Лукашенко рассказал о неопубликованной части разговора ФРГ и Польши
Смотрите также
Лукашенко заявил, что интеграция Белоруссии с РФ невозможна
Ефремов отказался от услуг адвоката Пашаева
Лавров обвинил ФРГ в неподобающей реакции на запросы РФ по Навальному
На Урале основателя паблика об АУЕ приговорили к семи годам колонии
AstraZeneca приостановила испытания вакцины от COVID-19
Соседка историка Соколова считает, что он бил Ещенко перед убийством
Лукашенко допустил проведение досрочных президентских выборов
Land Rover расширил гамму модификаций нового Defender
Киноакадемия представила новые стандарты для номинации на «Оскар»
Кабмин одобрил выплаты на детей к пособию по безработице в сентябре
Появилось видео перехвата Су-27 самолётов-разведчиков США и Швеции
СК завершил расследование против экс-мэра Норильска о разливе топлива
Польша предложила Германии замену «Северному потоку-2»
ЦБ отметил рекордное снижение числа используемых банковских карт
Кабмин ФРГ опроверг телефонный разговор Берлина и Варшавы о Навальном
Песков назвал оценку записи разговора о Навальном делом спецслужб
Песков: ФСБ доложит Путину о перехваченном разговоре ФРГ и Польши
Мария Колесникова арестована и находится в СИЗО в Минске
AstraZeneca приостановила испытания вакцины от COVID-19
Лукашенко допустил проведение досрочных президентских выборов
Польша предложила Германии замену «Северному потоку-2»
Большая пресс-конференция Путина планируется в декабре в очном формате
Киноакадемия представила новые стандарты для номинации на «Оскар»
На Урале основателя паблика об АУЕ приговорили к семи годам колонии
Кабмин одобрил выплаты на детей к пособию по безработице в сентябре
Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира
Лавров обвинил ФРГ в неподобающей реакции на запросы РФ по Навальному
Ефремов получил первую передачу в СИЗО
Песков объяснил причины динамики курса рубля
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск опубликовал не весь перехваченный разговор, предположительно, представителей Берлина и Варшавы по ситуации с Алексеем Навальным. По его словам, есть часть с "сенсационными подробностями".В источнике
С чего всё началось
Лукашенко передал Бортникову перехваченный разговор Берлина и Варшавы о Навальном
4 сентября в Минске обнародовали запись разговора неназванных представителей Польши и ФРГ. Правительство Белоруссии преподнесло её как «перехваченную беседу о фальсификации отравления Навального». Власти Польши и Германии заявили, что заявление Лукашенко не соответствует действительности.
Говорит Москва02:56
Подробнее о событии