Коронавирус

ИзвестияИзвестияЛукашенко рассказал о борьбе с коронавирусом «без шума и пыли»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал в пятницу, 27 марта, о борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 в республике. По его словам, каждая служба в Белоруссии — от медиков до правоохранительных органов — занимается своим делом.
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с чего всё началось
В интервью белорусскому информационному агентству БЕЛТА
 глава республики Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия вовсе не игнорирует эпидемию коронавируса, как это может многим показаться.
MedikForum.ru06:22

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Лукашенко рассказал о борьбе с коронавирусом без шума и пыли

RT на русском05:14

Лукашенко заявил, что в Белоруссии борьбу с коронавирусом ведут «без шума и пыли»

ТАСС05:58

Лукашенко рассказал о борьбе с коронавирусом «без шума и пыли»

Lenta.ru05:20

Лукашенко поведал о борьбе с инфекцией «без шума и пыли» и «печальном опыте Москвы»

Вести.Ru06:27

Лукашенко рассказал о борьбе с коронавирусом «без шума и пыли»

Известия06:06

«Без шума и пыли»: Лукашенко рассказал о борьбе Белоруссии с COVID-19

РЕН ТВ06:28

Лукашенко объяснил, как борется с коронавирусом: «Без шума и пыли»

Московский Комсомолец07:53
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Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 09:48, Ашберн

Александр Лукашенко о реагировании на коронавирус: «Мы этим занимаемся. Но только без шума и пыли»

КП - Беларусь06:04
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Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 09:48, Ашберн
Общество

Лоукостер «Победа» до 31 мая приостановил все полёты

В авиакомпании пообещали вернуть затраченные на билеты деньги всем клиентам отменённых рейсов с датами вылета в период с 1 апреля по 31 мая 2020 года.
REGNUM 08:45
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Премьер Великобритании Борис Джонсон заразился коронавирусом

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Газета.Ru 09:12
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В России введут штрафы за нарушение карантина

Правительство введет штрафы для тех, кто не будет соблюдать правила коронавируса. Как пишет РИА Новости, эти поправки будут внесены в КоАП.
Известия Мордовии вчера в 08:08
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В Карелии из-за коронавируса остановят весь общественный транспорт

В Карелии остановят движение всего общественного транспорта из-за угрозы распространения коронавируса.
Известия 08:41
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Министерство труда разъяснило условия оплаты в нерабочую неделю

Президент России Владимир Путин 25 марта подписал указ о том, что в стране с 28 марта по 5 апреля объявляется нерабочая неделя с сохранением зарплаты.
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У Льва Лещенко диагностировали коронавирус

РИА Новости 02:21
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Минздрав обновил противокоронавирусные рекомендации

Рекомендации по профилактике, диагностике и лечению коронавируса COVID-19 у взрослых обновил Минздрав России.
Вести.Ru 09:15
Общество

Путин объявил о выплатах по 5 тысяч рублей на детей до 3 лет

Начиная с апреля, в ближайшие три месяца, Президент РФ предложил выплачивать всем, имеющим право на материнский капитал, дополнительно по 5 тысяч рублей, на каждого ребёнка.
Русский Запад 25 марта в 12:21
Общество

«Каникулы» относительно строгого режима

Есть мнения, что их будут штрафовать, но пока непонятно, на основании чего – в связи с нарушением трудового законодательства (ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ) или же за нарушение санитарно-эпидемиологического режима, что вообще является уголовно-наказуемым деянием с риском получить реальный срок (ст. 263 УК РФ).
Смоленская правда 03:22
Экономика

Доходы по вкладам обложат налогом

Президент России Владимир Путин выступил с предложением ввести налог на доходы физических лиц (НДФЛ) со стандартной ставкой в 13% на доходы по вкладам и ценным бумагам Эта мера будет действовать в том случае, если общий объем подобных активов у вкладчика превышает один миллион рублей, уточнил глава государства в своем обращении к нации в среду, 25 марта.
Московская газета 25 марта в 11:43
Единоборства

