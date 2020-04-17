Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гродненскую область негативно высказался о тестах на коронавирус российского производства.

Общество Несколько сотрудников ОАК заразились коронавирусом Коронавирусная инфекция выявлена у нескольких сотрудников офисов Объединеной авиастроительный корпорации (ОАК) в Москве.

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Политика Зеленский поставил Донбассу условие проведения выборов Киев, 17 апреля 2020, 23:12 — REGNUM Киев не санкционирует выборы в Донбассе, пока не вернёт себе контроль над границей с РФ, заявил 17 апреля украинский президент Владимир Зеленский, передаёт kanalukraina.tv.

Общество В Москве скончался 21 пациент с коронавирусом В Москве умер еще 21 пациент с коронавирусом, сообщает оперштаб в Telegram. Отмечается, что среди умерших - люди от 34 до 91 лет. 16

Здоровье В Петербурге медик в случае заражения попросил считать виновным главврача Анестезиолог-реаниматолог городской Покровской больницы в Санкт-Петербурге, врачи которой еще в начале апреля жаловались на отсутствие необходимых для работы с больными коронавирусной инфекцией COVID-19 защитных средств, Сергей Саяпин записал видеообращение, в котором возложил ответственность за возможное заражение на главного врача. 24

Транспорт Въезд в Карелию ограничат контрольно-пропускными пунктами С полуночи 22 апреля и до особого распоряжения въезд на территорию Карелии из Архангельской, Вологодской и Ленинградской областей будет осуществляться только через контрольно-пропускные пункты на нескольких трассах, а остальные дороги будут закрыты. 39

Здоровье В Петербурге проверили работу Покровской больницы Сегодня, 17 апреля, вице-губернатор Олег Эргашев и глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец провели проверку Покровской больницы.

Экономика ЕЭК предложила ввести налог на неторговые валютообменные операции Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) для ограничения вывоза капитала за рубеж предлагает ввести налог на неторговые валютообменные операции. 276

Общество Депутаты попросили власти начать выплачивать пособия всем россиянам Депутаты Мосгордумы, муниципальных округов столицы и часть представителей региональных парламентов обратились к президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой начать выплачивать всем гражданам страны пособия, сообщил РБК депутат Мосгордумы Евгений Ступин. 1,6K

Шоу-бизнес Бритни Спирс намекнула на воссоединение с Джастином Тимберлейком В подписи к ролику Спирс призналась, что расставание было самой большой ошибкой, на что Тимберлейк в комментариях только посмеялся над звездой 2000-х. 2

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Общество Сбербанк объяснил инцидент с номерами в приложении Неактуальные номера телефонов клиентов в поле для дополнительных номеров в приложении "Сбербанк онлайн" появились, поскольку клиенты ранее их указывали при заключении различных договоров с банком, но не сообщили о потере ими актуальности. 413

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Фигурное катание Загитова показала фотографию с фотосессии для Cosmopolitan Олимпийская чемпионка, российская фигуристка Алина Загитова разместила в Stories на своей странице в Instagram фотографию, сделанную в ходе фотосессии, которую провели в Cosmopolitan Russia.

Политика МИД: десятки российских школьников в США оказались в сложном положении Российские власти просят предоставить им точное количество детей, их фамилий и имена, информацию о местонахождении, названия учебных заведений, а также контактные данные тех, кто отвечал за пребывание школьников в США. 4,6K

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