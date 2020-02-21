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Russia NewsЛукашенко рассказал, какой должна быть цена на российский газ для его страны
Недавно президент Белоруссии рассказал о скидке на нефть, которую ему предложил Владимир Путин в качестве бонуса за потери Минска от налогового маневра в нефтяной отрасли России. Подобное заявление подтвердил и российский министр энергетики Александр Новак.
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Дай палец? Белоруссия сформулировала новую позицию относительно поставок российского газа
Neftegaz.ru21 февраля в 10:17
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 17:04, Ашберн
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