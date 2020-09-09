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Известия
Известия

Лукашенко рассказал о неопубликованной части разговора ФРГ и Польши

4 сентября государственное телевидение Белоруссии обнародовало запись разговора между Германией и Польшей по ситуации с Навальным. Согласно этой записи, в начале разговора представитель Варшавы интересуется, как обстоят дела в Берлине.В источнике
С чего всё началось
Говорит Москва

Лукашенко передал Бортникову перехваченный разговор Берлина и Варшавы о Навальном

4 сентября в Минске обнародовали запись разговора неназванных представителей Польши и ФРГ. Правительство Белоруссии преподнесло её как «перехваченную беседу о фальсификации отравления Навального». Власти Польши и Германии заявили, что заявление Лукашенко не соответствует действительности.
Говорит Москва02:56
Подробнее о событии
ТАСС

Лукашенко заявил о наличии неопубликованной части перехваченного разговора о Навальном

ТАСС05:05
Коммерсантъ

Лукашенко о записи про Навального: это были цветочки, ягодки впереди

Коммерсантъ03:41
Говорит Москва

Лукашенко передал Бортникову перехваченный разговор Берлина и Варшавы о Навальном

Говорит Москва02:56
РБК

Лукашенко заявил о неизвестной части перехваченной беседы о Навальном

РБК03:21
Интерфакс

Лукашенко сказал, что разговор «Майка и Ника» перехватила радиоэлектронная разведка

Интерфакс03:10
РИА Новости

Лукашенко: есть неопубликованная часть разговора ФРГ и Польши о Навальном

РИА Новости03:36
Газета.Ru

Лукашенко заявил о сенсационной неопубликованной части разговора о Навальном

Газета.Ru03:36

Американская киноакадемия вводит «расовый стандарт» в премию «Оскар»

Беверли-Хиллз, США, 9 сентября 2020, 07:14 — REGNUM Претендующие на премию «Оскар» фильмы с 2024 года должны будут соответствовать новым правилам, в частности, не притеснять расовые этнические, сексуальные и прочие меньшинства.
REGNUM00:14
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Добровинский рассказал, как Ефремов мог получить условный срок

Адвокат потерпевших по делу о смертельном ДТП Александр Добровинский рассказал, что актер Михаил Ефремов мог получить условный срок, но его адвокат Эльман Пашаев совершил «грандиозную» ошибку.
Взгляд.рувчера в 10:09
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ЕГЭ по иностранному языку исключили из обязательных экзаменов

ЕГЭ Иван Шилов © ИА REGNUM "Совет по федеральным государственным образовательным стандартам при Минпросвещения России рассмотрел и одобрил проект изменений во ФГОС среднего общего образования, исключающий иностранный язык из числа обязательных учебных предметов, по которым проводится государственная итоговая аттестация", — говорится в сообщении.
REGNUM04:20
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Кабмин одобрил выплаты на детей к пособию по безработице в сентябре

«Правительство приняло решение в сентябре выплатить 3 тысячи рублей к пособию по безработице на каждого несовершеннолетнего ребёнка», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте правительства России.
RT на русском03:09
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Александр Лукашенко уволил главу КГБ из-за задержания 33 россиян

29 июля на территории Беларуси задержали группу граждан РФ, которых подозревали в подготовке массовых беспорядков Глава Комитета госбезопасности Беларуси был уволен с должности из-за ситуации с задержанием 33 россиян, заявил глава республики Александр Лукашенко.
Союзное Вече04:57
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Роналду оформил 100-й и 101-й голы за сборную Португалии

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду продолжает бить рекорды: благодаря дублю в ворота Швеции нападающий стал вторым футболистом в истории, которому удалось достичь отметки в 100 голов за сборную, и первым в европейском футболе.
Газета.Ru05:22