Энергетика

Russia NewsRussia NewsЛукашенко рассказал, какой должна быть цена на российский газ для его страны

Недавно президент Белоруссии рассказал о скидке на нефть, которую ему предложил Владимир Путин в качестве бонуса за потери Минска от налогового маневра в нефтяной отрасли России. Подобное заявление подтвердил и российский министр энергетики Александр Новак.
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Лукашенко рассказал, какой должна быть цена на российский газ для его страны

Russia News15:48

Лукашенко назвал справедливую цену на российский газ для Белоруссии

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Александр Лукашенко назвал справедливую цену для российского газа

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Лукашенко назвал справедливую цену российского газа для Белоруссии

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Лукашенко назвал предпочтительную стоимость газа для Беларуси

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Дай палец? Белоруссия сформулировала новую позицию относительно поставок российского газа

Neftegaz.ru21 февраля в 10:17
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Власти впервые раскрыли объем соглашений в рамках ГЧП

Минэкономразвития впервые обнародовало статистику сферы государственно-частного партнерства (ГЧП) в России.
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ВОЗ призвала готовиться к пандемии коронавируса

Нужно подготовиться к возможной пандемии коронавируса, сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус на странице ВОЗ в "Твиттер" Чиновник добавил, что универсального лекарства от вируса нет.
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Свыше 30 человек пострадали в Германии из-за наезда автомобиля в толпу

Из-за наезда автомобиля на толпу в немецком Фолькмарзене пострадали более 30 человек.
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На Украине намерены пересмотреть закон о госязыке

Глава комитета Верховной рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики, депутат от фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" Александр Ткаченко считает, что действующий закон о госязыке вызывает много рисков для общества, поэтому идет подготовка к национальному круглому столу по языковому вопросу.
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Генконсульство Украины в Милане приостанавливает приём из-за COVID-19

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Александр Григорьевич Лукашенко
Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Белоруссии и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами республики с 20 июля 1994 года. Председатель Совета безопасности Белоруссии.
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