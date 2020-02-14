Политика

Газета.RuГазета.RuЛукашенко раскрыл детали встречи с Путиным в Сочи

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, как именно проходила встреча с лидером России Владимиром Путиным 7 февраля в Сочи. Об этом сообщает агентство БелТА. По словам главы республики, президенты переговаривались за завтраком, который длился около 1,5 часа.
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По словам Лукашенко, форма переговоров была своеобразной: сначала президенты встретились за завтраком, и в таком формате переговоры продолжались около полутора часов, передаёт
 БЕЛТА.
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Александр Григорьевич Лукашенко
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