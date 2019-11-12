Политика

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваЛукашенко рассказал, как в Белоруссии могут отменить смертную казнь

Вопрос отмены смертной казни в Белоруссии может решиться только на референдуме. Об этом рассказал президент страны Александр Лукашенко. Он отметил, что это указано в конституции государства.
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Лукашенко не верит в отмену смертной казни на референдуме

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Газета.Ru08:46

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Александр Григорьевич Лукашенко
Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Республики Беларусь и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Республики Беларусь с 20 июля 1994 года.
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