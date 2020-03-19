Коронавирус

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания о ситуации в стране с коронавирусом рассказал анекдот о лидере партии ЛДПР Владимире Жириновском, сообщает в четверг, 19 марта, Белта.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания о ситуации в стране с коронавирусом рассказал анекдот о лидере партии ЛДПР Владимире Жириновском, сообщает в четверг, 19 марта, Белта
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Известия07:37

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Лукашенко рассказал анекдот про Жириновского и водку

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Лукашенко рассказал анекдот о Жириновском и водке

News.ru07:03
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Происшествия

На актера из сериала «Кадетство» завели уголовное дело

Информацию о возбуждении уголовного дела подтвердила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
РИА Новости 10:02
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Математики описали движение частиц в динамической среде

Математики из Лондонского университета королевы Марии, Цукубского университета, Федеральной политехнической школы Лозанны и Имперского колледжа Лондона представили новую теорию для объяснения наблюдаемых движений частиц в динамических средах — жидкости и биологических системах.
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Общество

В Туле зафиксированы первые три случая заражения коронавирусом

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Генерал СК Дрыманов получил 12 лет колонии за взятки

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Биржевой курс доллара превысил 80 рублей

Курс доллара на торгах на Московской бирже превысил 80 руб. впервые с февраля 2016 г. По данным на 19.15 мск, доллар стоит 80,87 руб.
Ведомости вчера в 11:35
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Российская нефть подешевела до $19 за баррель

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Bank of America: в США начался финансовый кризис

Крупнейший инвестиционный банк США Bank of America (BofA) заявил о начавшемся в стране финансовом кризисе.
Газета.Ru 10:34
Энергетика

Китай намерен отказаться от российской нефти

Государственная нефтехимическая компания Китая Sinochem намерена отказаться от закупок у "Роснефти" в связи с санкциями США.
Агентство Телеграф 04:51
Общество

В Италии за сутки от коронавируса умерло рекордное количество человек

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Общество

Во всех регионах России ввели режим повышенной готовности из-за вируса

Власти всех 85 регионов России приняли решение о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующие документы.
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Причиной смерти пациентки с коронавирусом стал тромб

Газета.Ru 10:42
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Макей попросил Лаврова о помощи в возвращении белорусов домой

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей обратился к российскому коллеге Сергею Лаврову с просьбой о помощи в возвращении домой белорусских граждан, которые застряли за границей из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.
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Политика

Трампу предложили ударить по России и Саудовской Аравии

Группа американских сенаторов провела переговоры с послом Саудовской Аравии в США, после чего призвала президента Дональда Трампа ударить по королевству и России с помощью эмбарго на нефть из этих стран.
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Капитан Марвел может стать новым лидером в пятых «Мстителях»

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Шереметьево закроет два терминала

Аэропорт Шереметьево с 20 марта закрывает два терминала, все рейсы из них будут переведены в другие терминалы аэропорта, сообщил замгендиректора аэропорта Дмитрий Кайгородов.
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От группы крови зависит риск заразиться коронавирусом

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Общество

В России создали Альянс по борьбе с коронавирусом

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В НИИ гриппа назвали возможные сроки создания вакцины от коронавируса

Ранее сообщалось, что российские ученые получили полный геном коронавируса.
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Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

Президент России Владимир Путин прокомментировал шутку юмориста Максима Галкина о должности главы российского государства.
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Назван средний возраст заразившихся коронавирусом в Москве

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Житель Великобритании, зараженный коронавирусом, рассказал в интервью Daily Mirror как протекает болезнь.
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Первый случай заражения новым коронавирусом зафиксирован на подконтрольной Украине территории Донецкой области.
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Эпидемиолог рассказал об опасности всеобщего карантина

Потенциальные последствия всемирного карантина — финансовый кризис, массовые беспорядки вплоть до столкновений между гражданами, написал профессор в своей колонке для Stat.
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Александр Григорьевич Лукашенко
Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Республики Беларусь и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами республики с 20 июля 1994 года. Председатель Совета безопасности Белоруссии.
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