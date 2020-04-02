Политика

ТАССТАССПутин поздравил Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии

Президент России Владимир Путин уверен, что Москва и Минск могут решать самые сложные вопросы союзного государства. Об этом он написал в поздравительной телеграмме белорусскому коллеге Александру Лукашенко по случаю Дня единения народов России и Беларуси.
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Лукашенко рассказал о ходе интеграции России и Белоруссии

Газета.Ru01:31

Что мы значим друг для друга?

Российская газета02:00

Лукашенко поздравил Путина с Днём единения народов Белоруссии и России

RT на русском01:32

Лукашенко поздравил Путина с Днём единения народов России и Белоруссии

News.ru02:21

Путин поздравил Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии

ТАСС03:10

Лукашенко рассказал, чего ожидает от интеграции с Россией

РИА Новости01:05

Вместе и в радости, и в печали

Союзное Вече31 марта в 11:25
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Экономика

В Сбербанке отметили снижение спроса на наличные

В Сбербанке отметили снижение спроса на наличные рубли и иностранную валюту.
RT на русском 01:37
Общество

Утверждены временные правила оформления больничных людям старше 65 лет

Москва, 2 апреля 2020, 08:58 — REGNUM В России утверждены временные правила оформления больничных листов и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в период карантина по коронавирусу гражданам старше 65 лет.
REGNUM 01:58
Общество

В ФМБА заявили о завершении вспышки коронавируса в России к лету

Первые случаи заражения коронавирусом на территории России выявили в конце января.
РБК вчера в 19:12
Армия и оружие

Пентагон не планирует возвращать в порт авианосец «Теодор Рузвельт»

Пентагон не намерен возвращать атомный авианосец "Теодор Резвельт" в порт, несмотря на распространение коронавируса среди членов экипажа.
ТАСС вчера в 18:44
Игры

В Epic Games Store началась раздача Totally Reliable Delivery Service

3DNews 02:18
Энергетика

Нефть марки Brent дорожает более чем на 12%

В Лондоне за баррель дают почти 28 долларов. Накануне цены также росли – на 5-7%.
Эхо Москвы 02:30
Общество

Волгоградцам показали образец уведомления для выхода из дома

В пресс-службе обладминистрации показали вариант уведомления, которое нужно написать, покидая свою квартиру или дом.
ИА Городские вести. Волгоград вчера в 12:14
Шоу-бизнес

Павел Прилучный и Агата Муцениеце снова живут вместе

Кто-то из поклонников отметил, что недавно Агата говорила, будто во время карантина все члены семьи, в том числе и Прилучный, живут вместе в одном доме.
Вокруг ТВ 00:43
Общество

Новым министром здравоохранения Омской области стала Ирина Солдатова

Как сообщает издание, новым министром может стать Ирина Солдатова, которая ранее работала в сфере здравоохранения и правительстве Московской области.
АиФ Омск вчера в 23:45
Авто

Названы цены УАЗ «Пикап» с «автоматом»

УАЗ запустил продажи уже второй модели с автоматической коробкой – "Пикапа", стоимость которого в "базе" составляет 1,18 млн руб. Для сравнения, та же модель с "механикой" стоит у дилеров УАЗа от 877,5 тыс. руб. Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на такой "Пикап" было получено только на прошлой неделе.
Авторамблер вчера в 09:40
Экономика

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 07:59
Общество

В России могут продлить нерабочую неделю

О необходимости продлить нерабочие дни накануне на совещании с президентом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Коммерсантъ 02:16
Авто

ГАЗ вывел на тесты новый «Соболь Next»

Первые фотографии проходящего дорожные и доводочные испытания прототипа появились в группе ВКонтакте «RCI News | Russian Cars Industry».
Автоновости дня 31 марта в 04:18
Общество

В Москве родился ребенок с коронавирусом

В московской больнице №15, перепрофилированной для госпитализации пациентов с коронавирусом, родился ребенок, зараженный этой инфекцией.
Lenta.ru вчера в 17:01
Энергетика

В США обанкротилась добывающая сланцевую нефть компания

Компания Whiting Petroleum, добывающая сланцевую нефть в США, объявила о начале процедуры банкротства.
Российская газета вчера в 18:26
Экономика

Мишустин пояснил новый налог с процентов по вкладам

Глава российского правительства Михаил Мишустин разъяснил условия нового налога на проценты по вкладам и ценным бумагам.
Газета.Ru 31 марта в 12:17
Общество

Роспотребнадзор дал советы по обработке продуктов из магазина

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как лучше обрабатывать и мыть принесенные из магазина продукты на фоне распространения коронавируса.
Известия вчера в 17:04
Общество

В Италии выявили новые особенности коронавируса

Врачи заметили новые особенности COVID-19 в ходе работы в охваченной эпидемией итальянской Ломбардии. Об этом пишет в своем материале «МК».
BFM.ru 02:05
Авто

Эксперты подсказали, какой автомобиль лучше купить в кризис

Тарантас Ньюс 01:52
Единоборства

Нурмагомедов заявил об отмене боя с Фергюсоном

REGNUM 01:28
Происшествия

Умершая от пневмонии пермская журналистка была заражена коронавирусом

Интерфакс 02:56
Общество

Еще три пациента с коронавирусом умерли в Москве

Интерфакс вчера в 18:09
Происшествия

Очевидцев нападения на Лубянке уволили из органов

В ходе нападения, которое житель подмосковного Подольска Евгений Манюров совершил у здания ФСБ на Лубянке, были убиты два сотрудника спецслужбы, а еще пять человек получили ранения различной степени тяжести.
Коммерсантъ вчера в 14:55
Энергетика

Экспортная цена российской нефти Urals стала отрицательной

По данным аналитического агентства Argus, в связи с резким снижением цен на мировые нефтяные котировки ценовые формулы нефти Urals на внутреннем рынке России в последние дни марта стали отрицательными.
RT на русском вчера в 17:23
Общество

В Москве 140 человек выздоровели после заражения коронавирусом

В столице после заражения коронавирусной инфекцией выздоровели 140 пациентов.
Газета.Ru 02:59
Политика

В США приземлился самолет Ан-124 с медоборудованием из России

Разгрузка прибывшего из России в США самолета Ан-124 "Руслан" с медицинским оборудованием идет без каких-либо проблем и задержек, сообщил ТАСС осведомленный источник в аэропорту имени Джона Кеннеди (JFK).
Газета.Ru 02:48
Культура

На Моховой улице появился стрит-арт с персонажами из «Крутого пике»

Участники объединения HoodGraff изобразили персонажей из телепередачи «Крутое пике» на трансформаторной будке на Моховой улице в Центральном районе Петербурга.
Мойка78 вчера в 20:45
Шоу-бизнес

Помощник Льва Лещенко рассказал о состоянии его здоровья

Директор культурного фонда Льва Лещенко Андрей Гайдель рассказал о состоянии певца, который находится в больнице в Коммунарке с подтвержденным коронавирусом.
Вечерний курьер вчера в 05:42
Общество

В ВОЗ заявили, что коронавирус имбирём не вылечить

Женева, Швейцария, 2 апреля 2020, 09:55 — REGNUM Имбирь и травяные чаи можно применять для улучшения самочувствия, но не стоит утверждать, что эти средства могут победить коронавирус нового типа.
REGNUM 02:55
Футбол

Геркус рассказал о сорвавшемся трансфере Дзюбы в «Локомотив»

Бывший генеральный директор московского "Локомотива" Илья Геркус рассказал о различных вариантах приобретений, которые обсуждались на совете директоров клуба.
ProstoProSport 02:56
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