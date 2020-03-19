Коронавирус

REGNUMREGNUMЛукашенко рассказал анекдот про Жириновского и коронавирус

Минск, 19 марта 2020, 16:02 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал анекдот о лидере ЛДПР Владимире Жириновском, который раскритиковал его советы по борьбе с коронавирусом.
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Число зараженных коронавирусом в РФ возросло до 199

По данным Роспотребнадзора, число инфицированных в Москве возросло на 12 человек, в Подмосковье — на пять.
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Более 100 тысяч россиян протестуют против поправок в Конституцию

Коллективное обращение в Совет Европы о необходимости срочного проведения правовой экспертизы поправок в Конституцию РФ подписали уже более 100 тыс. человек.
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Сегодня в Казанском кремле прошло открытие выставки, посвященной десятилетию образования Фонда возрождения памятников истории и культуры Татарстана.
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Сотрудники полиции Амурской области выявили факт распространения недостоверной информации о коронавирусе в регионе и направляют в суд дело в отношении жительницы города Свободного, сообщается в четверг на сайте УМВД по региону.
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Мантуров анонсировал спад дефицита антисептиков в аптеках

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Федун назвал цену на нефть катастрофической

Цена на нефть, которая вечером 18 марта впервые за 17 лет опустилась ниже $25 за баррель, катастрофическая.
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Пациент с подозрением на коронавирус сбежал из больницы в Иванове

Житель Ивановской области, госпитализированный на карантин в клиническую больницу № 1 с подозрением на коронавирус, сбежал из-под наблюдения врачей.
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Общество

В Туле зафиксированы первые три случая заражения коронавирусом

Алексей Дюмин сообщил, что за последние сутки оперативная ситуация в регионе изменилась: зафиксированы первые три случая заражения коронавирусом у жителей области.
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Общество

Шереметьево закроет два терминала

Аэропорт Шереметьево с 20 марта закрывает два терминала, все рейсы из них будут переведены в другие терминалы аэропорта, сообщил замгендиректора аэропорта Дмитрий Кайгородов.
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Дети Галкина и Пугачевой порассуждали о коронавирусе

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ИТ во время пандемии. Как директор по информационным технологиям должен изменить работу своей компании

Средняя готовность, высокая обеспокоенность В ходе опроса, проведенного на вебинаре Gartner по непрерывности бизнеса, прошедшего в начале марта, только 12% респондентов (из 1,5 тыс. участников мероприятия) выразили уверенность, что их компании хорошо подготовлены к эпидемии.
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Общество

В Италии за сутки от коронавируса скончалось рекордное число людей

В Италии количество летальных исходов, вызванных коронавирусной инфекцией COVID-19, достигло 2 978 человек.
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АвтоВАЗ тестирует сборку новой Chevrolet Niva

Как ранее сообщали «Автоновости дня», ради унификации с текущим модельным рядом LADA вся передняя часть новой Niva будет выполнена в фирменном «Х-стиле» АвтоВАЗа.
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FA: приостановка сезона АПЛ продлена как минимум до 30 апреля

Приостановка чемпионата Англии по футболу продлена как минимум до 30 апреля из-за пандемии коронавируса, сообщается на сайте Футбольной ассоциации Англии (FA).
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Средний и малый бизнес получил отсрочку по уплате страховых взносов

Сегодня объявлено о поддержке малого и среднего бизнеса — вводится отсрочка по уплате страховых взносов.
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«Ростов» продолжает тренировки в обычном режиме

Футболисты "Ростова" тренируются в обычном режиме, сообщает пресс служба желто-синих в Twitter.
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Новые симптомы коронавируса назвал немецкий вирусолог

Глава Института вирусологии при университетской клинике в Бонне (ФРГ) Хендрик Штрек рассказал, что он и коллеги смогли выявить новые симптомы у коронавируса.
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В Чувашии из-за коронавируса введен режим повышенной готовности

Жителей республики просят воздержаться от дальних поездок и посещений общественных мест Из-за распространения коронавирусной инфекции временно исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев вводит в республике режим повышенной готовности.
Мой город Чебоксары вчера в 07:01
Политика

Столтенберг: Северная Македония станет членом НАТО в ближайшее время

Северная Македония станет 30-м членом НАТО в ближайшее время, все страны альянса завершили процесс ратификации протокола о ее вступлении.
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Адвокат сообщил о возможной компенсации семье убитой Соколовым девушки

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Знаменитости задали тренд на фото в откровенных нарядах во время изоляции

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Принят закон о выводе бизнеса из-под уголовной статьи об ОПГ

Госдума приняла в третьем чтении президентский законопроект об ограничении применения к бизнесу 210 статьи Уголовного кодекса РФ за организацию преступного сообщества.
Российская газета 07:46
Наука

От группы крови зависит риск заразиться коронавирусом

Ученые из КНР провели исследование и дали ответ на вопрос, у людей с какой группой крови больше всего шансов заболеть новым вирусом COVID-19.
Live24 17 марта в 08:01
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Названы три первых симптома коронавируса

Ощущаться заболевание может как бронхит. У некоторых заболевших коронавирусом симптомы практически незаметны, пишет «Вечерняя Москва».
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«Автотор» прогнозирует сокращение производства из-за коронавируса

Калининградский завод «Автотор» в связи с перебоями в поставках комплектующих, вызванными эпидемиологической ситуацией по коронавирусу, в первом квартале 2020 года ожидает снижения производства от планировавшегося ранее объема выпуска порядка на 8 тыс. автомобилей.
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МВД России призывает граждан не реагировать на фейковые новости

МВД России официально заявляет, что данные сообщения не соответствуют действительности и носят фейковый характер.
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Названы главные ожидания от курса рубля до середины апреля

По отношению к евро рубль обесценился на 24 процента, курс евро превышает 87 рублей.
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Александр Григорьевич Лукашенко
Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Республики Беларусь и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами республики с 20 июля 1994 года. Председатель Совета безопасности Белоруссии.
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