Президент Белоруссии не выдал бы задержанных граждан России Киеву, 8 сентября заявил главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян. По словам Бабаяна, Лукашенко отказался бы выдавать задержанных, даже если бы Киев сделал официальный запрос.

С чего всё началось Александр Лукашенко раскрыл информацию о задержании россиян в Белоруссии Сегодня главный редактор «Говорит Москва» Роман Бабаян присутствовал на встрече с лидером Белоруссии и передал в эфире радиостанции слова Александра Лукашенко о том, как проходило задержание 33 граждан России. Говорит Москва вчера в 12:27