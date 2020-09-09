Лукашенко рассказал о неопубликованной части разговора ФРГ и Польши
Смотрите также
Марию Колесникову арестовали, она находится в СИЗО в Минске
Посол Германии покинул здание МИД РФ после двух часов разговоров
Михаил Ефремов получил первую передачу в СИЗО
Замглавы Минэнерго Тихонов задержан по подозрению в мошенничестве
В Ливии сбили МиГ-29 с русскоговорящим летчиком
Большая пресс-конференция Путина планируется в декабре в очном формате
Татьяна Навка появилась на ТВ в новом образе
Соседка Соколова сообщила о его ссоре с аспиранткой перед убийством
Минпромторг предложил начать обязательную маркировку алкоголя с пива
Кристина Асмус поделилась редким фото с тремя сестрами
Бюджетникам в России с 1 октября на 3% поднимут зарплаты
Собянин отметил развитие крупнейшей площадки ОЭЗ «Технополис Москва»
Рустам Минниханов открыл в Набережных Челнах татарский драмтеатр
Более 40% россиян выступили против объединения России и Белоруссии
В Польше создана альтернативная структура правительства Белоруссии
Польша предложила Германии замену «Северному потоку-2»
МИД Польши опроверг факт разговора Варшавы и Берлина о Навальном
Песков назвал оценку записи разговора о Навальном делом спецслужб
Песков: ФСБ доложит Путину о перехваченном разговоре ФРГ и Польши
Колесникова стала подозреваемой по делу о призывах к захвату власти
AstraZeneca приостановила испытания вакцины от COVID-19 в Японии
Ефремов пожаловался правозащитникам на Пашаева
Польша предложила Германии замену «Северному потоку-2»
Киноакадемия представила новые стандарты для номинации на «Оскар»
На Урале основателя паблика об АУЕ приговорили к семи годам колонии
Лукашенко рассказал о неопубликованной части разговора ФРГ и Польши
Минпромторг предложил начать обязательную маркировку алкоголя с пива
Правительство одобрило выплаты на детей для безработных в сентябре
Трамп поблагодарил за выдвижение его на Нобелевскую премию мира
Большая пресс-конференция Путина планируется в декабре в очном формате
ЦСКА отказался продавать Влашича «Зениту»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск опубликовал не весь перехваченный разговор, предположительно, представителей Берлина и Варшавы по ситуации с Алексеем Навальным. По его словам, есть часть с "сенсационными подробностями".В источнике
С чего всё началось
Лукашенко передал Бортникову перехваченный разговор Берлина и Варшавы о Навальном
4 сентября в Минске обнародовали запись разговора неназванных представителей Польши и ФРГ. Правительство Белоруссии преподнесло её как «перехваченную беседу о фальсификации отравления Навального». Власти Польши и Германии заявили, что заявление Лукашенко не соответствует действительности.
Говорит Москва02:56
Подробнее о событии