4 сентября государственное телевидение Белоруссии обнародовало запись разговора между Германией и Польшей по ситуации с Навальным. Согласно этой записи, в начале разговора представитель Варшавы интересуется, как обстоят дела в Берлине.

С чего всё началось Лукашенко передал Бортникову перехваченный разговор Берлина и Варшавы о Навальном 4 сентября в Минске обнародовали запись разговора неназванных представителей Польши и ФРГ. Правительство Белоруссии преподнесло её как «перехваченную беседу о фальсификации отравления Навального». Власти Польши и Германии заявили, что заявление Лукашенко не соответствует действительности. Говорит Москва 02:56