Политика
Вечерняя МоскваЛукашенко рассказал, как в Белоруссии могут отменить смертную казнь
Вопрос отмены смертной казни в Белоруссии может решиться только на референдуме. Об этом рассказал президент страны Александр Лукашенко. Он отметил, что это указано в конституции государства.
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Здоровье
В Севастополе начнут выдавать продуктово-гигиенические наборы
Ситуация с заболеваемостью туберкулёзом в Севастополе стабильно улучшается — эту хорошую новость сообщил в эфире ForPost главный врач Севастопольского противотуберкулёзного диспансера Андрей Вербицкий.
Происшествия
Олег Соколов попросил принести ему в СИЗО очки
В понедельник историку и бывшему доценту СПбГУ Олегу Соколову предъявили обвинение в убийстве и поместили в СИЗО.
Интернет
Facebook объявила о запуске онлайн-платежей
Компания Facebook анонсировала запуск системы онлайн-платежей Facebook Pay, которая будет работать в основной соцсети, а также в приложениях Messenger, Instagram и WhatsApp.
Здоровье
Терапевт из США назвал лекарства, которые опасны для пожилых людей
Как сообщает ToDay News Ufa, ученые из США предупреждают, что многим пожилым людям категорически противопоказано применение ряд лекарств, а точнее шести.
Авто
Бюджетный кроссовер Volkswagen Tacqua добрался до дилеров
Старт продаж бюджетной модели намечен на начало декабря текущего года, но уже сейчас первые тестовые автомобили начали поступать к официальным дилерам бренда.
Кино
Завершились съемки девятого «Форсажа»
Режиссер Джастин Лин объявил в Twitter об окончании основного съемочного процесса боевика «Форсаж 9» — новой части многомиллионной экшен-франшизы.
Политика
Лавров в шутку ответил на вопрос о «подготовке» России к выборам в США
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе второго парижского Форума мира в шутку пообещал решить вопрос выборов президента Соединенных Штатов в 2020 году.
Авто
Автомобили в России дорожают при падении спроса
Футбол
Ракитич выразил недовольство ролью в «Барселоне»
Хорватский полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич заявил, что разочарован своим текущим положением в команде.
Культура
Егор Дружинин показал, как вместе с детьми смотрит шоу «Танцы на ТНТ»
Вся семья с интересом следит за шоу «Танцы на ТНТ», в котором Егор Дружинин выступает наставником.
Происшествия
Сбившая «пьяного мальчика» в Балашихе женщина вышла на свободу
Ольга Алисова, признанная виновной в ДТП в Балашихе, в результате которого погиб шестилетний мальчик, вышла на свободу из колонии-поселения.
Экономика
Экономика и цены на еду стали главными причинами тревоги россиян
Настроения, связанные с состоянием экономики, ухудшились, констатируют аналитики: в третьем квартале 23% опрошенных заявили, что для них состояние экономики — причина беспокойства (на 5 п.п. больше, чем во втором квартале).
Экономика
РБК: миллиардер Лисин заплатил крупнейший налог с прибыли офшора
Основной акционер НЛМК – миллиардер Владимир Лисин обеспечил до трех четвертей всех поступлений по налогам на доходы физических лиц (НДФЛ) с прибыли контролируемых иностранных компаний (КИК) в России, сообщает РБК.
Происшествия
Выпавшая из окна с детьми женщина оставила предсмертную записку
Политика
Путин рассказал про воровство при строительстве космодрома «Восточный»
Президент подчеркнул, что избежать хищений не удалось, несмотря на возбужденные уголовные дела Президент России Владимир Путин указал на беспорядок при строительстве космодрома "Восточный", передает ТАСС.
Политика
Кремль ответил на предложение Назарбаева о встрече Путина с Зеленским
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил лидерам России и Украины встретиться в республике.
Здоровье
Названы способы лечения головной боли без приема лекарств
Лечение головной боли не всегда требует принятия медикаментов.
Общество
Кирилл Терешин избавился от «рук-базук»
Россиянин Кирилл Терешин, более известный как «Руки-базуки» из-за злоупотребления инъекциями синтола, удалил синтетические вещества из бицепсов.
Общество
Екатерину Андрееву удивила зарплата Андрея Малахова
Политика
В Кремле выступили против инициативы входа в интернет по паспорту
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле против инициативы входа в интернет по паспорту.
Космос
Российские изобретатели нашли способ сжигать космический мусор
Компания Easar из России разработала аппарат для сжигания мусора на орбите с использованием солнечных лучей.
Экономика
Кудрин назвал необходимую для борьбы с бедностью в России сумму
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что для успешной борьбы с количеством бедных в России необходимо выделять ежегодно 200 млрд рублей, передает ТАСС.
Кино
Вышел трейлер фильма про Соника с обновленной версией персонажа
Paramount Pictures выпустила новый трейлер фильма «Соник в кино».
Футбол
Роналдиньо объявил о возвращении в «Барселону»
Роналдиньо выступал за «Барселону» с 2003-го по 2008 год, провел за команду 207 матчей, забил 94 гола и отдал 71 результативную передачу.
Кино
Disney показала фрагмент сериала «Мандалорец» с потасовкой в баре
Общество
На Дальнем Востоке могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию
Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию в качестве меры по снижению оттока населения, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
Технологии
Дудь поговорил с автором теории о Девятой планете
Известный блогер Юрий Дудь взял интервью у астрофизика Константина Батыгина, который преподает в Калифорнийском технологическом университете.