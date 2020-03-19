Коронавирус
REGNUMЛукашенко рассказал анекдот про Жириновского и коронавирус
Минск, 19 марта 2020, 16:02 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал анекдот о лидере ЛДПР Владимире Жириновском, который раскритиковал его советы по борьбе с коронавирусом.
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Лукашенко рассказал анекдот про пьющего водку от коронавируса Жириновского
Московский Комсомолец07:39
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Северная Македония станет 30-м членом НАТО в ближайшее время, все страны альянса завершили процесс ратификации протокола о ее вступлении.
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Госдума приняла в третьем чтении президентский законопроект об ограничении применения к бизнесу 210 статьи Уголовного кодекса РФ за организацию преступного сообщества.
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