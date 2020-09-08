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ИА Красная Весна
ИА Красная Весна

Лукашенко раскрыл детали задержания российских граждан в Белоруссии

Президент Белоруссии не выдал бы задержанных граждан России Киеву, 8 сентября заявил главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян. По словам Бабаяна, Лукашенко отказался бы выдавать задержанных, даже если бы Киев сделал официальный запрос.В источнике
С чего всё началось
Говорит Москва

Александр Лукашенко раскрыл информацию о задержании россиян в Белоруссии

Сегодня главный редактор «Говорит Москва» Роман Бабаян присутствовал на встрече с лидером Белоруссии и передал в эфире радиостанции слова Александра Лукашенко о том, как проходило задержание 33 граждан России.
Говорит Москвавчера в 12:27
Подробнее о событии
РБК

Журналист сообщил об отказе Лукашенко выдавать бойцов ЧВК «Вагнер» Киеву

РБКвчера в 15:14
Национальная служба новостей

Лукашенко заявил, что задержанным в Белоруссии россиянам принесли извинения

Национальная служба новостейвчера в 13:48
Говорит Москва

Александр Лукашенко раскрыл информацию о задержании россиян в Белоруссии

Говорит Москвавчера в 12:27
ТАСС

Лукашенко: Белоруссия не выдала бы задержанных россиян Украине по запросу Киева

ТАССвчера в 13:24
Газета.Ru

Лукашенко: Белоруссия не стала бы выдавать россиян Украине

Газета.Ruвчера в 13:22
URA.Ru

Лукашенко уточнил, хотел ли отдать задержанных россиян Украине

URA.Ruвчера в 13:10
Lenta.ru

Лукашенко открестился от планов выдать Украине «вагнеровцев»

Lenta.ruвчера в 13:27
КП - Беларусь

Лукашенко: Перед 33 задержанными под Минском россиянами мы извинились

КП - Беларусь02:03

Кабмин одобрил выплаты на детей к пособию по безработице в сентябре

«Правительство приняло решение в сентябре выплатить 3 тысячи рублей к пособию по безработице на каждого несовершеннолетнего ребёнка», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте правительства России.
RT на русском03:09
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Пашаев подал жалобу на приговор Ефремову

Защитник осужденного на 8 лет колонии общего режима за смертельное ДТП в состоянии алкогольного опьянения заслуженного артиста России подал краткую апелляционную жалобу сразу после вынесения приговора.
Вести.Ru03:58
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Кастер Семеня проиграла очередной спор по делу об уровне тестостерона

Швейцарский федеральный суд отклонил апелляцию южноафриканской бегуньи Кастер Семени, пытавшейся оспорить новые правила Международной федерации легкой атлетики (ИААФ) по уровню тестостерона у спортсменок.
Интерфакс-Спортвчера в 16:41

МВД Белоруссии не располагает данными о задержании оппозиционера Знака

Пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова сообщила РИА Новости, что пока не располагает сведениями по вопросу возможного задержания члена президиума координационного совета (КС) оппозиции Максима Знака.
РИА Новости02:29
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На Украине готовы распространить «красную зону» карантина на всю страну

«В случае ухудшения эпидемической ситуации не исключено, что правительство будет вынуждено ввести режим красной зоны для всей страны, чтобы сдержать рост заболеваемости», — цитирует издание источник в Минздраве.
Евразия Daily03:30

Путин возглавит делегацию России на 75-й сессии Генассамблеи ООН

«Утвердить следующий состав делегации Российской Федерации для участия в работе 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН: Путин В. В. — президент Российской Федерации (глава делегации)», — уточняется в распоряжении.
Lenta.ruвчера в 15:03
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ЦБ отметил рекордное снижение числа используемых банковских карт

Все опрошенные эксперты одной из причин сокращения числа используемых россиянами карт назвали введение ограничительных мер в экономике на фоне пандемии коронавируса, в первую очередь, ужесточение правил выдачи банками кредитных карт.
РИА Новости17:10
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Дефицит бюджета США с начала 2020 финансового года составил $3 трлн

"Совокупный дефицит федерального бюджета за первые 11 месяцев 2020 финансового года, по оценкам CBO, составил $3 трлн, на $1,9 трлн больше, чем дефицит, зарегистрированный за аналогичный период прошлого года", - говорится в документе.
ТАСС18:54
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«Ъ»: банки стали чаще навязывать россиянам страховку от хищений с карт

Кому-то навязали страховку при снятии пенсии, другим заявили, что отказаться от такой услуги нельзя после подписания документов на нее, третьи просто потеряли время из-за стараний менеджеров.
Телеканал 360°23:47
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