытывает финансовые трудности из-за мер, принятых для борьбы с распространением инфекции, заявила РИА Новости официальный представитель организации Катарина Шперлинг.
РИА Новости 20:44
Происшествия

Два работника Роскосмоса с коронавирусом умерли в больнице

Три специалиста Роскосмоса умерли в больнице, у двоих из них был подтвержден коронавирус, пишет ТАСС со ссылкой на заместителя гендиректора госкорпорации Олега Фролова.
Газета.Ru 10:47
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Политика

Трамп спрогнозировал число жертв коронавируса в США

Вашингтон, 18 апреля 2020, 02:21 — REGNUM От болезней, вызванных коронавирусом SARS-CoV-2, в Соединенных Штатах могут умереть 60−65 тысяч человек, заявил американский лидер Дональд Трамп на брифинге в Белом доме.
REGNUM 20:07
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Шоу-бизнес

Галкин припомнил Собчак катафалк и свадебный танец

Ведущая возмутилась публикациями коллег по шоу-бизнесу Звезда Первого канала Максим Галкин ответил экс-кандидату в президенты РФ Ксении Собчак в соцсети по поводу ее критики в адрес развлекательного контента российских знаменитостей в период карантина.
WomanHit.ru 11:48
1
Общество

Химический анализ показал ошибку следствия Нидерландов по делу MH-17

Как сообщает ToDay News Ufa, по результатам многочисленных экспертиз было установлено, что в образцах, взятых с места авиакатастрофы, нашли разный процент легирующих добавок.
ToDay News Ufa 17:34
39
Здоровье

Россияне не доверяют информации блогеров о коронавирусе

По данным экспертов организации, больше половины жителей России не доверяют информации о COVID-19, публикуемой блогерами.
OAnews 12:49
46
Технологии

Возвращение на улицы: Streets of Rage 4 выйдет 30 апреля

Streets of Rage 4 — первая значимая игра в знаменитой старой серии Sega за последние 25 лет.
3DNews 15:09
1
Политика

Госдума упростила получение гражданства РФ для граждан четырех стран

Москва, 17 апреля 2020, 10:59 — REGNUM Госдума во втором чтении и в третьем приняла закон, упрощающий получение гражданства РФ для граждан Белоруссии, Казахстана, Украины и Молдавии, передает корреспондент ИА REGNUM 17 апреля.
REGNUM 03:59
367
Армия и оружие

США назвали преимущества российской торпеды «Физик»

NewInform вчера в 01:46
4
Общество

В мобильном приложении Сбербанка пользователи обнаружили чужие номера

Клиенты Сбербанка пожаловались в социальных сетях на появление в приложении «Сбербанк онлайн» дополнительных номеров телефонов, к которым привязана карта.
Ведомости 11:01
506
Технологии

TechCrunch: Google готовится выпустить собственную банковскую карту

Google работает над собственной банковской картой, интегрированной в платежный сервис Google Pay, сообщает издание TechCrunch.
Ведомости 14:58
1
Политика

Зеленский раскрыл план возвращения Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл план возвращения Донбасса в эфире программы «Свобода слова с Савиком Шустером».
Lenta.ru 18:40
52
Общество

В мире может возникнуть дефицит кофе из-за пандемии коронавируса

Нью-Йорк, США, 17 апреля 2020, 23:46 — REGNUM Дефицит кофе может возникнуть в мире из-за пандемии коронавируса нового типа в странах Южной Америки.
REGNUM 16:46
Здоровье

Создали петицию с требованием уволить главврача РКБ

В интернете начинает набирать оборот созданная активистами петиция с требованием уволить главного врача РКБ имени Куватова Эльзу Сыртланову.
Evo-rus.com 12:10
153
Религия

Что разрешено делать тулякам в день Страстной субботы перед Пасхой

Завтра, 18 апреля, для верующих туляков наступает последний День Великого поста и последний день Великой Пасхой - Страстная суббота.
Центр 71 07:13
Общество

Экономисты: «Новое и ужасное» ждёт всех после пандемии

Профессор экономики Колумбийского университета, лауреат Нобелевской премии по экономике Джозеф Стиглиц добавил, что после окончания пандемии государствам придётся создавать новую глобальную финансовую систему.
Smolnarod.ru 23:06
Общество

Назван средний возраст умерших в Коммунарке пациентов с коронавирусом

НТВ 13:27
54
Здоровье

Главный врач Англии назвал три смертельно опасных фактора при COVID-19

Преклонный возраст, сопутствующие заболевания и принадлежность к мужскому полу являются факторами, которые повышают риск заражения коронавирусом и смерти от этой инфекции, сообщил главный врач Англии Крис Уитти.
РБК 19:03
63
Общество

В Москве скончался 21 пациент с коронавирусом

В Москве умер еще 21 пациент с коронавирусом, сообщает оперштаб в Telegram. Отмечается, что среди умерших - люди от 34 до 91 лет.
Газета.Ru 16:37
24
Хоккей

Эмиль Галимов может покинуть «Ак Барс»

Спорт БИЗНЕС Online 09:52
Футбол

Слуцкий сравнил Думбия с 70-летним человеком

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий во время совместного эфира в Youtube «Спорт-Экспресса» со «Сколтехом» высказался относительно бывшего нападающего ЦСКА Сейду Думбья.
Спорт-Экспресс 06:20
Транспорт

МАДИ потребовала от агрегаторов не работать с таксистами, перевозящими людей без пропуска

Московская административная дорожная инспекция (МАДИ) направила агрегаторам такси, работающим в Москве, списки водителей, перевозящих пассажиров без цифровых пропусков, и просит отключить их от своих сервисов.
ТАСС 14:54
Наука

Биохимики смогли пронаблюдать за «неуловимыми» метаболонами

Исследователи из Университета штата Пенсильвания использовали новую технологию визуализации в сочетании с масс-спектрометрией и смогли впервые непосредственно наблюдать комплексы метаболитов — метаболоны.
Индикатор 12:49
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