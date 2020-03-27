Коронавирус
ИзвестияЛукашенко рассказал о борьбе с коронавирусом «без шума и пыли»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал в пятницу, 27 марта, о борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 в республике. По его словам, каждая служба в Белоруссии — от медиков до правоохранительных органов — занимается своим делом.
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с чего всё началось
В интервью белорусскому информационному агентству БЕЛТА глава республики Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия вовсе не игнорирует эпидемию коронавируса, как это может многим показаться.MedikForum.ru06:22
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Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 09:48, Ашберн
Общество
Лоукостер «Победа» до 31 мая приостановил все полёты
В авиакомпании пообещали вернуть затраченные на билеты деньги всем клиентам отменённых рейсов с датами вылета в период с 1 апреля по 31 мая 2020 года.
Общество
Премьер Великобритании Борис Джонсон заразился коронавирусом
Премьер-министр Великобритании 55-летний Борис Джонсон сообщил о положительных результатах тестов на болезнь, вызванную новым коронавирусом.
Общество
В России введут штрафы за нарушение карантина
Правительство введет штрафы для тех, кто не будет соблюдать правила коронавируса. Как пишет РИА Новости, эти поправки будут внесены в КоАП.
Общество
В Карелии из-за коронавируса остановят весь общественный транспорт
В Карелии остановят движение всего общественного транспорта из-за угрозы распространения коронавируса.
Общество
Министерство труда разъяснило условия оплаты в нерабочую неделю
Президент России Владимир Путин 25 марта подписал указ о том, что в стране с 28 марта по 5 апреля объявляется нерабочая неделя с сохранением зарплаты.
Общество
У Льва Лещенко диагностировали коронавирус
Здоровье
Минздрав обновил противокоронавирусные рекомендации
Рекомендации по профилактике, диагностике и лечению коронавируса COVID-19 у взрослых обновил Минздрав России.
Общество
Путин объявил о выплатах по 5 тысяч рублей на детей до 3 лет
Начиная с апреля, в ближайшие три месяца, Президент РФ предложил выплачивать всем, имеющим право на материнский капитал, дополнительно по 5 тысяч рублей, на каждого ребёнка.
Общество
«Каникулы» относительно строгого режима
Есть мнения, что их будут штрафовать, но пока непонятно, на основании чего – в связи с нарушением трудового законодательства (ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ) или же за нарушение санитарно-эпидемиологического режима, что вообще является уголовно-наказуемым деянием с риском получить реальный срок (ст. 263 УК РФ).
Экономика
Доходы по вкладам обложат налогом
Президент России Владимир Путин выступил с предложением ввести налог на доходы физических лиц (НДФЛ) со стандартной ставкой в 13% на доходы по вкладам и ценным бумагам Эта мера будет действовать в том случае, если общий объем подобных активов у вкладчика превышает один миллион рублей, уточнил глава государства в своем обращении к нации в среду, 25 марта.
Единоборства
Александр Емельяненко сравнил Шлеменко со своим братом Фёдором
Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко сравнил Александра Шлеменко со своим братом Фёдором.
Армия и оружие
АСЗ заложит четвертый «Каракурт» ко Дню Победы
На Амурском судостроительном заводе в Комсомольске-на-Амуре определились с датой закладки четвертого малого ракетного корабля проекта 22800 «Каракурт».
Общество
Салоны связи и зоомагазины будут открыты в выходную неделю в Москве
Салоны связи продолжат работать в Москве с 28 марта по 5 апреля.
Общество
В России разработали тест для определения иммунитета к коронавирусу
На следующей неделе в распоряжении врачей появится новая тест-система, которая поможет определить людей, имеющих иммунитет к новому штамму коронавируса.
Спорт
Слушания по делу ВАДА и РУСАДА перенесены на июнь
Слушания дела между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) в Спортивном арбитражном суде (CAS) перенесены на июнь.
Общество
В Кремле наметили предварительные даты голосования по Конституции
В администрации президента предварительно наметили новые возможные даты для проведения голосования по поправкам в Конституцию, рассказали РБК два близких к Кремлю источника.
Политика
Песков подтвердил случай коронавируса в администрации президента
Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил информацию о том, что один из сотрудников администрации президента заболел коронавирусом.
Общество
В России с 28 марта приостановят работу курорты и общепит
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил приостановить размещение в санаториях, работу курортных объектов, а также деятельность организаций общественного питания.
Происшествия
Суд продлил на полгода арест историку Соколову
Защита историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве и расчленении аспирантки, предприняла попытку добиться перевода экс-доцента из СИЗО под домашний арест.
Общество
Прибывших из Таиланда сахалинцев изолируют из-за сомнительных анализов
Сомнительные результаты анализов на коронавирус получены у 29 человек, прибывших на Сахалин из Таиланда, их изолируют, сообщил глава региона Валерий Лимаренко в своем Telegram-канале.
Здоровье
Минздрав спрогнозировал спад активности коронавируса к началу мая
Главный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико считает, что активность распространения нового коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля - в начале мая.
Игры
Half-Life: Alyx запустили без VR
Экономика
Мишустин анонсировал новые меры поддержки малого и среднего бизнеса
Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о дополнительных мерах поддержки малого и среднего бизнеса (МСБ) в условиях пандемии коронавируса.
Происшествия
В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки
Общество
Власти Сочи запретили бронь в отелях
Власти Сочи приняли решение запретить бронировать номера в отелях, гостиницах и санаториях города в рамках борьбы с распространением коронавируса нового типа, сообщил на своей странице в Instagram губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Здоровье
Минздрав: Коронавирус повышает риск смерти матери при родах
Согласно рекомендациям Минздрава РФ, коронавирус может привести к смерти матери при родах или аборте.
Происшествия
Минобороны сообщило о крушении истребителя Су-27 в Черном море
Истребитель Су-27 упал в акватории Черного моря при проведении плановых полетов, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны.
Политика
Швейцарцев возмутила статья о «бесполезности» российской помощи Италии
Читатели швейцарского издания Blick раскритиковали публикацию о "бесполезности" российской помощи Италии в борьбе с коронавирусом.