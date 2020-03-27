с чего всё началось

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал в пятницу, 27 марта, о борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 в республике. По его словам, каждая служба в Белоруссии — от медиков до правоохранительных органов — занимается своим делом.

Лукашенко рассказал о борьбе с коронавирусом «без шума и пыли»

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Здоровье Минздрав спрогнозировал спад активности коронавируса к началу мая Главный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико считает, что активность распространения нового коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля - в начале мая.