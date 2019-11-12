Политика
Вечерняя МоскваЛукашенко рассказал, как в Белоруссии могут отменить смертную казнь
Вопрос отмены смертной казни в Белоруссии может решиться только на референдуме. Об этом рассказал президент страны Александр Лукашенко. Он отметил, что это указано в конституции государства.
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Космос
Генетик предложил скрестить ДНК колонистов Марса и тихоходки
Крис Мейсон, генетик и профессор физиологии и биофизики Корнеллского университета исследовал воздействие полетов в космос на ДНК космонавтов и возможности нейтрализации негативных последствий длительного пребывания в открытом космосе.
Гаджеты
Доступная беспроводная мышка Xiaomi получила «усиленную» автономность
Первая беспроводная мышка Xiaomi появилась еще в 2017 году и ее стартовая цена в Китае была равна 10 $.
Происшествия
В Дагестане люди пошли на штурм здания горгаза из-за холода в домах
Судя по роликам, попавшим в социальные сети, во дворе компании собрались сотни возмущенных горожан, в основном — женщины.
Здоровье
Эндокринолог перечислил четыре предвестника диабета
Врач-эндокринолог определил и назвал четыре характерных признака, предвещающие о начале сахарного диабета.
Происшествия
СК проверит информацию о действиях Соколова против другой студентки
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить сведения СМИ о противоправных действиях историка Олега Соколова в отношении другой студентки.
Политика
Экс-президент Боливии Эво Моралес вылетел из страны
Самолет, на котором Моралес вылетел в Мехико, принадлежит мексиканским ВВС. Об этом сообщил глава МИД Мексики Марсело Эбрард.
Политика
Глава Пентагона по-русски ответил на вопрос об импичменте Трампа
Эспер несколько раз ответил отрицательно, но затем его еще раз спросили "придет ли конец карьере Виндмана".
Политика
Украина потребовала от России оправданий в Международном суде ООН
Международный суд ООН отказался удовлетворить требование установить временные меры по иску к Москве о нарушении Конвенции о финансировании терроризма, но согласился ввести временные меры по Конвенции о ликвидации расовой дискриминации.
Интернет
YouTube будет удалять аккаунты, которые не приносят прибыли
Видеохостинг YouTube будет удалять аккаунты, если поддерживать их станет "коммерчески невыгодно".
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров возложил цветы на могилу Людмилы Гурченко в Москве
Филипп Киркоров почтил память покойной Людмилы Гурченко, возложив цветы на ее могилу в Москве.
Армия и оружие
50 ракет выпустили по Израилю из сектора Газа
Палестинские радикалы из сектора Газа выпустили около 50 ракет по Израилю, 20 из них были перехвачены ПРО «Железный купол».
Шоу-бизнес
МакSим заподозрили в гормональной терапии из-за отекшего лица
На днях же у фанатов появился новый повод для беспокойства: в Сеть попал ролик, на котором певицу едва можно узнать из-за сильного отека, искажающего черты лица.
Политика
Россиянина Буркова экстрадировали из Израиля в США
Хоккей
Канадский хоккеист сравнил жизнь в России с тюрьмой
На момент трансфера хоккеиста магнитогорский «Металлург» являлся действующим чемпионом России.
Авто
Представлена новая Skoda Octavia для России
Компания Skoda представила в Праге четвертое поколение Skoda Octavia, которое в 2020 году привезут в Россию.
Происшествия
Беспилотник «Яндекса» попал в ДТП в Москве
Общество
В России предложили сократить период использования шипованной резины
Специалисты государственной компании «Автодор» предложили сократить срок эксплуатации шипованных шин и ввести штрафы за несоблюдение данного условия.
Здоровье
В России будут ежегодно умирать тысячи детей, денег на их лечение нет - трансплантолог
На самом деле потребности России в детских трансплантациях почки измеряются тысячами, сообщил Валов.
Политика
США и Россия обсуждают репатриацию примкнувших к боевикам россиян
Вашингтон и Москва обсуждают возможное возвращение на родину выходцев из России, которые были задержаны в рядах членов боевиков в Сирии, сообщили в Госдепартаменте.
Общество
Кирилл Терешин избавился от «рук-базук»
Россиянин Кирилл Терешин, более известный как «Руки-базуки» из-за злоупотребления инъекциями синтола, удалил синтетические вещества из бицепсов.
Политика
Пристайко рассказал о требованиях украинцев договориться с Путиным
Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил о требованиях украинцев к лидеру страны Владимиру Зеленскому наладить взаимодействие с президентом России Владимиром Путиным.
Армия и оружие
Минобороны получило заключительную партию РСЗО «Торнадо-Г»
Подразделениям министерства обороны России отправили заключительную партию боевых машин из состава реактивных систем залпового огня "Торнадо-Г".
Происшествия
Сбившая «пьяного мальчика» в Балашихе женщина вышла на свободу
Ольга Алисова, признанная виновной в ДТП в Балашихе, в результате которого погиб шестилетний мальчик, вышла на свободу из колонии-поселения.
Общество
«Росконтроль» проверил качество подсолнечного масла
Союз потребителей «Росконтроль» проверил качество рафинированного подсолнечного масла, сообщает телеканал «360».
Политика
Чиновницу офиса Зеленского задержали по делу о коррупции
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) задержало директора одного из департаментов офиса президента Украины Владимира Зеленского по делу о коррупции.
Шоу-бизнес
Жена Алека Болдуина потеряла второго ребенка за год
Новая беременность Хиларии замерла на сроке 4 месяца, как выяснилось при обследовании.
Политика
Правительство Польши ушло в отставку
Правительство Польши уходит в отставку после прошедших в стране 13 октября парламентских выборов.