Вопрос отмены смертной казни в Белоруссии может решиться только на референдуме. Об этом рассказал президент страны Александр Лукашенко. Он отметил, что это указано в конституции государства.

Лукашенко рассказал, как в Белоруссии могут отменить смертную казнь

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