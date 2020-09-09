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Известия
Известия

Лукашенко рассказал о неопубликованной части разговора ФРГ и Польши

4 сентября государственное телевидение Белоруссии обнародовало запись разговора между Германией и Польшей по ситуации с Навальным. Согласно этой записи, в начале разговора представитель Варшавы интересуется, как обстоят дела в Берлине.В источнике
С чего всё началось
Говорит Москва

Лукашенко передал Бортникову перехваченный разговор Берлина и Варшавы о Навальном

4 сентября в Минске обнародовали запись разговора неназванных представителей Польши и ФРГ. Правительство Белоруссии преподнесло её как «перехваченную беседу о фальсификации отравления Навального». Власти Польши и Германии заявили, что заявление Лукашенко не соответствует действительности.
Говорит Москва02:56
Подробнее о событии
ТАСС

Лукашенко заявил, что «тысячу раз подумал» перед решением публиковать разговор о Навальном

ТАСС06:36
РИА Новости

Лукашенко призвал не шутить насчет перехваченного разговора о Навальном

РИА Новости06:29
Говорит Москва

Лукашенко передал Бортникову перехваченный разговор Берлина и Варшавы о Навальном

Говорит Москва02:56
Коммерсантъ

Лукашенко о записи про Навального: это были цветочки, ягодки впереди

Коммерсантъ03:41
РБК

Лукашенко заявил о неизвестной части перехваченной беседы о Навальном

РБК03:21
Интерфакс

Лукашенко сказал, что разговор «Майка и Ника» перехватила радиоэлектронная разведка

Интерфакс03:10
Газета.Ru

Лукашенко рассказал о неопубликованной части разговора ФРГ и Польши

Газета.Ru06:23

ЕГЭ по иностранному языку исключили из обязательных экзаменов

ЕГЭ Иван Шилов © ИА REGNUM "Совет по федеральным государственным образовательным стандартам при Минпросвещения России рассмотрел и одобрил проект изменений во ФГОС среднего общего образования, исключающий иностранный язык из числа обязательных учебных предметов, по которым проводится государственная итоговая аттестация", — говорится в сообщении.
ЕГЭ по иностранному языку исключили из обязательных экзаменов
REGNUM04:20
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Александр Лукашенко уволил главу КГБ из-за задержания 33 россиян

29 июля на территории Беларуси задержали группу граждан РФ, которых подозревали в подготовке массовых беспорядков Глава Комитета госбезопасности Беларуси был уволен с должности из-за ситуации с задержанием 33 россиян, заявил глава республики Александр Лукашенко.
Союзное Вече04:57
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Роналду оформил 100-й и 101-й голы за сборную Португалии

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду продолжает бить рекорды: благодаря дублю в ворота Швеции нападающий стал вторым футболистом в истории, которому удалось достичь отметки в 100 голов за сборную, и первым в европейском футболе.
Газета.Ru05:22

Охлажденный лосось помогает сохраниться коронавирусу

Коронавирус нового типа может выживать и оставаться вирулентным более недели на поверхности охлажденного свежего лосося, следует из препринта исследования китайских ученых, опубликованного на платформе biorxiv.org.
Российская газета00:36
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Башкирская содовая компания намерена разрабатывать шихан Шахтау

Башкирская содовая компания, часть акций которой власти через суд хотят вернуть на государственный баланс, решила продолжить разрабатывать шихан Шахтау ниже грунтовых вод, где сырья хватит до 2027 года, сообщает компания.
РИА Новости01:53
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Кабмин одобрил выплаты на детей к пособию по безработице в сентябре

«Правительство приняло решение в сентябре выплатить 3 тысячи рублей к пособию по безработице на каждого несовершеннолетнего ребёнка», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте правительства России.
RT на русском03:09
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При покушении на вице-президента Афганистана погибли 10 человек

В центре Кабула произошел взрыв на пути кортежа вице-президента Афганистана Амруллы Салеха, в результате погибли 10 человек, еще столько же получили ранения, но сам вице-президент не пострадал, сообщает в среду афганский телеканал TOLO News.
Интерфакс02:39