Политика
ТАССПутин поздравил Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии
Президент России Владимир Путин уверен, что Москва и Минск могут решать самые сложные вопросы союзного государства. Об этом он написал в поздравительной телеграмме белорусскому коллеге Александру Лукашенко по случаю Дня единения народов России и Беларуси.
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Экономика
В Сбербанке отметили снижение спроса на наличные
В Сбербанке отметили снижение спроса на наличные рубли и иностранную валюту.
Общество
Утверждены временные правила оформления больничных людям старше 65 лет
Москва, 2 апреля 2020, 08:58 — REGNUM В России утверждены временные правила оформления больничных листов и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в период карантина по коронавирусу гражданам старше 65 лет.
Общество
В ФМБА заявили о завершении вспышки коронавируса в России к лету
Первые случаи заражения коронавирусом на территории России выявили в конце января.
Армия и оружие
Пентагон не планирует возвращать в порт авианосец «Теодор Рузвельт»
Пентагон не намерен возвращать атомный авианосец "Теодор Резвельт" в порт, несмотря на распространение коронавируса среди членов экипажа.
Энергетика
Нефть марки Brent дорожает более чем на 12%
В Лондоне за баррель дают почти 28 долларов. Накануне цены также росли – на 5-7%.
Общество
Волгоградцам показали образец уведомления для выхода из дома
В пресс-службе обладминистрации показали вариант уведомления, которое нужно написать, покидая свою квартиру или дом.
Шоу-бизнес
Павел Прилучный и Агата Муцениеце снова живут вместе
Кто-то из поклонников отметил, что недавно Агата говорила, будто во время карантина все члены семьи, в том числе и Прилучный, живут вместе в одном доме.
Общество
Новым министром здравоохранения Омской области стала Ирина Солдатова
Как сообщает издание, новым министром может стать Ирина Солдатова, которая ранее работала в сфере здравоохранения и правительстве Московской области.
Авто
Названы цены УАЗ «Пикап» с «автоматом»
УАЗ запустил продажи уже второй модели с автоматической коробкой – "Пикапа", стоимость которого в "базе" составляет 1,18 млн руб. Для сравнения, та же модель с "механикой" стоит у дилеров УАЗа от 877,5 тыс. руб. Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на такой "Пикап" было получено только на прошлой неделе.
Экономика
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Общество
В России могут продлить нерабочую неделю
О необходимости продлить нерабочие дни накануне на совещании с президентом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Авто
ГАЗ вывел на тесты новый «Соболь Next»
Первые фотографии проходящего дорожные и доводочные испытания прототипа появились в группе ВКонтакте «RCI News | Russian Cars Industry».
Общество
В Москве родился ребенок с коронавирусом
В московской больнице №15, перепрофилированной для госпитализации пациентов с коронавирусом, родился ребенок, зараженный этой инфекцией.
Энергетика
В США обанкротилась добывающая сланцевую нефть компания
Компания Whiting Petroleum, добывающая сланцевую нефть в США, объявила о начале процедуры банкротства.
Экономика
Мишустин пояснил новый налог с процентов по вкладам
Глава российского правительства Михаил Мишустин разъяснил условия нового налога на проценты по вкладам и ценным бумагам.
Общество
Роспотребнадзор дал советы по обработке продуктов из магазина
Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как лучше обрабатывать и мыть принесенные из магазина продукты на фоне распространения коронавируса.
Общество
В Италии выявили новые особенности коронавируса
Врачи заметили новые особенности COVID-19 в ходе работы в охваченной эпидемией итальянской Ломбардии. Об этом пишет в своем материале «МК».
Авто
Эксперты подсказали, какой автомобиль лучше купить в кризис
Общество
Еще три пациента с коронавирусом умерли в Москве
Происшествия
Очевидцев нападения на Лубянке уволили из органов
В ходе нападения, которое житель подмосковного Подольска Евгений Манюров совершил у здания ФСБ на Лубянке, были убиты два сотрудника спецслужбы, а еще пять человек получили ранения различной степени тяжести.
Энергетика
Экспортная цена российской нефти Urals стала отрицательной
По данным аналитического агентства Argus, в связи с резким снижением цен на мировые нефтяные котировки ценовые формулы нефти Urals на внутреннем рынке России в последние дни марта стали отрицательными.
Общество
В Москве 140 человек выздоровели после заражения коронавирусом
В столице после заражения коронавирусной инфекцией выздоровели 140 пациентов.
Политика
В США приземлился самолет Ан-124 с медоборудованием из России
Разгрузка прибывшего из России в США самолета Ан-124 "Руслан" с медицинским оборудованием идет без каких-либо проблем и задержек, сообщил ТАСС осведомленный источник в аэропорту имени Джона Кеннеди (JFK).
Культура
На Моховой улице появился стрит-арт с персонажами из «Крутого пике»
Участники объединения HoodGraff изобразили персонажей из телепередачи «Крутое пике» на трансформаторной будке на Моховой улице в Центральном районе Петербурга.
Шоу-бизнес
Помощник Льва Лещенко рассказал о состоянии его здоровья
Директор культурного фонда Льва Лещенко Андрей Гайдель рассказал о состоянии певца, который находится в больнице в Коммунарке с подтвержденным коронавирусом.
Общество
В ВОЗ заявили, что коронавирус имбирём не вылечить
Женева, Швейцария, 2 апреля 2020, 09:55 — REGNUM Имбирь и травяные чаи можно применять для улучшения самочувствия, но не стоит утверждать, что эти средства могут победить коронавирус нового типа.
Футбол
Геркус рассказал о сорвавшемся трансфере Дзюбы в «Локомотив»
Бывший генеральный директор московского "Локомотива" Илья Геркус рассказал о различных вариантах приобретений, которые обсуждались на совете директоров клуба.