Александр Емельяненко сравнил Шлеменко со своим братом Фёдором

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко сравнил Александра Шлеменко со своим братом Фёдором.
RT на русском вчера в 14:49
Армия и оружие

АСЗ заложит четвертый «Каракурт» ко Дню Победы

На Амурском судостроительном заводе в Комсомольске-на-Амуре определились с датой закладки четвертого малого ракетного корабля проекта 22800 «Каракурт».
Хабаровский край сегодня вчера в 02:30
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Салоны связи и зоомагазины будут открыты в выходную неделю в Москве

Салоны связи продолжат работать в Москве с 28 марта по 5 апреля.
ТАСС 09:31
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В России разработали тест для определения иммунитета к коронавирусу

На следующей неделе в распоряжении врачей появится новая тест-система, которая поможет определить людей, имеющих иммунитет к новому штамму коронавируса.
Профиль 08:08
Спорт

Слушания по делу ВАДА и РУСАДА перенесены на июнь

Слушания дела между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) в Спортивном арбитражном суде (CAS) перенесены на июнь.
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Писатель Акунин рассказал о своих симптомах коронавируса

REGNUM 08:43
Общество

В Кремле наметили предварительные даты голосования по Конституции

В администрации президента предварительно наметили новые возможные даты для проведения голосования по поправкам в Конституцию, рассказали РБК два близких к Кремлю источника.
РБК 08:04
Политика

Песков подтвердил случай коронавируса в администрации президента

Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил информацию о том, что один из сотрудников администрации президента заболел коронавирусом.
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Общество

В России с 28 марта приостановят работу курорты и общепит

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил приостановить размещение в санаториях, работу курортных объектов, а также деятельность организаций общественного питания.
Газета.Ru 01:14
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Суд продлил на полгода арест историку Соколову

Защита историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве и расчленении аспирантки, предприняла попытку добиться перевода экс-доцента из СИЗО под домашний арест.
Российская газета 09:15
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Прибывших из Таиланда сахалинцев изолируют из-за сомнительных анализов

Сомнительные результаты анализов на коронавирус получены у 29 человек, прибывших на Сахалин из Таиланда, их изолируют, сообщил глава региона Валерий Лимаренко в своем Telegram-канале.
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Минздрав спрогнозировал спад активности коронавируса к началу мая

Главный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико считает, что активность распространения нового коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля - в начале мая.
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Half-Life: Alyx запустили без VR

Live24 вчера в 09:51
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Мишустин анонсировал новые меры поддержки малого и среднего бизнеса

Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о дополнительных мерах поддержки малого и среднего бизнеса (МСБ) в условиях пандемии коронавируса.
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В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки

РИА Новости вчера в 08:42
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Власти Сочи запретили бронь в отелях

Власти Сочи приняли решение запретить бронировать номера в отелях, гостиницах и санаториях города в рамках борьбы с распространением коронавируса нового типа, сообщил на своей странице в Instagram губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Ведомости 07:26
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Минздрав: Коронавирус повышает риск смерти матери при родах

Согласно рекомендациям Минздрава РФ, коронавирус может привести к смерти матери при родах или аборте.
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Минобороны сообщило о крушении истребителя Су-27 в Черном море

Истребитель Су-27 упал в акватории Черного моря при проведении плановых полетов, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны.
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Швейцарцев возмутила статья о «бесполезности» российской помощи Италии

Читатели швейцарского издания Blick раскритиковали публикацию о "бесполезности" российской помощи Италии в борьбе с коронавирусом.
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Суд отменил досрочное освобождение экс-главы ФСИН Реймера из колонии

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Александр Григорьевич Лукашенко
Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Республики Беларусь и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами республики с 20 июля 1994 года. Председатель Совета безопасности Белоруссии.
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