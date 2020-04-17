Коронавирус
ИнтерфаксЛукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гродненскую область негативно высказался о тестах на коронавирус российского производства.
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Шоу-бизнес
Татьяна Буланова рассказала о своем состоянии после реанимации
Ранее концертный директор Татьяны Булановой заявлял, что певице удалось предотвратить инсульт.
АБН вчера в 10:29
Общество
Несколько сотрудников ОАК заразились коронавирусом
Коронавирусная инфекция выявлена у нескольких сотрудников офисов Объединеной авиастроительный корпорации (ОАК) в Москве.
ТАСС 17:09
Здоровье
Два случая заражения коронавирусом выявлены в Тынде
Всего к 17 апреля сделано 5 625 тестов на коронавирус, на изоляции по месту жительства находится 187 человек.
Амурская правда 01:57
Общество
В Коммунарке назвали средний возраст умерших от коронавируса
RT на русском 13:44
Политика
Зеленский поставил Донбассу условие проведения выборов
Киев, 17 апреля 2020, 23:12 — REGNUM Киев не санкционирует выборы в Донбассе, пока не вернёт себе контроль над границей с РФ, заявил 17 апреля украинский президент Владимир Зеленский, передаёт kanalukraina.tv.
REGNUM 16:52
Общество
В Москве скончался 21 пациент с коронавирусом
В Москве умер еще 21 пациент с коронавирусом, сообщает оперштаб в Telegram. Отмечается, что среди умерших - люди от 34 до 91 лет.
Газета.Ru 16:37
Здоровье
В Петербурге медик в случае заражения попросил считать виновным главврача
Анестезиолог-реаниматолог городской Покровской больницы в Санкт-Петербурге, врачи которой еще в начале апреля жаловались на отсутствие необходимых для работы с больными коронавирусной инфекцией COVID-19 защитных средств, Сергей Саяпин записал видеообращение, в котором возложил ответственность за возможное заражение на главного врача.
РБК 13:39
Транспорт
Въезд в Карелию ограничат контрольно-пропускными пунктами
С полуночи 22 апреля и до особого распоряжения въезд на территорию Карелии из Архангельской, Вологодской и Ленинградской областей будет осуществляться только через контрольно-пропускные пункты на нескольких трассах, а остальные дороги будут закрыты.
Росбалт 10:03
Путешествия
Анталья откроется для иностранных туристов не раньше августа
Представители сферы туризма Антальи не ожидают иностранцев раньше августа.
ToDay News Ufa 06:33
Здоровье
В Петербурге проверили работу Покровской больницы
Сегодня, 17 апреля, вице-губернатор Олег Эргашев и глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец провели проверку Покровской больницы.
Телеканал Санкт-Петербург 16:42
Экономика
ЕЭК предложила ввести налог на неторговые валютообменные операции
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) для ограничения вывоза капитала за рубеж предлагает ввести налог на неторговые валютообменные операции.
ТАСС 14 апреля в 20:40
Экономика
Россия увеличила вложения в гособлигации США до $12,58 млрд
Россия за февраль увеличила вложения в американские государственные ценные бумаги до $12,58 млрд, сообщается в материалах Минфина США.
Коммерсантъ 15 апреля в 18:57
Общество
Депутаты попросили власти начать выплачивать пособия всем россиянам
Депутаты Мосгордумы, муниципальных округов столицы и часть представителей региональных парламентов обратились к президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой начать выплачивать всем гражданам страны пособия, сообщил РБК депутат Мосгордумы Евгений Ступин.
РБК 12:28
Здоровье
Роспотребнадзор заявил о росте бессимптомных заражений коронавирусом
В России зафиксирован рост числа людей, болеющих коронавирусной инфекцией COVID-19 бессимптомно, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
RT на русском 10:55
Шоу-бизнес
Бритни Спирс намекнула на воссоединение с Джастином Тимберлейком
В подписи к ролику Спирс призналась, что расставание было самой большой ошибкой, на что Тимберлейк в комментариях только посмеялся над звездой 2000-х.
РЕН ТВ вчера в 06:37
Общество
Собянин открыл построенную за месяц инфекционную больницу
Комсомольская правда 14:00
Общество
В МЧС дали рекомендации по ношению медицинских масок
МЧС рекомендовало не носить защитные маски на улице.
РИА Новости 06:34
Здоровье
Коронавирус на Украине: число погибших перевалило за сотню
На Украине число погибших от коронавируса перевалило за сотню, продолжается рост числа заболевших.
Rusvesna.su 15 апреля в 03:00
Кино
Галь Гадот против Кристен Уиг и Педро Паскаля на новых кадрах «Чудо-женщины: 1984»
Warner Bros. продолжает интриговать поклонников новыми кадрами из грядущего блокбастера «Чудо-женщина: 1984».
Киноафиша России 05:23
Общество
Сбербанк объяснил инцидент с номерами в приложении
Неактуальные номера телефонов клиентов в поле для дополнительных номеров в приложении "Сбербанк онлайн" появились, поскольку клиенты ранее их указывали при заключении различных договоров с банком, но не сообщили о потере ими актуальности.
Вести.Ru 12:45
Экономика
Банк «Россия» скупил часть долгов авиакомпании Utair
По словам одного из собеседников РБК, после завершения сделки по выкупу долгов Utair у МКБ банк «Россия» консолидирует около 37% долгов авиакомпании и станет ее крупнейшим кредитором в рамках синдицированного кредита, обогнав банк «Траст» (его доля в обоих синдикатах достигает 35,6%, или 13,88 млрд руб.).
РБК 10:31
Общество
Медведев допустил ужесточение в России ограничений из-за коронавируса
Хотя ситуация развивается в тревожном ключе. Но я не уверен, что нам не потребуется применять какие-то еще более жесткие ограничения.
Piter.tv 07:48
Шоу-бизнес
Константин Меладзе распустил группу MBAND
Продюсер Константин Меладзе все-таки решил распустить группу MBAND.
Super.ru вчера в 08:20
Фигурное катание
Загитова показала фотографию с фотосессии для Cosmopolitan
Олимпийская чемпионка, российская фигуристка Алина Загитова разместила в Stories на своей странице в Instagram фотографию, сделанную в ходе фотосессии, которую провели в Cosmopolitan Russia.
Вестник Кавказа 02:36
Политика
Путин: Россия обязательно победит эпидемию коронавируса
Президент России Владимир Путин заявил, что страна обязательно победит эпидемию коронавируса.
Газета.Ru 13:23
Политика
МИД: десятки российских школьников в США оказались в сложном положении
Российские власти просят предоставить им точное количество детей, их фамилий и имена, информацию о местонахождении, названия учебных заведений, а также контактные данные тех, кто отвечал за пребывание школьников в США.
vtomske.ru 15 апреля в 01:45
Политика
Госдума упростила получение российского гражданства для иностранцев
Депутаты Государственной думы в ходе заседания приняли в третьем, окончательном чтении закон об упрощенном получении российского гражданства для иностранцев.
Агентство Москва 04:01
Общество
Кремль признал проблемы с реализацией мер по поддержке бизнеса
Власти видят проблемы с реализацией мер по поддержке бизнеса в связи с COVID-19, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 06:48
Общество
Трамп представил план открытия экономики США
План по снятию ограничительных мер с экономики США в связи с продолжающейся пандемией представил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции 16 апреля в Белом доме.
ИА Красная Весна вчера в 22:22