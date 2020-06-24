Политика
Московский КомсомолецЛукашенко расплакался на параде Победы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко расплакался во время парада Победы на Красной площади в Москве. Момент попал в эфир видеотрансляции. За считанные минуты до начала торжественного мероприятия Лукашенко о чем-то оживленно говорил с ветераном.
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Со слезами на глазах: Лукашенко расплакался на параде Победы в Москве
Общественная служба новостей04:31
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Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 11:34, Ашберн
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