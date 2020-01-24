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РИА НовостиЛукашенко рассказал о переговорах с США по поставкам нефти
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Блестящие у меня с ними отношения. Говорят, сколько надо, столько нефти поставим. Конечно, это мировая цена. Но качество нефти там лучше.
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