Политика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецЛукашенко расплакался на параде Победы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко расплакался во время парада Победы на Красной площади в Москве. Момент попал в эфир видеотрансляции. За считанные минуты до начала торжественного мероприятия Лукашенко о чем-то оживленно говорил с ветераном.
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Лукашенко прослезился во время разговора с ветераном

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Фотофакт: Лукашенко на параде Победы в Москве общается с ветераном со слезами на глазах

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Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 11:34, Ашберн
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