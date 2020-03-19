Коронавирус

ИзвестияИзвестияЛукашенко рассказал анекдот про коронавирус и Жириновского

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания о ситуации в стране с коронавирусом рассказал анекдот о лидере партии ЛДПР Владимире Жириновском, сообщает в четверг, 19 марта, Белта.
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Лукашенко рассказал анекдот о Жириновском и профилактике коронавируса

РБК11:46

Лукашенко рассказал анекдот про коронавирус, Жириновского и водку

Газета.Ru08:02

Жириновский ответил на анекдот Лукашенко о нем

РИА Новости11:16

Жириновский предложил Лукашенко выпить за здоровье русских и белорусов

Известия11:58

Жириновский пригласил Лукашенко выпить «за здоровье»

News.ru11:28

Жириновский в ответ на анекдот предложил Лукашенко выпить

Lenta.ru11:44

Лукашенко рассказал анекдот про пьющего водку от коронавируса Жириновского

Московский Комсомолец07:39
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Жириновский предложил Лукашенко встретиться на границе в Смоленской области и выпить водки с зубровкой

КП - Беларусь12:48
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Автоматически обработаны 7102 источника, обновлено в 14:07, Ашберн
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1. В Москве зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом Пациентка умерла в московской инфекционной больнице, ранее у нее выявили коронавирус.
Lenta.ru 04:20
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Организаторы музыкального конкурса Евровидение официально подтвердили его отмену в этом году.
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Бой UFC Нурмагомедова и Фергюсона перенесен

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Александр Григорьевич Лукашенко
Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Республики Беларусь и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами республики с 20 июля 1994 года. Председатель Совета безопасности Белоруссии.
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