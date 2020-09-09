Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск опубликовал не весь перехваченный разговор, предположительно, представителей Берлина и Варшавы по ситуации с Алексеем Навальным. По его словам, есть часть с "сенсационными подробностями".

С чего всё началось Лукашенко передал Бортникову перехваченный разговор Берлина и Варшавы о Навальном 4 сентября в Минске обнародовали запись разговора неназванных представителей Польши и ФРГ. Правительство Белоруссии преподнесло её как «перехваченную беседу о фальсификации отравления Навального». Власти Польши и Германии заявили, что заявление Лукашенко не соответствует действительности. Говорит Москва 02:56