Лукашенко рассказал о неопубликованной части разговора ФРГ и Польши
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4 сентября государственное телевидение Белоруссии обнародовало запись разговора между Германией и Польшей по ситуации с Навальным. Согласно этой записи, в начале разговора представитель Варшавы интересуется, как обстоят дела в Берлине.В источнике
С чего всё началось
Лукашенко передал Бортникову перехваченный разговор Берлина и Варшавы о Навальном
4 сентября в Минске обнародовали запись разговора неназванных представителей Польши и ФРГ. Правительство Белоруссии преподнесло её как «перехваченную беседу о фальсификации отравления Навального». Власти Польши и Германии заявили, что заявление Лукашенко не соответствует действительности.
Говорит Москва02:56
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