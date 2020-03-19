Коронавирус
ИзвестияЛукашенко рассказал анекдот про коронавирус и Жириновского
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания о ситуации в стране с коронавирусом рассказал анекдот о лидере партии ЛДПР Владимире Жириновском, сообщает в четверг, 19 марта, Белта.
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Лукашенко рассказал анекдот про пьющего водку от коронавируса Жириновского
Московский Комсомолец07:39
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Автоматически обработаны 7102 источника, обновлено в 14:07, Ашберн
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