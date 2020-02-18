Общество

Деловое.ТВДеловое.ТВЛукашенко встретился с Сечиным в надежде на сотрудничество

Президент Белоруссии попросил полной ясности, чтобы условиться о дальнейшем сотрудничестве. В ответ на это Сечин отметил настрой на конструктивную работу, обратив внимание на необходимость совместных усилий.
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Игорь Иванович Сечин
Российский государственный деятель и топ-менеджер, главный исполнительный директор (президент) нефтегазовой компании ПАО «НК „Роснефть“», председатель совета директоров компании «Роснефть». Ранее заместитель руководителя администрации президента России, заместитель председателя правительства Российской Федерации.
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