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REGNUM
REGNUM

Лукашенко рассказал о договоренности с Путиным по вопросу безопасности

Лукашенко напомнил, что между Москвой и Минском есть военные договоренности как в рамках Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), так и Союзного государства.В источнике
С чего всё началось
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что он договорился с российским коллегой Владимиром Путиным об оказании помощи Минску «при первом запросе» в случае внешних военных угроз, передает
 БелТА.
РБК13:07
Подробнее о событии
RT на русском

Лукашенко заявил о договорённости с Путиным по обеспечению безопасности Белоруссии

RT на русском15:39
ТАСС

Лукашенко заявил, что Россия окажет помощь при внешней угрозе безопасности Белоруссии

ТАСС13:26
Коммерсантъ

Лукашенко заявил, что Путин пообещал помочь обеспечить безопасность

Коммерсантъ12:53
Комсомольская правда

Лукашенко ожидает помощи от России по обеспечению безопасности

Комсомольская правда13:01
Lenta.ru

Лукашенко заявил о готовности России помочь Белоруссии «при первом же запросе»

Lenta.ru12:54
РБК

Лукашенко договорился с Путиным о помощи «по обеспечению безопасности»

РБК13:07
Эхо Москвы

Александр Лукашенко утверждает, что договорился с Путиным об оказании помощи республике при первом же запросе

Эхо Москвы15:03
КП - Беларусь

Лукашенко: Россия при первом запросе окажет помощь по обеспечению безопасности Беларуси

КП - Беларусь13:12

Белоруссия сможет обратиться к ОДКБ за помощью в случае внешней угрозы

Белоруссия может обратиться за помощью к Организации Договора о коллективной безопасности в том случае, если её обороне будет угрожать внешняя опасность, сообщил секретарь ОДБК Владимир Зайнетдинов.
Белоруссия сможет обратиться к ОДКБ за помощью в случае внешней угрозы
Life.ru15:00
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Путин поощрил журналистов МИА «Россия сегодня»

Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение о поощрении журналистов МИА "Россия сегодня", а также сотрудников телерадиокомпании "Мир" за заслуги в развитии связи и средств массовой информации, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости15:20

Полиция нашла мужчину, жонглировавшего ребенком в Сочи

Полиция в Сочи нашла в лесу родителей младенца, которым на видео размахивали, как куклой, и хотя жизни ребенка ничто не угрожает, рассматривается передача его в органы опеки, сообщил РИА Новости представитель ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
РИА Новости14:10
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Велогонщик Шахман попал под машину во время «Джиро ди Ломбардия»

Немецкий велогонщик Максимилиан Шахман из команды Bora-hansgrohe попал под машину незадолго до финиша однодневной монументальной классической гонки "Джиро ди Ломбардия", сообщается в релизе пресс-службы Международного союза велосипедистов (UCI).
РИА Новости15:41

Директор минского завода признал поражение Лукашенко на выборах

Директор Минского завода колесных тягачей (Volat) Алексей Римашевский на митинге перед сотрудниками предприятия признал поражение Александра Лукашенко на президентских выборах, прошедших 9 августа.
Известия14:36
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«Нимфоманка» возглавила рейтинг фильмов с реальными сценами секса

Профессиональные актеры легко изобразят поцелуй перед камерой и даже постельную сцену, однако некоторые режиссеры требуют от звезд заняться перед камерой сексом по-настоящему, для создания реалистичной атмосферы.
ToDay News Ufa08:31
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