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Газета.Ru
Газета.Ru

Лукашенко рассказал о неопубликованной части разговора ФРГ и Польши

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск опубликовал не весь перехваченный разговор, предположительно, представителей Берлина и Варшавы по ситуации с Алексеем Навальным. По его словам, есть часть с "сенсационными подробностями".В источнике
С чего всё началось
Говорит Москва

Лукашенко передал Бортникову перехваченный разговор Берлина и Варшавы о Навальном

4 сентября в Минске обнародовали запись разговора неназванных представителей Польши и ФРГ. Правительство Белоруссии преподнесло её как «перехваченную беседу о фальсификации отравления Навального». Власти Польши и Германии заявили, что заявление Лукашенко не соответствует действительности.
Говорит Москва02:56
Подробнее о событии
ТАСС

Лукашенко заявил о наличии неопубликованной части перехваченного разговора о Навальном

ТАСС05:05
Говорит Москва

Лукашенко передал Бортникову перехваченный разговор Берлина и Варшавы о Навальном

Говорит Москва02:56
Газета.Ru

Лукашенко рассказал о неопубликованной части разговора ФРГ и Польши

Газета.Ru06:23
Коммерсантъ

Лукашенко о записи про Навального: это были цветочки, ягодки впереди

Коммерсантъ03:41
РБК

Лукашенко заявил о неизвестной части перехваченной беседы о Навальном

РБК03:21
Интерфакс

Лукашенко сказал, что разговор «Майка и Ника» перехватила радиоэлектронная разведка

Интерфакс03:10
РИА Новости

Лукашенко призвал не шутить насчет перехваченного разговора о Навальном

РИА Новости06:29

LVMH отказалась от покупки Tiffany

Французский производитель товаров класса люкс LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE не сможет завершить покупку американской Tiffany & Co в соответствии с соглашением, заключенным в ноябре 2019 года, сообщила французская компания в пресс-релизе.
Интерфакс07:31

Лукашенко допустил проведение досрочных президентских выборов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что склонен провести в стране досрочные президентские выборы, но о точном времени говорить рано, при этом они должны пройти раньше, чем парламентские.
РИА Новости05:31
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Кабмин одобрил выплаты на детей к пособию по безработице в сентябре

«Правительство приняло решение в сентябре выплатить 3 тысячи рублей к пособию по безработице на каждого несовершеннолетнего ребёнка», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте правительства России.
RT на русском03:09
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Московский суд оштрафовал фаната ЦСКА за бело-красно-белый флаг

Савёловский суд Москвы оштрафовал фаната ЦСКА Дмитрия Голембевского на 3 тысячи рублей и вынес ему запрет на посещение спортивных мероприятий на один год за то, что тот вывесил на стадионе бело-красно-белый флаг белорусской оппозиции и кричал «Жыве Беларусь».
Вести Подмосковья08:14
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ЦБ отметил рекордное снижение числа используемых банковских карт

Все опрошенные эксперты одной из причин сокращения числа используемых россиянами карт назвали введение ограничительных мер в экономике на фоне пандемии коронавируса, в первую очередь, ужесточение правил выдачи банками кредитных карт.
РИА Новости17:10
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