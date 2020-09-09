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Известия
Известия

Лукашенко рассказал о неопубликованной части разговора ФРГ и Польши

4 сентября, государственное телевидение Белоруссии обнародовало запись разговора между Германией и Польшей по ситуации с Навальным. Согласно этой записи, в начале разговора представитель Варшавы интересуется, как обстоят дела в Берлине.В источнике
С чего всё началось
Говорит Москва

Лукашенко передал Бортникову перехваченный разговор Берлина и Варшавы о Навальном

4 сентября в Минске обнародовали запись разговора неназванных представителей Польши и ФРГ. Правительство Белоруссии преподнесло её как «перехваченную беседу о фальсификации отравления Навального». Власти Польши и Германии заявили, что заявление Лукашенко не соответствует действительности.
Говорит Москва02:56
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Лукашенко о записи про Навального: это были цветочки, ягодки впереди

Коммерсантъ03:41
Говорит Москва

Лукашенко передал Бортникову перехваченный разговор Берлина и Варшавы о Навальном

Говорит Москва02:56
РИА Новости

Лукашенко: есть сенсационная неопубликованная часть записи про Навального

РИА Новости03:36
URA.Ru

Лукашенко заявил о неопубликованной части переговоров о Навальном

URA.Ru03:31
РБК

Лукашенко заявил о неизвестной части перехваченной беседы о Навальном

РБК03:21
Интерфакс

Лукашенко сказал, что разговор «Майка и Ника» перехватила радиоэлектронная разведка

Интерфакс03:10
Lenta.ru

Лукашенко передал ФСБ «переговоры Варшавы и Берлина» о Навальном

Lenta.ru03:39

Кабмин одобрил выплаты на детей к пособию по безработице в сентябре

«Правительство приняло решение в сентябре выплатить 3 тысячи рублей к пособию по безработице на каждого несовершеннолетнего ребёнка», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте правительства России.
RT на русском03:09
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Илон Маск за день потерял $16,5 млрд

Основатель космической компании SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск за день потерял $16,5 млрд, опустившись в рейтинге богатейших людей планеты на восьмую строчку.
РБК21:51
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Омские врачи не передавали Charite результаты анализов Навального

Омская больница скорой помощи была готова передать в Берлин результаты обследований политика Алексея Навального, но клиника Charite не спрашивала, какие анализы у него брали, сообщил главный токсиколог Омской области, завотделением острых отравлений этой больницы Александр Сабаев.
Интерфаксвчера в 08:48
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Россияне увеличили расходы на развлечения в августе почти в три раза

На размещение в гостиницах россияне потратили в августе 1,26 млрд руб. – на 28% больше по сравнению с августом 2019 г. Наиболее заметный рост расходов на развлечения отмечается в городах, популярных для путешествий на выходные: в Казани объем расходов на развлечения вырос в 3,3 раза.
Ведомости03:32

Карреньо-Буста сыграет со Зверевым в полуфинале US Open

В полуфинале Карреньо-Буста сыграет с немцем Александром Зверевым (5). В четвертьфинале турнира испанец стал победителем благодаря дисквалификации первой ракетки мира серба Новака Джоковича, который случайно попал мячом в бокового арбитра.
ТАСС Спорт01:27

Путин возглавит делегацию России на 75-й сессии Генассамблеи ООН

«Утвердить следующий состав делегации Российской Федерации для участия в работе 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН: Путин В. В. — президент Российской Федерации (глава делегации)», — уточняется в распоряжении.
Lenta.ruвчера в 15:03
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Петербург может получить первый транш на строительство Широтной магистрали до конца года

Первый транш из федерального бюджета на строительство в Петербурге Широтной магистрали скоростного движения город может получить уже до конца этого года.
Коммерсантъ Санкт-Петербург03:10
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Польша предложила Германии альтернативу «Северному потоку — 2»

«Польша с самого начала подчеркивала, что европейская солидарность в этой области должна быть однозначной», — заявил он в ответ на вопрос о том, готова ли Польша предложить Германии использовать газопровод Baltic Pipe взамен «СП-2».
REGNUM03:35
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