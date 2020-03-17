Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиЛукашенко рассказал, как «травить» коронавирус

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время рассмотрения кадровых вопросов в понедельник в Минске дал несколько советов, как уберечься от заболевания новым коронавирусом, сообщает белорусский телеканал СТВ.
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Лукашенко предложил бороться с коронавирусом при помощи водки и сауны

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Баня, водка и чистые руки: Лукашенко дал советы по борьбе с коронавирусом

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Лукашенко посоветовал бороться с коронавирусом водкой и сауной

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Лукашенко посоветовал «травить» коронавирус водкой

RT на русском17:55

Лукашенко рассказал, как «травить» коронавирус

РИА Новости16:44
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Автоматически обработаны 7103 источника, обновлено в 22:13, Ашберн
Политика

Маас выступил против попыток США переманить ученых

Ранее издание Welt am Sonntag со ссылкой на источник в правительстве ФРГ сообщило, что американский президент Дональд Трамп пытается переманить в США немецких ученых, которые работают над созданием вакцины против коронавируса.
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Кремль отреагировал на открытое письмо против поправок в Конституцию

В Кремле видели открытое письмо против поправок в Конституцию, подписанное российскими академиками и писателями, и уважают все точки зрения.
РБК 06:32
Спорт

Большунов: не сказал бы, что уделал Клебо

Победитель Кубка мира сезона-2019/2020, российский лыжник Александр Большунов рассказал о конкуренции с норвежцем Йоханнесом Хёсфлотом Клебо.
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Футбол

В Италии заявили, что футбольный чемпионат возобновится не раньше мая

Глава профсоюза футболистов Италии Дамиано Томаззи заявил, что не видит возможности возобновления чемпионата в начале апреля.
Pravda.Ru 04:25
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Проектом обсерватории «Спектр-УФ» заинтересовались учёные из 14 стран

REGNUM вчера в 01:14
Финансы

Обвал на рынках переходит в лавину

Третий за неделю обвал на мировых рынках спровоцировали «нефтяная война» и коронавирус.
Национальная служба новостей 12:00
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Мировые цены на нефть растут более чем на 5%

Мировые цены на нефть восстанавливаются после обрушения в понедельник, стоимость нефти Brent и WTI поднимается уже более чем на 5%, свидетельствуют данные торгов.
РИА Новости 21:22
Происшествия

В Ростовской области мужчина застрелил сожительницу и ее дочь

Житель Морозовского района Ростовской области, по предварительным данным, застрелил сожительницу и ее 14-летнюю дочь, после чего покончил с собой, сообщила журналистам представитель СУ СК России по региону Галина Гагалаева.
РИА Новости вчера в 10:44
Финансы

Аналитик оценил вероятность снижения курса рубля до ста за доллар

"Безусловно, снижение нефтяных котировок способствует сокращению притока валюты в страну по текущему счету, но на данный момент ситуация не выглядит как потеря контроля", - подытожил аналитик.
Комсомольская правда 14:37
Политика

Лукашенко не хочет закрывать границы страны

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что не собирается закрывать границы страны из-за коронавируса, потому что в этом нет никакого не видно.
Gazeta.SPb 16:35
Здоровье

ВОЗ назвала причину высокой смертности от коронавируса в Италии

MOS.news вчера в 23:53
Происшествия

В Москве ребенок просидел двое суток в квартире с телом умершей матери

ТАСС 18:17
Общество

Появились фото со стройки коронавирусной больницы в Москве

Lenta.ru 06:25
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Петр Чернышев поселился в клинике, чтобы ухаживать за Заворотнюк

Как сообщает Telegram-канал Mash, спортсмен проводит с супругой почти все свободное время и практически не уезжает из медицинского центра в Барвихе.
RuNews24.ru 07:49
Экономика

Паниковать из-за курса доллара не надо. Рубль успокоится

Обвалившийся рубль в любом случае стабилизируется.
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Политика

Россия с 18 марта ограничит въезд иностранцев

Правительство приняло решение временно ограничить въезд иностранцев и лиц без гражданства в Россию из-за распространения коронавируса.
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Здоровье

Карантин ввели в селе Забайкалья из-за бешенства сельхозживотных

Карантин введен 16 марта в селе Курунзулай Борзинского района из-за выявленного у сельхозживотных бешенства.
Московский Комсомолец Чита 21:13
Политика

Макрон объявил о закрытии границ Шенгенской зоны

С 17 марта внешние границы Евросоюза и Шенгенской зоны будут закрыты из-за коронавируса, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.
Российская газета 17:38
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Боксёру Фьюри грозит восьмилетняя дисквалификация

Если факт фальсификаций будет доказан, Фьюри может получить восьмилетнюю дисквалификацию.
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Наука

Открыт еще один путь проникновения коронавируса в организм

Молекулярные биологи из Китая выяснили, что коронавирус нового типа, который стал причиной пандемии COVID-19, может проникать в клетки человека не только через рецептор ACE2, но и другим путем – посредством белкового выроста молекулы CD147.
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В Хакасии коронавируса нет, но превентивные меры не помешают

Как пояснила корреспонденту 19rus.info министр труда и социальной защиты Хакасии Ирина Ахметова, это сугубо превентивная мера.
ИА Хакасия 08:18
Шоу-бизнес

Квартира Юлии Началовой официально перешла к ее дочери Вере Алдониной

После длительных судебных разбирательств было принято решение, что объект недвижимости перешел во владение к дочери покойной артистки Вере Алдониной.
Актуальные Новости 10:31
Экономика

Гроза прямо по курсу

Закрытие ряда международных авианаправлений в паре с ослаблением курса рубля грозит авиации кризисом, заявили эксперты.
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Танцор из клипа Little Big покорил иностранные СМИ и блогеров

Танцор из клипа группы Little Big на песню Uno Дмитрий Красилов из Алтая завоевал симпатии иностранных блогеров и СМИ.
Известия 14 марта в 23:14
Происшествия

В Чите военный вертолёт произвёл случайный выстрел

В Чите на аэродроме Черёмушки произошёл непроизвольный выстрел из авиапушки военного вертолёта Ми-8, пострадавших нет, заявили в пресс-службе Восточного военного округа.
RT на русском вчера в 10:23
Шоу-бизнес

Младшая дочь Анджелины Джоли больше не одевается как мальчик

Ранее 11-летняя дочь Анджелины Джоли ходила на светские мероприятия, надев на себя одежду для мальчиков.
RuNews24.ru вчера в 10:46
Шоу-бизнес

Дочь Любови Успенской призналась, что больше не любит мать

В эфире программы Татьяна Плаксина призналась, ее мать много лет оказывала на нее психологическое давление.
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Предварительные тесты выявили коронавирус у жителя Красноярска

Как заявил РИА Новости краевой вице-премьер Алексей Подкорытов, предварительные тесты выявили коронавирус, в данный момент анализы пациента отправили в Новосибирск, в лабораторию "Вектор".
Российская газета 06:05
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Учёные рассказали, как дети переносят коронавирус

Китайские учёные рассказали, как дети переносят коронавирус нового типа COVID-19.
Ferra 14 марта в 13:55
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Российские онлайн-кинотеатры открыли бесплатный доступ из-за COVID-19

Крупные российские онлайн-кинотеатры, включая Okko, Ivi, Premier, "Кинопоиск HD" и more.tv, сообщили об акциях из-за карантина в связи с распространением нового коронавируса.
РИА Новости 20:22
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Александр Григорьевич Лукашенко
Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Республики Беларусь и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами республики с 20 июля 1994 года. Председатель Совета безопасности Белоруссии.
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