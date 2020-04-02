Коронавирус
РБКЛукашенко посоветовал есть сметанное масло для борьбы с коронавирусом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телекомпании «Мир» посоветовал в борьбе с коронавирусом есть жирную пищу, заниматься спортом и почаще бывать на свежем воздухе. Заявление главы белорусского государства опубликовало издание «Звязда».
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Вчера один очень умный россиянин говорит: нужно физически бороться с ним. Я думаю, как же физически? Нужно себя оградить от опасности. Спортом заниматься нужно и на свежем воздухе быть. Нужно помочь легким.
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