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Газета.Ru
Газета.Ru

Лукашенко рассказал о неопубликованной части разговора ФРГ и Польши

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск опубликовал не весь перехваченный разговор, предположительно, представителей Берлина и Варшавы по ситуации с Алексеем Навальным. По его словам, есть часть с "сенсационными подробностями".В источнике
С чего всё началось
Говорит Москва

Лукашенко передал Бортникову перехваченный разговор Берлина и Варшавы о Навальном

4 сентября в Минске обнародовали запись разговора неназванных представителей Польши и ФРГ. Правительство Белоруссии преподнесло её как «перехваченную беседу о фальсификации отравления Навального». Власти Польши и Германии заявили, что заявление Лукашенко не соответствует действительности.
Говорит Москва02:56
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Лукашенко о записи про Навального: это были цветочки, ягодки впереди

Коммерсантъ03:41
РИА Новости

Лукашенко призвал не шутить насчет перехваченного разговора о Навальном

РИА Новости06:29
Газета.Ru

Лукашенко рассказал о неопубликованной части разговора ФРГ и Польши

Газета.Ru06:23
ТАСС

Лукашенко заверил, что «тысячу раз подумал» перед решением публиковать запись о Навальном

ТАСС07:45
РБК

Лукашенко заявил о неизвестной части перехваченной беседы о Навальном

РБК03:21
Интерфакс

Лукашенко сказал, что разговор «Майка и Ника» перехватила радиоэлектронная разведка

Интерфакс03:10
Говорит Москва

Лукашенко передал Бортникову перехваченный разговор Берлина и Варшавы о Навальном

Говорит Москва02:56
КП - Беларусь

Лукашенко рассказал, как перехватывали секретную запись разговора Ника и Майка

КП - Беларусь09:29

Марию Колесникову арестовали, она находится в СИЗО в Минске

По данным Александра Колесникова, старший следственной группы главного следственного управления СК Василюк сообщил об аресте Колесниковой и предложил привезти ей передачу в СИЗО №1 Минска на улице Володарского.
Марию Колесникову арестовали, она находится в СИЗО в Минске
МонаВиста07:27
1,7K

Шура без зубов, смерть «Иванушки» и рождение MTV: кто развлекал Россию в год страшного кризиса

На очереди — 1998 год, который запомнился россиянам в первую очередь страшным экономическим кризисом: рубль упал, многие предприятия закрылись, тысячи людей остались без работы и средств к существованию.
Lenta.ru7 сентября в 13:00
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Германия проконсультируется с ОЗХО перед передачей данных о Навальном

Правительство Германии сможет решить вопрос о возможной передаче данных об исследованиях, связанных с госпитализацией основателя ФБК Алексея Навального, только после консультации с Организацией о запрещении химического оружия (ОЗХО).
Ведомости10:01
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Соседка Соколова сообщила о его ссоре с аспиранткой перед убийством

Соседка историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Анастасии Ещенко, которая слышала их ссору перед убийством, полагает, что ученый избил девушку.
Интерфакс08:24
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Карасев обслужит матч седьмого тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком»

Бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым обслужит московское дерби в рамках седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между ЦСКА и "Спартаком", сообщается на сайте Российского футбольного союза.
РИА Новости07:51

Бюджетникам в России с 1 октября на 3% поднимут зарплаты

РИАМО – 7 сен. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об увеличении на 3% зарплаты государственным служащим, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИАМО7 сентября в 06:50
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Более 40% россиян выступили против объединения России и Белоруссии

Из опроса следует, что каждый пятый респондент заявил о необходимости объединения двух государств на равноправной основе (22%) или вхождения Белоруссии в состав России на правах одного или нескольких субъектов (17%).
Ведомости05:53
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