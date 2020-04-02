Президент России Владимир Путин уверен, что Москва и Минск могут решать самые сложные вопросы союзного государства. Об этом он написал в поздравительной телеграмме белорусскому коллеге Александру Лукашенко по случаю Дня единения народов России и Беларуси.

Путин поздравил Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии

Общество Утверждены временные правила оформления больничных людям старше 65 лет Москва, 2 апреля 2020, 08:58 — REGNUM В России утверждены временные правила оформления больничных листов и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в период карантина по коронавирусу гражданам старше 65 лет.

Шоу-бизнес Павел Прилучный и Агата Муцениеце снова живут вместе Кто-то из поклонников отметил, что недавно Агата говорила, будто во время карантина все члены семьи, в том числе и Прилучный, живут вместе в одном доме.

Общество Новым министром здравоохранения Омской области стала Ирина Солдатова Как сообщает издание, новым министром может стать Ирина Солдатова, которая ранее работала в сфере здравоохранения и правительстве Московской области.

Авто Названы цены УАЗ «Пикап» с «автоматом» УАЗ запустил продажи уже второй модели с автоматической коробкой – "Пикапа", стоимость которого в "базе" составляет 1,18 млн руб. Для сравнения, та же модель с "механикой" стоит у дилеров УАЗа от 877,5 тыс. руб. Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на такой "Пикап" было получено только на прошлой неделе.

Общество В России могут продлить нерабочую неделю О необходимости продлить нерабочие дни накануне на совещании с президентом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Общество В Италии выявили новые особенности коронавируса Врачи заметили новые особенности COVID-19 в ходе работы в охваченной эпидемией итальянской Ломбардии. Об этом пишет в своем материале «МК».

Происшествия Очевидцев нападения на Лубянке уволили из органов В ходе нападения, которое житель подмосковного Подольска Евгений Манюров совершил у здания ФСБ на Лубянке, были убиты два сотрудника спецслужбы, а еще пять человек получили ранения различной степени тяжести.

Энергетика Экспортная цена российской нефти Urals стала отрицательной По данным аналитического агентства Argus, в связи с резким снижением цен на мировые нефтяные котировки ценовые формулы нефти Urals на внутреннем рынке России в последние дни марта стали отрицательными.

Политика В США приземлился самолет Ан-124 с медоборудованием из России Разгрузка прибывшего из России в США самолета Ан-124 "Руслан" с медицинским оборудованием идет без каких-либо проблем и задержек, сообщил ТАСС осведомленный источник в аэропорту имени Джона Кеннеди (JFK).

Шоу-бизнес Помощник Льва Лещенко рассказал о состоянии его здоровья Директор культурного фонда Льва Лещенко Андрей Гайдель рассказал о состоянии певца, который находится в больнице в Коммунарке с подтвержденным коронавирусом.