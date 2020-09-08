Лукашенко раскрыл детали задержания российских граждан в Белоруссии
Президент Белоруссии не выдал бы задержанных граждан России Киеву, 8 сентября заявил главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян. По словам Бабаяна, Лукашенко отказался бы выдавать задержанных, даже если бы Киев сделал официальный запрос.В источнике
С чего всё началось
Александр Лукашенко раскрыл информацию о задержании россиян в Белоруссии
Сегодня главный редактор «Говорит Москва» Роман Бабаян присутствовал на встрече с лидером Белоруссии и передал в эфире радиостанции слова Александра Лукашенко о том, как проходило задержание 33 граждан России.
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