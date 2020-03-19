Минск, 19 марта 2020, 16:02 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал анекдот о лидере ЛДПР Владимире Жириновском, который раскритиковал его советы по борьбе с коронавирусом.

Лукашенко рассказал анекдот про Жириновского и коронавирус

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Энергетика Федун назвал цену на нефть катастрофической Цена на нефть, которая вечером 18 марта впервые за 17 лет опустилась ниже $25 за баррель, катастрофическая.

Общество В Туле зафиксированы первые три случая заражения коронавирусом Алексей Дюмин сообщил, что за последние сутки оперативная ситуация в регионе изменилась: зафиксированы первые три случая заражения коронавирусом у жителей области.

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Авто АвтоВАЗ тестирует сборку новой Chevrolet Niva Как ранее сообщали «Автоновости дня», ради унификации с текущим модельным рядом LADA вся передняя часть новой Niva будет выполнена в фирменном «Х-стиле» АвтоВАЗа.

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Здоровье В Чувашии из-за коронавируса введен режим повышенной готовности Жителей республики просят воздержаться от дальних поездок и посещений общественных мест Из-за распространения коронавирусной инфекции временно исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев вводит в республике режим повышенной готовности.

Наука От группы крови зависит риск заразиться коронавирусом Ученые из КНР провели исследование и дали ответ на вопрос, у людей с какой группой крови больше всего шансов заболеть новым вирусом COVID-19.

Здоровье Названы три первых симптома коронавируса Ощущаться заболевание может как бронхит. У некоторых заболевших коронавирусом симптомы практически незаметны, пишет «Вечерняя Москва».