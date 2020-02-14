с чего всё началось

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, как именно проходила встреча с лидером России Владимиром Путиным 7 февраля в Сочи. Об этом сообщает агентство БелТА. По словам главы республики, президенты переговаривались за завтраком, который длился около 1,5 часа.

Лукашенко раскрыл детали встречи с Путиным в Сочи

Политика Губернатор Калужской области ушел в отставку Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов ушел в отставку по собственному желанию в четверг, 13 февраля.

Политика В Мюнхене проходит конференция по безопасности Ежегодная Мюнхенская конференция по безопасности, в которой примут участие более 500 высокопоставленных политиков со всего мира, открывается в пятницу, 14 февраля.

Экономика «Газпром» назвал покупателя 6,5% своих акций Конечными владельцами 6,5% акций «Газпрома», проданных двумя лотами управляющей компании «Газпромбанк Управление активами», стали несколько сотен клиентов, сообщил 13 января на дне инвестора зампред правления «Газпрома» Фамил Садыгов.

Общество Третьяковка ответила на сообщения о дезинфекции из-за коронавируса Как сообщал Telegram-канал, из-за риска распространения нового коронавируса и обилия туристов из Китая в Третьяковской галерее якобы планировалось провести полную дезинфекцию.

Происшествия В Челябинске возник крупный пожар в производственном цехе В Челябинске загорелся цех по производству пластиковой посуды, площадь пожара достигла 2 тыс. кв. м. В МЧС информация о возгорании поступила в 10.34 по московскому времени.

Политика Кремль отреагировал на угрозы российскому послу в Турции В Кремле выразили уверенность, что Турция примет все меры для безопасности сотрудников посольства и всех до одного россиян, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.